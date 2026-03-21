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Delhi-NCR Weather Today: दिल्ली में आंधी-तूफान के साथ घंटों बारिश की संभावना, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज क मौसम

Delhi-NCR Weather: दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. धूल भरी हवाओं से सावधानी बरतने की सलाह है.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 21, 2026, 07:36 AM IST

Delhi-NCR Weather Today: दिल्ली में आंधी-तूफान के साथ घंटों बारिश की संभावना, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज क मौसम
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दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. भीषण गर्मी के बीच अचानक आए इस बदलाव ने जहाँ एक ओर तापमान में गिरावट दर्ज की है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने 'आसमानी आफत' को लेकर चेतावनी भी जारी की है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कम से कम 6 राज्यों में अगले 48 घंटों तक आंधी-तूफान का असर बना रहेगा.

दिल्ली में धूल भरी आंधी और बिजली का अलर्ट

राजधानी दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद जैसे सटे हुए शहरों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बादलों की गर्जना के साथ कई इलाकों में बिजली (Lightning) गिर सकती है. ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें.

इन राज्यों में जारी हुई चेतावनी

दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बिगड़ने के आसार हैं.
राजस्थान और हरियाणा: यहां 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
उत्तर प्रदेश और पंजाब: ओलावृष्टि के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है.

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