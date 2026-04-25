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Deepika Padukone: प्रेग्नेंसी में शूट किया हाई-एनर्जी फाइट सीन? दूसरी बार मां बनने से पहले ‘किंग’ में शाहरुख भिड़ीं दीपिका पादुकोण

अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के साथ ही दीपिका पादुकोण ने अपने काम के प्रति समर्पण से सबको हैरान कर दिया है. शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' के सेट से आई खबरों ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी है.

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Pragya Bharti

Updated : Apr 25, 2026, 09:39 AM IST

Deepika Padukone: प्रेग्नेंसी में शूट किया हाई-एनर्जी फाइट सीन? दूसरी बार मां बनने से पहले ‘किंग’ में शाहरुख भिड़ीं दीपिका पादुकोण
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बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 19 अप्रैल 2026 को अपने दूसरे बच्चे के आगमन की खुशखबरी साझा की थी. आमतौर पर ऐसी घोषणा के बाद अभिनेत्रियां काम से ब्रेक ले लेती हैं, लेकिन दीपिका ने इसके उलट 'किंग' फिल्म की शूटिंग जारी रखकर अपने प्रोफेशनलिज्म की एक नई मिसाल पेश की है. उन्होंने हाल ही में शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' के लिए मुंबई में एक हाई-ऑक्टेन एक्शन सीन शूट किया है.

शाहरुख खान के साथ 'हाई-ऑक्टेन' मुकाबला

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपिका पादुकोण शाहरुख खान की बहुचर्चित फिल्म 'किंग' का हिस्सा हैं. फिल्म में उनका किरदार काफी अहम बताया जा रहा है. हाल ही में उन्होंने शाहरुख के साथ एक बेहद पेचीदा और हाई-एनर्जी एक्शन सीक्वेंस को अंजाम दिया है, जिसने फिल्म के प्रति दर्शकों की उत्सुकता को दोगुना कर दिया है.

विले पार्ले में लगा था खास सेट

इस ग्रैंड फाइट सीन की शूटिंग 21 और 22 अप्रैल को मुंबई के विले पार्ले स्थित 'गोल्डन टोबैको स्टूडियो' में की गई. इस खास सीक्वेंस के लिए मेकर्स ने एक विशाल सेट तैयार किया था. खबरों की मानें तो दीपिका इस दौरान 'ऑल-व्हाइट' आउटफिट में नजर आईं और उन्होंने बड़े पैमाने पर की गई एक्शन कोरियोग्राफी को पूरी सटीकता के साथ पूरा किया.
जब दीपिका ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया, तब कयास लगाए जा रहे थे कि वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को बीच में छोड़ सकती हैं या ब्रेक ले सकती हैं. हालांकि, इन कठिन एक्शन सीन्स की शूटिंग कर दीपिका ने साफ कर दिया है कि वह अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को लेकर कितनी गंभीर हैं.

'किंग' में दिखेगा नया अंदाज

'किंग' फिल्म में शाहरुख और दीपिका की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर आग लगाने को तैयार है. फिल्म के एक्शन सीन्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोरियोग्राफी के साथ डिजाइन किया गया है. दीपिका का यह 'पावर पैक्ड' अवतार उनके फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है.

भविष्य के प्रोजेक्ट्स

दीपिका पादुकोण की झोली में 'किंग' के अलावा कई और बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं. वह जल्द ही सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म ‘राका’ में भी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरती नजर आएंगी. प्रेग्नेंसी के इस दौर में भी उनकी सक्रियता यह दर्शाती है कि वह वर्तमान सिनेमा की सबसे सशक्त अभिनेत्रियों में से एक क्यों हैं.

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