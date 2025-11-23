FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

J&K के LG ने उच्च स्तरीय बैठक की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो

'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो

ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे

ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे

India Poverty Reduction: भारत जल्द ही 'गरीबी' से छुटकारा पा लेगा! 248 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं

India Poverty Reduction: भारत जल्द ही 'गरीबी' से छुटकारा पा लेगा! 248 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं

कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं

नेत्रा मंटेना की शाही शादी की तुलना अंबानी परिवार से क्यों की जा रही है? जानें बिग फैट वेडिंग का वेन्यू से मेन्यू तक सबकुछ

नेत्रा मंटेना की शाही शादी की तुलना अंबानी परिवार से क्यों की जा रही है? जानें बिग फैट वेडिंग का वेन्यू से मेन्यू तक सबकुछ

भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता

भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो

दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद, शाहरुख खान ने 'ग्लोबल पीस ऑनर्स इवेंट 2025' में 26/11 और अन्य हमलों के बेगुनाह पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों की बहादुरी को सलाम करते हुए देश में शांति बनाए रखने पर जोर दिया.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 23, 2025, 11:43 AM IST

'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में हुए दिल्ली धमाके पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. धमाके के 14 दिन बाद, शनिवार को एक 'ग्लोबल पीस ऑनर्स इवेंट 2025' में शामिल होकर उन्होंने न सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट बल्कि 26/11 आतंकी हमले और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

शाहरुख खान ने दी बेगुनाहों को श्रद्धांजलि

शाहरुख खान ने इस इवेंट में, जहां 26/11 के पीड़ितों के परिवार और पहलगाम हमले में बचे हुए लोग भी शामिल थे, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा, "26/11, पहलगाम आतंकी हमला, हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहूति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि." इसके साथ ही, उन्होंने इन हमलों में शहीद हुए वीर सुरक्षाकर्मियों को भी 'सादर नमन' किया.

सुरक्षाकर्मियों को किंग खान का सलाम

शाहरुख खान ने देश के सैनिकों और जवानों की बहादुरी, गर्व और मूल्यों पर जोर देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने एक कवितानुमा अंदाज़ में कहा, "जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो. तो सीना ठोक कर कहना मैं देश की रक्षा करता हूं. पूछे अगर कोई कितना कमा लेते हो तो हल्के से मुस्कुराकर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं. अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता? तो आंख से आंख मिलाकर कहना जो हमला हम पर करते हैं डर उनको लगता है."
उन्होंने पूरे देश की तरफ से शहीदों के परिवारों, उनकी माताओं और पार्टनर्स के जज़्बे को सलाम किया, क्योंकि उन्होंने भी जंग में शामिल रहे अपने प्रियजनों की लड़ाई हिम्मत और जांबाजी के साथ लड़ी.

'शांति ही सही मायनों में क्रांति है'

शाहरुख खान ने अपने संबोधन में देश की शांति और अमन पर भी बात की. उन्होंने कहा कि भारत कभी झुकता नहीं और कोई हमसे हमारा अमन छीन नहीं पाया है, क्योंकि जब तक वर्दी में हमारे हीरो हैं, तब तक देश से शांति और अमन को दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.
उन्होंने शांति के महत्व को समझाते हुए कहा, "पीस एक खूबसूरत चीज है सारी दुनिया इसी को खोजती है... शांति से खूबसूरत कुछ नहीं क्योंकि शांति से ही विचार जागते हैं. सोच जागती है. शांति ही सही मायनों में क्रांति है. एक बेहतर दुनिया के लिए." उन्होंने सबको मिलकर शांति की ओर कदम बढ़ाने का आग्रह किया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो
'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो
ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे
ODI सीरीज से भी बाहर हुए शुभमन तो कौन संभालेगा कप्तानी? ये खिलाड़ी है रेस में सबसे आगे
India Poverty Reduction: भारत जल्द ही 'गरीबी' से छुटकारा पा लेगा! 248 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं
India Poverty Reduction: भारत जल्द ही 'गरीबी' से छुटकारा पा लेगा! 248 मिलियन भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं
VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल
VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल
IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट
IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं
कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं
नेत्रा मंटेना की शाही शादी की तुलना अंबानी परिवार से क्यों की जा रही है? जानें बिग फैट वेडिंग का वेन्यू से मेन्यू तक सबकुछ
नेत्रा मंटेना की शाही शादी की तुलना अंबानी परिवार से क्यों की जा रही है? जानें बिग फैट वेडिंग का वेन्यू से मेन्यू तक सबकुछ
भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता
भारत को वो आखिरी राज्य कौन सा है जहां लोग अपने देश में खाते हैं और म्यांमार में सोते हैं? मिलती है दोनों देशों की नागरिकता
जानिए 69 साल पुरानी कहानी जब पानी में समा गई थी पूरी ट्रेन, 150 लोगों की गई थी जान
जानिए 69 साल पुरानी कहानी जब पानी में समा गई थी पूरी ट्रेन, 150 लोगों की गई थी जान
Bigg Boss 19 में इस हफ्ते के TOP 5 Contestants कौन? नंबर 1 पर किसका नाम, देखें सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड
Bigg Boss 19 में इस हफ्ते के TOP 5 Contestants कौन? नंबर 1 पर किसका नाम, देखें सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE