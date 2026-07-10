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Dhamaal 4 Review: खजाना ढूंढने का नया 'धमाल'! वही खुफिया जगह, वही भागमभाग... पर क्या 'धमाल 4' में है कॉमेडी का वही दम? पढ़ें रिव्यू

Dhamaal 4 Movie Review: 'धमाल 4' फिल्म रिव्यू: अजय देवगन और अरशद वारसी की यह कॉमेडी फिल्म हंसी का फुल डोज है. खजाने की तलाश में भागमभाग और परिवार के साथ मस्ती के लिए बेस्ट मूवी.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 10, 2026, 05:05 PM IST

Dhamaal 4 Review: खजाना ढूंढने का नया 'धमाल'! वही खुफिया जगह, वही भागमभाग... पर क्या 'धमाल 4' में है कॉमेडी का वही दम? पढ़ें रिव्यू

Image Credit: AI

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रेटिंग: 4 स्टार
निर्देशक: इंद्र कुमार
कलाकार: अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, उपेन्द्र लिमये, अंजलि आनंद, ईशा गुप्ता और संजीदा शेख.

Dhamaal 4 Movie Review: सालों से 'धमाल' फ्रैंचाइजी ने बॉलीवुड में बेफिक्र और दिमाग को शांत रखकर देखी जाने वाली कॉमेडी फिल्मों के रूप में अपनी एक खास जगह बनाई है. डायरेक्टर इंद्र कुमार अपनी इसी जानी-पहचानी शैली में वापस लौटे हैं और 'धमाल 4' के साथ इस एडवेंचर को पहले से और भी बड़ा और भव्य बना दिया है.

धमाल 4 की कहानी क्या है?

इस बार फिल्म की पूरी हलचल मशहूर शैतान सिंह के 100 साल पुराने छिपे हुए खजाने के इर्द-गिर्द घूमती है. इस खजाने का राज पृथ्वी (उपेन्द्र लिमये) की कमजोर याददाश्त में छिपा है. जैसे ही यह राज खुलता है, सभी किरदार एक रहस्यमयी द्वीप तक पहुंचने की होड़ में लग जाते हैं, जहां एक बड़ा सा "एम" बना हुआ है. हर कोई एक-दूसरे को मात देकर खजाने तक सबसे पहले पहुंचना चाहता है, जिससे ढेर सारा कन्फ्यूजन, गलत सुराग और कॉमेडी का सिलसिला शुरू होता है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सिचुएशनल कॉमेडी का जबरदस्त तड़का

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी 'सिचुएशनल कॉमेडी' है. यह फिल्म अजीबोगरीब और लालची लोगों के एक ऐसे ग्रुप को जंगल की मुश्किलों और समुद्री लुटेरों के सामने खड़ा कर देती है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. फिल्म आपसे कोई तर्क नहीं मांगती, बल्कि आपको हालात के बेतुकेपन का मजा लेने के लिए मजबूर करती है. इसका पहला हाफ बहुत तेज रफ्तार वाला है, जो फैंस को पूरी तरह बांधे रखता है.

धमाल 4 में कलाकारों का लाजवाब अभिनय

फिल्म की जान इसके बेहतरीन कलाकार हैं. अजय देवगन ने अपने स्वैग से लीड रोल को संभाला है, जबकि संजय मिश्रा की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है. अरशद वारसी और जावेद जाफरी अपनी पुरानी केमिस्ट्री के साथ वापस आए हैं, जिसमें संजीदा शेख का साथ और भी मजेदार लगता है. रितेश देशमुख और अंजलि आनंद की देसी जुगलबंदी दर्शकों को खूब हंसाती है. समुद्री लुटेरों के लीडर 'अधूरा' के रोल में रवि किशन ने अपनी कॉमेडी की नई लहर पेश की है. इसके अलावा उपेंद्र लिमये और ईशा गुप्ता ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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निर्देशन और संगीत

इंद्र कुमार एक बार फिर साबित करते हैं कि सिचुएशनल कॉमेडी में उनका कोई सानी नहीं है. फिल्म का स्क्रीनप्ले बहुत दिलचस्प है, जो आपको जोक्स और एडवेंचर के बीच उलझाए रखता है. टेक्निकल पक्ष से यह एक भव्य फिल्म है, जो बड़े पर्दे पर शानदार दिखती है. 'चटनी' और 'कहर' जैसे गाने फिल्म की एनर्जी को बनाए रखते हैं.

ये भी पढ़ें- धर्मेंद्र की याद में चैरिटी कॉन्सर्ट करेंगी हेमा मालिनी, जानें कब-कहां होगा आयोजन और क्या है टिकट का दाम?

क्यों देखें 'धमाल 4'?

'धमाल 4' मजे और मस्ती से भरपूर एक फिल्म है जो बड़े पर्दे के लिए ही बनी है. यह एक ऐसी फिल्म है जिसे आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं. चाहे घर के बच्चे हों या बड़े, हर कोई इस कॉमेडी और समुद्री लुटेरों के रोमांचक सफर का आनंद लेगा. अगर इस वीकेंड आप खुलकर हंसना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए एकदम सही विकल्प है.

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