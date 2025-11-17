Sholay-The Final Cut: बड़े पर्दे पर छाएगा अमिताभ-धर्मेंद्र की फिल्म 'शोले' का जादू, 50 साल बाद फिर दिखेगी 'जय'-'वीरू' की जोड़ी

Sholay The Final Cut Release Date: एक बार फिर बड़े पर्दे पर अमिताभ-धर्मेंद्र की जोड़ी गदर मचाने आ रही है. फिल्म 'शोले' को आप जल्द ही बड़े पर्दे पर एक नए अंदाज में देख पाएंगे.

Sholay-The Final Cut: 1975 में आई फिल्म 'शोले' के डायलॉग आज भी लोगों के जुबान पर हैं, यह फिल्म लोगों के दिल में बसी है. इस फिल्म के आइकॉनिक गाने, डायलॉग्स, सीन्स और किरदार को आज भी लोग याद करते हैं. इस फिल्म को रिलीज हुए 50 साल बीत चुके हैं. आपको जानकर खुशी होगी कि एक बार फिर बड़े पर्दे पर अमिताभ-धर्मेंद्र की जोड़ी गदर मचाने आ रही है. जी हां फिल्म 'शोले' को आप जल्द ही बड़े पर्दे पर एक नए अंदाज में देख पाएंगे.

थिएटर्स में दोबारा छाएगा 'शोले' का जादू

बता दें कि डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने अनाउंस किया है कि उनकी कल्ट-क्लासिक फिल्म 'शोले: द फाइनल कट' 4k वर्जन में रिलीज हो रही है, यह इसका ओरिजिनल अनकट वर्जन भी होगी. यानी आपको इस फिल्म में वो सीन्स भी दिखाई देंगे, जो 1975 में आई 'शोले' से हटा दिए गए थे.

इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए मेकर्स ने इसका पोस्टर भी शेयर किया है. इस पोस्टर में ठाकुर और गब्बर सिंह की झलक दिखती है. रिलीज डेट की बात करें तो पोस्टर में फिल्म की रिलीज डेट भी देखने को मिल रहा है, जो 12 दिसंबर, 2025 की है.

क्या है इस फिल्म में खास?

इसमें ओरिजनल अनकट एंड को फिर से दिखाया गया है, जो पांच दशकों में पहली बार पब्लिकली स्क्रीन पर दिखेगा. दरअसल, 1975 में रिलीज होने से पहले भारत में इमरजेंसी के दौरान लगाए गए कड़े सेंसरशिप के कारण इसके क्लाइमेक्स में काफी ज्यादा बदलाव किए गए थे. लेकिन, अब दर्शक शोले फिल्म को ठीक वैसे ही देख पाएंगे जैसा निर्देशक रमेश सिप्पी चाहते थे.

फिर दिखेगा अमिताभ बच्चन- धर्मेंद्र की जोड़ी का कमाल

अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार और अमजद खान जैसे दमदार कलाकारों की वजह से आज भी ये फिल्म लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाए हुई है. नई फिल्मों ने इसके बॉक्स ऑफिस नंबरों को पीछे छोड़ दिया है, पर यह भारत की अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए है. अब एक बार फिर ‘शोले द फाइनल कट’ के रिलीज होने की अनाउंसमेंट होने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं.

