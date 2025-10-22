Deepika Padukone-Ranveer Singh ने दिवाली के अगले दिन बेटी से कराया रूबरू, दुआ के नैन-नक्श देख तारीफ कर रहें फैंस

Deepika Padukone-Ranveer Singh Daughter: सुपरस्टार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने दिवाली के खास मौके पर अपनी बेटी दुआ सिंह पादुकोण का चेहरा पहली बार रिवील किया. 8 सितंबर 2024 को जन्मीं दुआ की प्यारी और क्यूट तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

Deepika Padukone-Ranveer Singh Daughter: बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने इस दिवाली पर अपने फैंस को एक बड़ा और प्यारा तोहफा दिया है. बीते साल बेटी दुआ के पेरेंट्स बने इस कपल ने लगभग एक साल तक अपनी लाडली का चेहरा दुनिया की नज़रों से छिपाकर रखा था, लेकिन दिवाली के शुभ अवसर पर उन्होंने पहली बार बेटी दुआ सिंह पादुकोण की झलक सोशल मीडिया पर साझा की है.

सामने आई दुआ की पहली झलक

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने 8 सितंबर 2024 को बेटी दुआ को जन्म दिया था. बीते सितंबर में रणवीर और दीपिका ने मिलकर अपनी बेटी का पहला जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया. एक साल तक पैपराजी के कैमरों से अपनी नन्ही परी को छिपाकर रखने वाले इस कपल ने मंगलवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर बेटी की लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में पहली बार दुआ सिंह की शक्ल साफ तौर पर देखने को मिली है.

हद से ज्यादा क्यूट हैं दुआ

तस्वीरों से साफ पता चलता है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की बेटी हद से ज्यादा क्यूट हैं. उनकी क्यूटनेस के चर्चे अब फिल्मी जगत में शुरू हो गए हैं, और कई लोग तुलना करते हुए कह रहे हैं कि वह रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर को भी टक्कर देती हैं. दुआ की प्यारी फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

फैंस को दी दिवाली की शुभकामनाएं

बेटी की तस्वीरें साझा करने के साथ ही, दीपिका और रणवीर ने अपने सभी फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी हैं. इस बॉलीवुड कपल की यह फैमिली फोटो फिलहाल फिल्मी जगत में चर्चा का मुख्य विषय बन गई है. तमाम फैंस और अन्य बॉलीवुड सेलेब्स इन तस्वीरों पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं, और छोटी दुआ पर अपना प्यार बरसा रहे हैं.

जल्द इन फिल्मों में दिखेंगे रणवीर और दीपिका

अभिनेता रणवीर सिंह लंबे समय से बड़े पर्दे से दूरी बनाए हुए हैं. उनकी अगली फिल्म का नाम 'धुरंधर' है, जो 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ है.

