एंटरटेनमेंट

Deepika Padukone हुईं ट्रोल! हिजाब पहन शूट करने पर भड़के यूजर्स, बोले- 'क्या यह सही है?'

Deepika Padukone Trolled for Hijab: दीपिका पादुकोण को अबू धाबी पर्यटन के एक विज्ञापन में मस्जिद परिसर के अंदर हिजाब पहने शूट करने पर ट्रोल किया जा रहा है. यूजर्स ने उनके पहनावे और एक्ट्रेस के माय चॉइस स्टैंड पर सवाल उठाए हैं.

Pragya Bharti

Updated : Oct 09, 2025, 12:41 PM IST

Deepika Padukone Trolled for Hijab: ग्लोबल स्टार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का एक नया विज्ञापन सोशल मीडिया पर विवादों का केंद्र बन गया है. अबू धाबी के पर्यटन को बढ़ावा देने वाले इस वीडियो में दीपिका को शेख जायद ग्रैंड मस्जिद के परिसर में मुस्लिम परिधान पहने हुए देखा गया. दरअसल इस वीडियो में दीपिका हिजाब में नजर आ रही हैं. इसके चलते दीपिका को सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

मस्जिद में शूटिंग पर उठे सवाल

यूजर्स ने दीपिका पादुकोण पर सवाल उठाए हैं. साथ ही, अबू धाबी सरकार और एक्टर्स की भी आलोचना की है कि उन्होंने एक प्रार्थना स्थल को व्यावसायिक प्रचार के लिए इस्तेमाल किया. यूजर्स ने पवित्र परिसर में शूटिंग होने पर आपत्ति जताते हुए सवाल उठाया कि मस्जिद को टूरिस्ट स्पॉट या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है.

एक यूजर ने ट्वीट किया, "यूएई ने मस्जिद के परिसर में मॉडलिंग की अनुमति देकर इसकी पवित्रता का उल्लंघन किया है... मस्जिद एक प्रार्थना स्थल है. इसे पर्यटक आकर्षण के रूप में बढ़ावा देना मुझे असहज करता है." कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या दीपिका को मस्जिद के परिसर में शूटिंग के दौरान अबाया पहनने के लिए मजबूर किया गया था.

'माय चॉइस' वीडियो पर भी घिरीं एक्ट्रेस

सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण का पुराना 'माय चॉइस' वीडियो भी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह फेमिनिज्म के नाम पर कपड़ों की पसंद को अपना व्यक्तिगत निर्णय बताती हैं. एक यूजर ने तीखा ट्वीट किया, "दीपिका पादुकोण का 'माय चॉइस' वाला वीडियो याद है?... अब दीपिका पादुकोण ने वीडियो बनाई है, जिसमें वो हिजाब पहनकर अबू धाबी में टूरिज्म का प्रचार कर रही हैं. माय चॉइस को क्या हो गया अब?" कुछ यूजर्स का कहना है कि यह दीपिका और रणवीर के प्रोफेशन का हिस्सा है, लेकिन वे कभी भारतीय कल्चर को इस तरह प्रमोट नहीं करते.

यह भी पढ़ें- Deepika Padukone से Aishwarya Rai तक, बॉलीवुड के वो एक्टर्स जो फिल्म से रातों-रात किए गए रिप्लेस

फैंस ने किया एक्ट्रेस का समर्थन

इन आलोचनाओं के बावजूद, दीपिका पादुकोण के फैंस उन्हें अलग अवतार में देखकर खुश हैं और उनके समर्थन में उतर आए हैं. फैंस ने दीपिका और रणवीर की ढेरों तस्वीरें वायरल करते हुए उन्हें धर्मनिरपेक्ष कपल बताया है. कुछ यूजर्स का कहना है कि शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में प्रवेश के लिए एक ड्रेस कोड लगता है, जिसे दीपिका ने फॉलो किया है, और इसमें भी उनकी अपनी मर्जी शामिल है.
जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब दीपिका पादुकोण किसी विवाद में आई हों. इससे पहले भी उनके 'माय चॉइस' वीडियो और फिल्म 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' से बाहर होने को लेकर उन पर उंगलियां उठाई गई थीं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App

