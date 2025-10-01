Deepika Padukone और फराह खान ने एक-दूजे को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो? फैंस चौंके, जानें पूरा मामला

IND vs WI 1st Test Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या रनों की होगी बारिश? जानें कैसी है अहमदाबाद की पिच
एंटरटेनमेंट
Deepika Padukone and Farah Khan: बेटी दुआ के जन्म के बाद 8 घंटे शिफ्ट की मांग पर उठे विवाद के बीच, दीपिका और फराह खान के अनफॉलो करने की खबरें आने लगीं. चलिए हम आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है.
Deepika Padukone and Farah Khan: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, बेटी दुआ के जन्म के बाद काम पर वापसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. उनकी ओर से 8 घंटे की शिफ्ट की मांग को लेकर एंटरटेनमेंट जगत में काफी चर्चा है, जिसकी वजह से दीपिका को कई बड़ी फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा है. इस मांग को लेकर डायरेक्टर फराह खान ने कथित तौर पर तंज कसा था. बता दें कि फराह खान ने ही अपनी फिल्म 'ओम शांति ओम' से दीपिका को बॉलीवुड में लॉन्च किया था. अब इस तंज के बाद दोनों के इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की खबरें सामने आई हैं, जिस पर अब फराह खान ने अपना पक्ष रखकर सच्चाई बता दी है.
डायरेक्टर फराह खान अब यूट्यूब पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने व्लॉग्स की वजह से चर्चा में रहती हैं. फराह को कई बार अपने व्लॉग में दीपिका पादुकोण की 8 घंटे वाली शिफ्ट की डिमांड पर मजाक करते हुए देखा गया था. एक व्लॉग में जब फराह एक्ट्रेस राधिका मदान के घर पहुंची थीं, तो उन्होंने राधिका से पूछा था, "क्या तुम भी 8 घंटे काम करने वाली इंसान हो?" हालांकि, फराह ने यह भी कहा कि वह 8 घंटे की शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को खुलकर सपोर्ट करती हैं, लेकिन उनका असली मजाक उन कलाकारों पर था जो असल में सिर्फ दो घंटे ही काम करते हैं, न कि दीपिका पर.
फराह की इस कथित मज़ाकिया एक्टिविटी की वजह से मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जाने लगा था कि फराह खान और दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिसके कारण दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई है. यह खबर इसलिए भी बड़ी बनी, क्योंकि दीपिका और फराह कई सालों से अच्छी दोस्त हैं और कई मौकों पर साथ नजर आ चुकी हैं.
यह भी पढ़ें- Deepika Padukone से Aishwarya Rai तक, बॉलीवुड के वो एक्टर्स जो फिल्म से रातों-रात किए गए रिप्लेस
सोशल मीडिया पर इस हंगामे के बाद फराह खान ने पिंकविला से बातचीत में अपना पक्ष रखा और सच्चाई बताई. फराह खान ने साफ किया, "हम पहले भी एक दूसरे को फॉलो नहीं करते थे." उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' की शूटिंग के दौरान उनके बीच एक समझौता हुआ था कि वे कभी इंस्टाग्राम पर बात नहीं करेंगी, बल्कि डायरेक्टर मैसेज या कॉल पर ही बातें करेंगी. फराह ने बताया कि दीपिका को इंस्टाग्राम पर बर्थडे विश करना भी पसंद नहीं है.
फराह खान ने आगे कहा कि 8 घंटे वाला उनका मजाक दीपिका को लेकर नहीं था, बल्कि उन लोगों को लेकर था जो असल में कम काम करते हैं. उन्होंने यह भी बताया, "दुआ के जन्म पर मैं ही वह पहली इंसान थी जिसने उन्हें बधाई दी थी." उन्होंने अंत में कहा कि, "हर चीज सिर्फ इंस्टाग्राम और पैप्स के लिए नहीं होती." इस स्पष्टीकरण से यह साफ हो गया है कि दोनों के बीच कोई तकरार नहीं है और उनकी दोस्ती सोशल मीडिया फॉलोअर्स से परे है.
