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Delhi Weather Today: दिल्ली में आज बादलों की लुका-छिपी; चिलचिलाती गर्मी के बीच हल्की बूंदाबांदी के आसार

दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे अधिकतम तापमान 34°C तक जा सकता है. मौसम विभाग ने कल यानी 15 मार्च को हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 14, 2026, 07:20 AM IST

Delhi Weather Today: दिल्ली में आज बादलों की लुका-छिपी; चिलचिलाती गर्मी के बीच हल्की बूंदाबांदी के आसार
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देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, आज यानी 14 मार्च 2026 को दिल्ली का आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. हालांकि दिन में धूप खिलेगी, लेकिन बादलों की मौजूदगी से तापमान में बहुत अधिक उछाल आने की उम्मीद नहीं है.

दिन में गर्मी, रात में सुकून

आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 34°C के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 17°C तक गिर सकता है. इसका मतलब है कि दिल्लीवासियों को सुबह और रात के समय हल्की ठंडक का अहसास होगा, लेकिन दोपहर में धूप के तेवर थोड़े तल्ख रह सकते हैं. हवा में नमी का स्तर 30 से 80 प्रतिशत के बीच रहेगा, जिससे दोपहर में हल्की उमस महसूस हो सकती है.

15 मार्च को बारिश की संभावना

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, कल यानी 15 मार्च को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आसमान में घने बादल छाएंगे, जिससे तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है. इससे बढ़ती गर्मी से दिल्ली के लोगों को अस्थाई राहत मिलने की उम्मीद है.

मार्च के आखिरी हफ्ते में बढ़ेगी तपिश

भले ही अगले 3-4 दिनों तक बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना बना रहे, लेकिन मार्च के अंतिम सप्ताह में गर्मी अपने रंग दिखाना शुरू कर देगी. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 20 मार्च के बाद दिल्ली का पारा 35°C से 37°C को पार कर सकता है. ऐसे में लू जैसी स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन दिन की गर्मी पसीने छुड़ाने वाली हो सकती है.

बदलते मौसम में सेहत का रखें ख्याल

तापमान में हो रहे इस उतार-चढ़ाव के कारण वायरल इन्फेक्शन, सर्दी और खांसी का खतरा बढ़ जाता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि-
दोपहर में बाहर निकलते समय खुद को हाइड्रेटेड रखें और पर्याप्त पानी पिएं.
सुबह और शाम की हल्की ठंड से बचने के लिए उचित कपड़े पहनें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें.
बाहर की ठंडी चीजों या कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से फिलहाल परहेज करना बेहतर होगा.

19 मार्च तक का हाल

16 और 17 मार्च को भी आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और तापमान 33°C के आसपास स्थिर रहेगा. 18 और 19 मार्च को आसमान पूरी तरह से साफ होने की संभावना है, जिसके बाद से ही गर्मी में तेजी से बढ़ोतरी का दौर शुरू होगा.

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