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PHOTOS: ₹48.6K के आउटफिट में Deepika Padukone ने कराया मैटरनिटी शूट, रणवीर संग बेटी 'दुआ' पर टिकी फैंस की नजरें; देखें

Ranveer Singh-Deepika Padukone Maternity Photo: दीपिका पादुकोण ने पति रणवीर सिंह और बेटी दुआ के साथ बेहद खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट कराया है. इस ब्लैक एंड व्हाइट फैमिली शूट में उनके ₹48,643 के स्टाइलिश आउटफिट और मिनिमल लुक ने फैंस का दिल जीत लिया है.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 09, 2026, 02:38 PM IST

PHOTOS: ₹48.6K के आउटफिट में Deepika Padukone ने कराया मैटरनिटी शूट, रणवीर संग बेटी 'दुआ' पर टिकी फैंस की नजरें; देखें

Image Credit: Instagram

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बॉलीवुड की पावरफुल और स्टाइलिश जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने हाल ही में अपने परिवार की कुछ बेहद खूबसूरत और मनमोहक तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं. इन तस्वीरों में यह कपल अपनी नन्ही बेटी दुआ के साथ क्वालिटी टाइम बिताता नजर आ रहा है. ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में कैद इन पलों में दीपिका अपने बेबी बंप को खूबसूरती से फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं. जहां एक तरफ फैंस इस प्यारी फैमिली बॉन्डिंग पर प्यार लुटा रहे हैं, वहीं फैशन जगत में दीपिका के इस खास मैटरनिटी आउटफिट की कीमत और उसकी डिज़ाइन ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

सिंपल और एलिगेंट लुक की चर्चा

मॉर्डन मैटरनिटी फैशन में आराम और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, यह दीपिका पादुकोण ने इस फोटोशूट के जरिए बखूबी साबित कर दिया है. इस शूट के दौरान एक्ट्रेस ने अपने लुक को पूरी तरह से सोबर और मिनिमल रखा. खास बात यह रही कि उन्होंने इस दौरान किसी भी तरह की भारी-भरकम ज्वेलरी, लाउड मेकअप या एक्स्ट्रा एक्सेसरीज का इस्तेमाल नहीं किया. इसके बावजूद, उनका यह सादगी भरा अंदाज इतना ज्यादा क्लासी और ग्रेसफुल था कि देखने वाले उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उनके इस नेचुरल ग्लो और आउटफिट की बारीकियों ने चार चांद लगा दिए.

डिफरेंट डिजाइन और आउटफिट की कीमत

मीडिया रिपोर्ट्स और फैशन पोर्टल्स से सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस खास फैमिली फोटोशूट के लिए दीपिका ने पॉपुलर फैशन ब्रांड 'Deme by Gabriella' का 'Kianna Set' चुना था. ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट पर इस खूबसूरत आउटफिट की कीमत लगभग 48,643 रुपये आंकी गई है. यह पूरा सेट एक क्लासी व्हाइट शेड में था, जिसमें लेस और खूबसूरत कटवर्क की बारीक कारीगरी की गई थी. इस ऑउटफिट का फ्रंट कट-आउट डिजाइन इसे सबसे अलग और स्टाइलिश बना रहा था, जो उनके बेबी बंप को बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से हाईलाइट कर रहा था. इसके साथ उन्होंने मैचिंग फ्लोरल लेस ट्राउजर पहना था, जो उनके लुक को कम्प्लीट कर रहा था. बालों को उन्होंने लूज बीच वेव्स में खुला छोड़ा था, जो उनके इस एस्थेटिक लुक पर पूरी तरह फब रहा था.

रणवीर और नन्ही दुआ का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन

इस खूबसूरत फोटोशूट में केवल दीपिका ही नहीं, बल्कि रणवीर सिंह और उनकी लाडली बेटी दुआ भी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे. रणवीर सिंह ने दीपिका के आउटफिट के साथ ट्विनिंग करते हुए बिल्कुल मैचिंग व्हाइट शर्ट और व्हाइट ट्राउजर कैरी किया था, जिससे पूरे परिवार का लुक बेहद बैलेंस्ड और खूबसूरत लग रहा था. हालांकि, तस्वीरों की असली लाइमलाइट नन्ही दुआ ने चुरा ली. छोटे से कैजुअल शर्ट-ट्राउजर में दुआ बेहद प्यारी लग रही थीं, और उनके बालों में सजी दो छोटी-छोटी पोनीटेल व रिबन बो ने उनकी क्यूटनेस को कई गुना बढ़ा दिया था.

इन प्यारी तस्वीरों को शेयर करते हुए दीपिका ने अपने दिल की बात बयां करते हुए कैप्शन में लिखा था, 'बेबी दुआ और हमारा दिल और बड़े हो रहे हैं. आपके निरंतर प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद.' फैंस और तमाम सेलेब्रिटीज इस फैमिली एल्बम पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं और दीपिका के इस ग्रेसफुल मैटरनिटी फैशन की हर तरफ चर्चा हो रही है.
 

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