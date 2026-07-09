Deool Film Controversy: 42 लाख रुपये की मदद कर क्यों ट्रोल हुए शाहरुख खान, 'हिंदू-मुसलमान' के नाम पर आखिर क्यों मचा बवाल? जानिए पूरा विवाद

Deool Film Controversy: मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' को आर्थिक मदद देने पर शाहरुख खान को ट्रोल किया गया. डायरेक्टर प्रवीण तरडे ने हेटर्स को करारा जवाब देते हुए इसे मानवता का मिसाल बताया.

मराठी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'देऊल बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूकर इतिहास रच दिया. आठ करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म की सफलता के पीछे डायरेक्टर प्रवीण तरडे की मेहनत के साथ-साथ शाहरुख खान का एक बड़ा योगदान भी रहा. लेकिन इस मदद के बदले शाहरुख खान को सराहना मिलने के बजाय ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

शाहरुख खान ने कैसे की मदद?

फिल्म रिलीज के समय मेकर्स के सामने बड़ी आर्थिक चुनौती थी. फिल्म का डिजिटल सिनेमा पैकेज (DCP) बिल 43 लाख रुपये का था, जबकि मेकर्स के पास सिर्फ 12-13 लाख रुपये ही थे. जब यह बात शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' तक पहुंची, तो शाहरुख ने अपनी टीम से फिल्म के कंटेंट के बारे में पूछा. फिल्म की बेहतरीन कहानी जानकर शाहरुख ने तुरंत बिल में 40-42 लाख रुपये का डिस्काउंट दे दिया और कहा, "फिल्म रिलीज होने दो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा."

'हिंदू-मुसलमान' का विवाद क्यों हुआ?

फिल्म रिलीज के बाद जब डायरेक्टर प्रवीण तरडे ने सार्वजनिक रूप से शाहरुख खान की दरियादिली की तारीफ की, तो सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. सवाल यह उठाया गया कि एक मुस्लिम अभिनेता हिंदू देवता पर आधारित फिल्म का समर्थन क्यों कर रहा है? लोगों ने इसे शाहरुख का कोई 'हिडन एजेंडा' बताया और प्रवीण तरडे के हिंदुत्व पर भी सवाल खड़े किए.

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डायरेक्टर प्रवीण तरडे का हेटर्स को करारा जवाब

इन तमाम विवादों पर प्रवीण तरडे ने पॉडकट्टा यूट्यूब चैनल पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा-

इंसानियत धर्म से ऊपर: "शाहरुख खान का मदद करना उनकी दरियादिली है. किसी अच्छे इंसान की अच्छाई को सिर्फ धर्म के चश्मे से देखना गलत है. चाहे वह किसी भी धर्म का हो, एक अच्छा इंसान, अच्छा इंसान ही होता है."

हिंदुत्व पर सफाई: तरडे ने साफ कहा कि शाहरुख को धन्यवाद देने का उनकी विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है. उन्हें अपना हिंदुत्व साबित करने की किसी को जरूरत नहीं है.

मीडिया और आलोचकों पर तंज: उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "जब मैं फिल्म की मेहनत के लिए घूम रहा था, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया. लेकिन जैसे ही एक बॉलीवुड स्टार का नाम लिया, सबकी कलम चलने लगीं. किसी दूसरे के हक का श्रेय देने से इनकार करके कोई बड़ा नहीं बन जाता."

फिल्म की ऐतिहासिक सफलता

प्रवीण तरडे के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 100 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. यह फिल्म किसी बड़े नाम के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी सच्ची मेहनत और कंटेंट के दम पर सफल हुई है. अंततः, यह पूरा विवाद इस बात को दर्शाता है कि कला और मानवता के प्रति किए गए उदार कार्यों को भी आज के दौर में संकीर्ण मानसिकता से घेरा जा रहा है.

