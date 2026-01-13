Der Se Hi Sahi Release Date: आशीष विद्यार्थी की 'देर से ही सही' इस दिन हो रही रिलीज, जानें कब और कहां देख पाएंगे आप

Der Se Hi Sahi Release Date Out: मशहूर अभिनेता आशीष विद्यार्थी जल्द ही फिल्म 'देर से ही सही' में नजर आएंगे. मंगलवार को अभिनेता ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की.

Der Se Hi Sahi Release Date Out: मशहूर अभिनेता आशीष विद्यार्थी जल्द ही फिल्म 'देर से ही सही' में नजर आएंगे. मंगलवार को अभिनेता ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की. दिलचस्प बात ये है कि यह फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज न होने के बजाय यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगी, जो आजकल की तेज बदलती ऑडियंस को जरूर पसंद आएगी. यूट्यूब पर उपलब्ध होने से लाखों दर्शक इसे आसानी से देख सकेंगे. आशीष विद्यार्थी ने फिल्म की जानकारी देते हुए इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की. इसमें उनके साथ फिल्म के साथी कलाकार नजर आ रहे हैं. चलिए जानते हैं कि ये फिल्म रिलीज कब होगी.

कब और कहां रिलीज होगी ये फिल्म?

यह फिल्म सिर्फ सीए ऋषिर सोनी यूट्यूब चैनल पर 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी. अभिनेता ने लिखा, "कहते हैं कि भारतीय शादियां तीन 'स' (स्वीट, संगीत और सीक्रेट) से बनती हैं. शर्मा परिवार शादी के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन अपने दिल का बोझ घर पर छोड़ना भूल गया है. एक कीमती विरासत गायब है और एक ऐसा खत हाथ लग गया है जिसे कभी पढ़ा ही नहीं जाना था." आशीष विद्यार्थी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "अब यह सफर सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह कई छुपे हुए सच को सामने लाएगा. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह उड़ान आसान नहीं होने वाली."

बेहद खास है आशीष विद्यार्थी की 'देर से ही सही'

आशीष विद्यार्थी जैसे अनुभवी अभिनेता की मौजूदगी से यह प्रोजेक्ट और भी खास हो गया है. फिल्म का लेखन और निर्देशन सीए ऋषिर सोनी ने किया है. बात करें आशीष की तो उन्होंने मनोरंजन जगत में विलेन का रोल प्ले करके दर्शकों के दिलों में काफी राज किया है. कुछ समय पहले उन्हें करण जौहर के नेटफ्लिक्स शो 'द ट्रेटर्स' में देखा गया था. इसमें शो में कुल 20 खिलाड़ी के तौर पर शामिल हुए थे, जिनमें कुछ कॉन्टेंट क्रिएटर थे, तो कुछ मनोरंजन जगत का हिस्सा थे.



