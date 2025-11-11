हेमा मालिनी से बिछड़ने की बात पर जब रो पड़े थे धर्मेंद्र, बेटी ईशा देओल ने यूं बहलाया था पापा का मन

बॉलीवुड एक्ट्रेस Hema Malini कई बार Dharmendra से ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग नजर आती हैं. अभिनेत्री ने अपने एक इंटरव्यू में उस किस्से का जिक्र किया था जब धर्मेद्र को उनसे जुदा होना था. तब एक्टर उनसे जुदाई के नाम से ही इमोशनल हो गए थे.

बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी और उनका साथ फिल्मी परदे से लेकर असल ज़िंदगी तक हमेशा हिट रहा है. हालांकि, हेमा मालिनी ने अपने एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र के भावनात्मक पहलू का ज़िक्र करते हुए एक दिलचस्प और भावुक किस्सा साझा किया था. हेमा ने बताया था कि धर्मेंद्र, उनसे जुदाई की बात सुनकर इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है.

हेमा मालिनी ने किया भावुक किस्से का जिक्र

हेमा मालिनी ने एक मीडिया आउटलेट को दिए इंटरव्यू में बताया था कि धर्मेंद्र के इमोशन्स कई बार इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने बताया था कि एक फिल्म में उनका और धर्मेंद्र का जुदाई का सीन था. धर्मेंद्र ने जब स्क्रिप्ट में यह सीन पढ़ा, तो वह उसे पढ़ते ही दुखी हो गए और सीन करने से मना करने लगे थे. हेमा के अनुसार, धर्मेंद्र जुदाई के नाम से ही इतने इमोशनल हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े थे.

पहली बार बेटी ईशा के साथ स्क्रीन शेयर

जिस फिल्म में यह घटना हुई, वह फिल्म हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल के लिए डायरेक्ट कर रही थीं, जिसका नाम 'टेल मी ओ खुदा' था. यह ईशा देओल के लिए भी पहला मौका था जब उनके पिता धर्मेंद्र उनके साथ पहली बार किसी फिल्म के लिए स्क्रीन शेयर कर रहे थे, हालांकि दोनों का गेस्ट अपियरेंस था.

सीन हटाने की जिद

हेमा मालिनी ने बताया कि धर्मेंद्र उनसे बार-बार यह ज़िद कर रहे थे कि वह फिल्म से सेपरेशन का सीन हटा दें. उनका कहना था कि वह इस सीन को हेमा के साथ नहीं कर सकते. हेमा ने तब धर्मेंद्र को बहुत समझाया कि यह फिल्म उनकी नहीं, बल्कि ईशा की है और वह ईशा के लिए यह फिल्म कर रहे हैं. बहुत समझाने के बाद, धर्मेंद्र ने भारी मन से वह जुदाई वाला सीन किया था.

ईशा ने बहलाया था पापा का मन

हेमा मालिनी ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी पूरी फैमिली ने एक बेहतर समय साथ बिताया था. धर्मेंद्र का मन बहलाने के लिए ईशा देओल ने भी खास प्रयास किए थे. ईशा कभी अपने पापा के बाल संवारती थी तो कभी उनके लिए टैटू बनवाती थी. वह अपनी बालियां देकर भी पापा के मन को बहलाने का प्रयास करती थीं.

