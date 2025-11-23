'बेगुनाह लोगों को..' दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद वायरल हुआ Shahrukh Khan का पहला रिएक्शन, देखें वीडियो

दिल्ली धमाके के 14 दिन बाद, शाहरुख खान ने 'ग्लोबल पीस ऑनर्स इवेंट 2025' में 26/11 और अन्य हमलों के बेगुनाह पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने सुरक्षाकर्मियों की बहादुरी को सलाम करते हुए देश में शांति बनाए रखने पर जोर दिया.

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने हाल ही में हुए दिल्ली धमाके पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. धमाके के 14 दिन बाद, शनिवार को एक 'ग्लोबल पीस ऑनर्स इवेंट 2025' में शामिल होकर उन्होंने न सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट बल्कि 26/11 आतंकी हमले और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

शाहरुख खान ने दी बेगुनाहों को श्रद्धांजलि

शाहरुख खान ने इस इवेंट में, जहां 26/11 के पीड़ितों के परिवार और पहलगाम हमले में बचे हुए लोग भी शामिल थे, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा, "26/11, पहलगाम आतंकी हमला, हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहूति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि." इसके साथ ही, उन्होंने इन हमलों में शहीद हुए वीर सुरक्षाकर्मियों को भी 'सादर नमन' किया.

सुरक्षाकर्मियों को किंग खान का सलाम

शाहरुख खान ने देश के सैनिकों और जवानों की बहादुरी, गर्व और मूल्यों पर जोर देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने एक कवितानुमा अंदाज़ में कहा, "जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो. तो सीना ठोक कर कहना मैं देश की रक्षा करता हूं. पूछे अगर कोई कितना कमा लेते हो तो हल्के से मुस्कुराकर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं. अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता? तो आंख से आंख मिलाकर कहना जो हमला हम पर करते हैं डर उनको लगता है."

उन्होंने पूरे देश की तरफ से शहीदों के परिवारों, उनकी माताओं और पार्टनर्स के जज़्बे को सलाम किया, क्योंकि उन्होंने भी जंग में शामिल रहे अपने प्रियजनों की लड़ाई हिम्मत और जांबाजी के साथ लड़ी.

'शांति ही सही मायनों में क्रांति है'

शाहरुख खान ने अपने संबोधन में देश की शांति और अमन पर भी बात की. उन्होंने कहा कि भारत कभी झुकता नहीं और कोई हमसे हमारा अमन छीन नहीं पाया है, क्योंकि जब तक वर्दी में हमारे हीरो हैं, तब तक देश से शांति और अमन को दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.

उन्होंने शांति के महत्व को समझाते हुए कहा, "पीस एक खूबसूरत चीज है सारी दुनिया इसी को खोजती है... शांति से खूबसूरत कुछ नहीं क्योंकि शांति से ही विचार जागते हैं. सोच जागती है. शांति ही सही मायनों में क्रांति है. एक बेहतर दुनिया के लिए." उन्होंने सबको मिलकर शांति की ओर कदम बढ़ाने का आग्रह किया.

