FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राम मंदिर में ध्वजारोहण के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतेजाम, 5 लेयर सिक्योरिटी के साथ तैनात रहेंगे ATS, NSG कमांडो, SPG, CRPF, PAC के जवान | बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर कल खुद मुर्शिदाबाद जाएंगे राज्यपाल | TMC MLA हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद' बनाने का किया है एलान

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जब Dharmendra के इस एक्ट्रेस ने बेशर्म कहते हुए जड़ दिया था थप्पड़, इस बात पर मच गया था बवाल

जब Dharmendra के इस एक्ट्रेस ने बेशर्म कहते हुए जड़ दिया था थप्पड़, इस बात पर मच गया था बवाल

Dharmendra: पंजाब का वो जाट, जिसका सुपरस्टार बनना कइयों के लिए हैरत, कइयों के लिए प्रेरणा!

Dharmendra: पंजाब का वो जाट, जिसका सुपरस्टार बनना कइयों के लिए हैरत, कइयों के लिए प्रेरणा!

दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हुआ Tejas विमान? HAL ने बयान जारी कर दी अहम जानकारी

दुबई एयर शो में कैसे क्रैश हुआ Tejas विमान? HAL ने बयान जारी कर दी अहम जानकारी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
धर्मेंद्र की डिट्टो कॉपी थे भाई वीरेंद्र देओल, 25 फिल्मों से बन गए थे सुपरस्टार, सेट पर हो गई थी मौत लेकिन आज तक...

धर्मेंद्र की डिट्टो कॉपी थे भाई वीरेंद्र देओल, 25 फिल्मों से बन गए थे सुपरस्टार, सेट पर हो गई थी मौत लेकिन आज तक...

IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम

IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम

इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Dharmendra: पंजाब का वो जाट, जिसका सुपरस्टार बनना कइयों के लिए हैरत, कइयों के लिए प्रेरणा!

Dharmendra Death : धर्मेंद्र की मौत से एक युग का अंत हो गया. अपनी वर्सेटिलिटी और स्क्रीन पर्सनैलिटी के लिए जाने जाने वाले, धर्मेंद्र ने 300 से ज़्यादा फ़िल्मों में अहम रोल निभाए और बॉलीवुड के 'ही-मैन' के तौर पर अपनी एक बिल्कुल जुदा पहचान बनाई.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 24, 2025, 06:55 PM IST

Dharmendra: पंजाब का वो जाट, जिसका सुपरस्टार बनना कइयों के लिए हैरत, कइयों के लिए प्रेरणा!
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर्स में से एक, धर्मेंद्र नहीं रहे. बॉलीवुड के मशहूर आइकॉन ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. हिंदी सिनेमा के ओजी ही-मैन, धर्मेंद्र ने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की रोमांटिक ड्रामा 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपना फ़िल्मी डेब्यू किया था. लेकिन उन्हें जो पहचान मिली इसका श्रेय दो लोगों ऋषिकेश मुखर्जी और रमेश सिप्पी को जाता है. 

तमाम क्रिटिक्स हैं जो आज भी इस बात के पक्षधर हैं कि अगर 'शोले' न होती तो शयद धर्मेंद्र, धर्मेंद्र न होते. 

एक टैलेंट हंट और बदल गई धर्मेंद्र की किस्मत 

धर्मेंद्र इंडस्ट्री में कैसे आए? ये किस्सा भी कम रोचक नहीं है. साल था 1958. अच्छी शक्ल-सूरत के युवाओं विशेषकर खूबसूरत युवाओं को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए फ़िल्मफ़ेयर मैगज़ीन ने एक लंबी चौड़ी प्लानिंग की और एक टैलेंट हंट का आयोजन किया.

धर्मेंद्र इसी टैलेंट हंट के पहले विनर बने और बंबई आए. (वर्तमान मुंबई) धर्मेंद्र को लेकर आगे कुछ बात हो, उससे पहले हमारे लिए ये बता देना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि टैलेंट हंट के जरिये 'हीरो' बनने वाले धर्मेंद्र प्रकाश कौर से शादीशुदा थे और बच्चों के पिता थे.

टैलेंट हंट से रातों रात सुर्खियां बटोरने वाले धर्मेंद्र ने बंबई आने के बाद भले ही एक वक़्त खाना न खाया हो. अपनी रातें गैरेज में गुजारी हों, लेकिन वक़्त जल्द ही उनपर मेहरबान हुआ. अर्जुन हिंगोरानी की नजर उनपर पड़ी उसके बाद शेष इतिहास है... 

अपने में लाजवाब एक्टर थे धर्मेंद्र 

इसमें कोई शक नहीं है कि धर्मेंद्र की मौत से एक युग का अंत हो गया. अपनी वर्सेटिलिटी और स्क्रीन पर्सनैलिटी के लिए जाने जाने वाले, धर्मेंद्र ने 300 से ज़्यादा फ़िल्मों में अहम रोल निभाए और बॉलीवुड के 'ही-मैन' के तौर पर अपनी एक बिल्कुल जुदा पहचान बनाई.

अलग-अलग जॉनर में ढलने की धर्मेंद्र की काबिलियत और स्क्रीन पर अपने को-एक्टर के साथ उनकी असरदार पार्टनरशिप धर्मेंद्र को अन्य एक्टर्स से काफी अलग करती है.  ज्ञात हो कि अपने पूरे करियर में, धर्मेंद्र ने कई मशहूर फ़िल्ममेकर्स के साथ काम किया, जिनमें बिमल रॉय, यश चोपड़ा, राज खोसला, रमेश सिप्पी, राजकुमार संतोषी, ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी शामिल हैं. बतौर एक्टर धर्मेंद्र की फ़िल्मोग्राफ़ी कैसी रही? आइये इस पर एक विशेष नजर डालें.

जब धर्मेंद्र के रूप में पर्दे पर दिखा एक रोमांटिक हीरो

शुरुआती दौर में  धर्मेंद्र ने 'बॉय फ्रेंड' (1961) जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए. इसके बाद उन्होंने कई रोमांटिक फिल्में कीं, जिनमें ज़्यादातर में मज़बूत महिला हीरोइनें थीं. 1960 से 1967 तक, उन्हें अक्सर जाने-माने एक्टर्स के साथ चार्मिंग हीरो के तौर पर कास्ट किया गया और रोमांटिक ड्रामा में उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें पहचान मिली. इनमें 'आए दिन बहार के' (1966), 'प्यार ही प्यार' (1969), 'आया सावन झूम के' (1969) और 'मेरे हमदम मेरे दोस्त' (1969) शामिल हैं.

हेमा मालिनी, जो बाद में उनकी पत्नी बनीं, के साथ धर्मेंद्र की केमिस्ट्री की वजह से उन्हें बॉक्स ऑफिस पर कई सफलताएं मिलीं. उनकी साथ की मशहूर फ़िल्मों में 'तुम हसीन मैं जवां' (1970), 'शराफ़त' (1970), 'सीता और गीता' (1972), 'राजा जानी' (1972), 'जुगनू' (1973), 'प्रतिज्ञा' (1975), 'शोले' (1975), 'चरस' (1976), 'आज़ाद' (1977), 'ड्रीम गर्ल' (1977) और 'दिल्लगी' (1978) जैसी फ़िल्में शामिल हैं.

धर्मेंद्र की आशा पारेख के साथ ऑन-स्क्रीन जोड़ी खास थी, और इस जोड़ी ने पांच हिट फिल्में दीं जिनमें 'शिकार (1968)', 'आया सावन झूम के' (1969), 'आए दिन बहार के' (1966), 'समाधि' (1972), और 'मेरा गांव मेरा देश' (1972) को शायद ही कोई भूल पाए. 

जब दमदार एक्शन से मनवाया अपना लोहा 

रोमांटिक रोल से हटकर, धर्मेंद्र एक ज़बरदस्त एक्शन हीरो के तौर पर उभरे. उनकी कला और लोकप्रियता का पीक 1971 और 1979 के बीच आया, जिसमें एक्शन जॉनर में सोलो और मल्टी-स्टारर फ़िल्में शामिल थीं. उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से भी पहचान बनाना शुरू कर दिया. यह वह दौर था जब दर्शकों और क्रिटिक्स ने उनके काम की तारीफ़ की.

एक एक्शन हीरो के तौर पर, धर्मेंद्र ने कई हिट फ़िल्मों में अपनी पहचान बनाई, जिनमें खास तौर पर 'मेरा गांव मेरा देश' (1971), 'प्रतिज्ञा' (1975), और 'शोले' (1975) शामिल हैं.

उनकी कुछ और एक्शन हिट फिल्में हैं 'फूल और पत्थर' (1966), 'आंखें' (1968), 'जुगनू' (1973), 'यादों की बारात' (1973), 'चरस' (1976), 'धर्मवीर' (1977), 'आज़ाद' (1978), 'ग़ज़ब' (1982), 'सम्राट' (1982), 'भागवत' (1982), 'गुलामी' (1985), 'लोहा' (1987) और 'हुकूमत' (1987).

अपनी कॉमेडी से भी धर्मेंद्र ने खूब गुदगुदाया लोगों को 

कॉमेडी जो किसी भी एक्टर के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण और बिल्कुल अलग जॉनर है, वहां भी धर्मेंद्र अपना सिक्का चमकाने में कामयाब रहे. वहां भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई. क्रिटिक्स आज भी इस बात पर एकमत हैं कि धर्मेंद्र हर तरह की कॉमेडी में माहिर थे. 

चाहे वो 1975 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की 'चुपके चुपके' रही हो. या फिर 1972 में आई 'सीता और गीता' (1972) और 1983 में आई 'नौकर बीवी का'  शोले से लेकर हुकूमत और यमला पगला दीवाना तक हम धर्मेंद्र की किसी भी कॉमेडी फिल्म को देख लें. यकीन हो जाता है कि विरला ही होगा कोई एक्टर जिसकी कॉमिक टाइमिंग इतनी परफेक्ट हो. 

अपने दौर के हैंडसम और सबसे ज्यादा कमाने वाले एक्टर 

एक लीडिंग एक्टर के तौर पर धर्मेंद्र की रेप्युटेशन तब और बढ़ गई जब 1970 के दशक की शुरुआत में वे दुनिया के सबसे हैंडसम आदमियों में वोट पाने वाले पहले इंडियन एक्टर बने. वे हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले एक्टर्स में से एक थे, और 1976 से 1982 के बीच विनोद खन्ना के साथ उनका तगड़ा कम्पटीशन था.  

पर्दे पर धर्मेंद्र की बादशाहत 1980 और 1990 के दशक तक जारी रही. इस दौरान भी धर्मेंद्र ने ऐसी तमाम फ़िल्में कीं जो ये बताने के लिए काफी थीं कि जिस लड़के ने 1958 में एक टैलेंट हंट से इंडस्ट्री में कदम रखा उसका पांव अब इतना मजबूत हो गया है कि शायद ही कोई उसे हिला पाए. 

चाहे वो 1980 में आई राम बलराम, 1981 में रिलीज हुई प्रोफेसर प्यारेलाल, 1981 में आई कातिलों के कातिल, 1983 में आई जानी दोस्त हो या फिर और भी दीगर फ़िल्में. धर्मेंद्र की फिल्मों को हम जब भी देखते हैं, इस बात का एहसास हो जाता है कि ये तमाम फ़िल्में एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज हैं. 

बहरहाल, पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर मायानगरी में जिस तरह धर्मेंद्र ने अपना सिक्का चमकाया वो न केवल बेमिसाल है बल्कि तमाम उभरते हुए स्टार्स को प्रेरित भी करता है.  इंडस्ट्री में धर्मेंद्र से जुड़ा अध्याय हमें ये बताता है कि कोई भी एक्टर अपने क्राफ्ट पर अगर काम कर ले तो उसे और उसकी सफलता को शायद ही कोई कभी रोक पाए.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धर्मेंद्र की डिट्टो कॉपी थे भाई वीरेंद्र देओल, 25 फिल्मों से बन गए थे सुपरस्टार, सेट पर हो गई थी मौत लेकिन आज तक...
धर्मेंद्र की डिट्टो कॉपी थे भाई वीरेंद्र देओल, 25 फिल्मों से बन गए थे सुपरस्टार, सेट पर हो गई थी मौत लेकिन आज तक...
IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम
IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर्स, लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
धर्मेंद्र के वो 10 जबरदस्त डायलॉग्स जो आज भी हैं मशहूर! एक ने तो मचा दिया था तहलका
धर्मेंद्र के वो 10 जबरदस्त डायलॉग्स जो आज भी हैं मशहूर! एक ने तो मचा दिया था तहलका
धमेंद्र की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, टॉप पर नहीं है 'Sholey'; इस फिल्म का 100 करोड़ का कलेक्शन
धमेंद्र की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, टॉप पर नहीं है 'Sholey'; इस फिल्म का 100 करोड़ का कलेक्शन
MORE
Advertisement
धर्म
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Rashifal 23 November 2025: आज किन राशियों के लिए धन-नौकरी के लिए रहेगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
Rashifal 22 November 2025: आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement