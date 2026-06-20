धनुष-मृणाल ठाकुर का हुआ ब्रेकअप: कंफर्म होने से पहले ही क्यों रिश्ते में आ गई दरार?

क्या धनुष और मृणाल ठाकुर का रिश्ता टूट गया है? वायरल डेटिंग अफवाहों और चुप्पी के बाद, अब सामने आई ब्रेकअप की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया है.

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के गलियारों में पिछले काफी समय से धनुष और मृणाल ठाकुर की दोस्ती और डेटिंग की खबरें छाई हुई थीं. हालांकि, हालिया रिपोर्ट्स ने इन चर्चाओं को एक नया मोड़ दे दिया है, जिससे फैंस के बीच हलचल मच गई है.

क्या वाकई धनुष-मृणाल का हो ब्रेकअप हो गया?

हाल ही में फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धनुष और मृणाल ठाकुर ने कथित तौर पर अलग होने का निर्णय लिया है. इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है. हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि न तो धनुष और न ही मृणाल की ओर से इस खबर पर कोई पुष्टि या आधिकारिक बयान जारी किया गया है. दोनों सितारों ने इस पूरी अवधि में चुप्पी साधे रखना ही बेहतर समझा है.

कैसे शुरू हुई थी डेटिंग की चर्चा?

धनुष और मृणाल के बीच बढ़ती नजदीकियों की अफवाहें अगस्त 2025 में तब शुरू हुईं, जब उन्हें कई निजी और सार्वजनिक समारोहों में एक-दूसरे के साथ देखा गया. मृणाल की फिल्म 'सन ऑफ़ सरदार 2' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान उनकी केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा. इसके अलावा, मृणाल की बर्थडे पार्टी में धनुष की उपस्थिति ने इन दावों को और मजबूत कर दिया कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

क्या यह सिर्फ एक गहरी दोस्ती थी?

इन तमाम अटकलों के बीच, मृणाल ठाकुर ने खुद सामने आकर सफाई दी थी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि धनुष केवल उनके एक अच्छे दोस्त हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि फैंस द्वारा प्यार का नाम दी गई यह मुलाकातें शायद सिर्फ एक सौहार्दपूर्ण दोस्ती का हिस्सा रही होंगी.

दोनों का शानदार करियर

मृणाल ठाकुर ने 'सीता रामम' और 'द फैमिली स्टार' जैसी फिल्मों से साउथ सिनेमा में अपनी धाक जमाई है, वहीं धनुष एक ग्लोबल स्टार के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं. 'रायन' जैसी सफल फिल्मों और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के जरिए धनुष ने खुद को साबित किया है.

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