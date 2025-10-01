Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

IND vs WI 1st Test Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या रनों की होगी बारिश? जानें कैसी है अहमदाबाद की पिच

31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

DA Hike: 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया

IND vs WI: कब और कहां खेली जाएगी भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? एक क्लिक में पाएं टाइमिंग से लेकर वेन्यू-स्क्वाड समेत पूरी जानकारी

RRB ALP Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया असिस्टेंट लोको पायलट कंप्यूटर परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Deepika Padukone और फराह खान ने एक-दूजे को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो? फैंस चौंके, जानें पूरा मामला

Real Vs Fake iPhone: सेल में सस्ते का लालच और ले लिया आईफोन? इन तरीकों से पहचानें फोन असली है या नकली

Menopause के बाद 83 फीसदी महिलाओं को होता है Heart Disease का खतरा, पर जागरूकता शून्य!

27 लाख रुपये में नामकरण! इसके बावजूद इस महिला के पास पहुंचने के लिए लगती है भीड़

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs WI Live Streaming: फ्री में कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

DA Hike: 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया

DA Hike: 1.17 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया

IND vs WI: कब और कहां खेली जाएगी भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? एक क्लिक में पाएं टाइमिंग से लेकर वेन्यू-स्क्वाड समेत पूरी जानकारी

IND vs WI: कब और कहां खेली जाएगी भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज? एक क्लिक में पाएं टाइमिंग से लेकर वेन्यू-स्क्वाड समेत पूरी जानकारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs WI 1st Test Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या रनों की होगी बारिश? जानें कैसी है अहमदाबाद की पिच

IND vs WI 1st Test Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या रनों की होगी बारिश? जानें कैसी है अहमदाबाद की पिच

31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति

31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति

बढ़ती उम्र के साथ कम कर देना चाहिए इन 6 फलों का सेवन, छिन लेते हैं पैरों की ताकत

बढ़ती उम्र के साथ कम कर देना चाहिए इन 6 फलों का सेवन, छिन लेते हैं पैरों की ताकत

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Deepika Padukone और फराह खान ने एक-दूजे को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो? फैंस चौंके, जानें पूरा मामला

Deepika Padukone and Farah Khan: बेटी दुआ के जन्म के बाद 8 घंटे शिफ्ट की मांग पर उठे विवाद के बीच, दीपिका और फराह खान के अनफॉलो करने की खबरें आने लगीं. चलिए हम आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 01, 2025, 03:14 PM IST

Deepika Padukone और फराह खान ने एक-दूजे को इंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो? फैंस चौंके, जानें पूरा मामला
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Deepika Padukone and Farah Khan: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, बेटी दुआ के जन्म के बाद काम पर वापसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. उनकी ओर से 8 घंटे की शिफ्ट की मांग को लेकर एंटरटेनमेंट जगत में काफी चर्चा है, जिसकी वजह से दीपिका को कई बड़ी फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा है. इस मांग को लेकर डायरेक्टर फराह खान ने कथित तौर पर तंज कसा था. बता दें कि फराह खान ने ही अपनी फिल्म 'ओम शांति ओम' से दीपिका को बॉलीवुड में लॉन्च किया था. अब इस तंज के बाद दोनों के इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की खबरें सामने आई हैं, जिस पर अब फराह खान ने अपना पक्ष रखकर सच्चाई बता दी है.

फराह खान ने दीपिका पर कसा था तंज

डायरेक्टर फराह खान अब यूट्यूब पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने व्लॉग्स की वजह से चर्चा में रहती हैं. फराह को कई बार अपने व्लॉग में दीपिका पादुकोण की 8 घंटे वाली शिफ्ट की डिमांड पर मजाक करते हुए देखा गया था. एक व्लॉग में जब फराह एक्ट्रेस राधिका मदान के घर पहुंची थीं, तो उन्होंने राधिका से पूछा था, "क्या तुम भी 8 घंटे काम करने वाली इंसान हो?" हालांकि, फराह ने यह भी कहा कि वह 8 घंटे की शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को खुलकर सपोर्ट करती हैं, लेकिन उनका असली मजाक उन कलाकारों पर था जो असल में सिर्फ दो घंटे ही काम करते हैं, न कि दीपिका पर.

अनफॉलो करने की उड़ी थी खबर

फराह की इस कथित मज़ाकिया एक्टिविटी की वजह से मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जाने लगा था कि फराह खान और दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, जिसके कारण दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गई है. यह खबर इसलिए भी बड़ी बनी, क्योंकि दीपिका और फराह कई सालों से अच्छी दोस्त हैं और कई मौकों पर साथ नजर आ चुकी हैं.

यह भी पढ़ें- Deepika Padukone से Aishwarya Rai तक, बॉलीवुड के वो एक्टर्स जो फिल्म से रातों-रात किए गए रिप्लेस

क्या है दीपिका और फराह की इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करने की सच्चाई?

सोशल मीडिया पर इस हंगामे के बाद फराह खान ने पिंकविला से बातचीत में अपना पक्ष रखा और सच्चाई बताई. फराह खान ने साफ किया, "हम पहले भी एक दूसरे को फॉलो नहीं करते थे." उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' की शूटिंग के दौरान उनके बीच एक समझौता हुआ था कि वे कभी इंस्टाग्राम पर बात नहीं करेंगी, बल्कि डायरेक्टर मैसेज या कॉल पर ही बातें करेंगी. फराह ने बताया कि दीपिका को इंस्टाग्राम पर बर्थडे विश करना भी पसंद नहीं है.

फराह खान ने आगे कहा कि 8 घंटे वाला उनका मजाक दीपिका को लेकर नहीं था, बल्कि उन लोगों को लेकर था जो असल में कम काम करते हैं. उन्होंने यह भी बताया, "दुआ के जन्म पर मैं ही वह पहली इंसान थी जिसने उन्हें बधाई दी थी." उन्होंने अंत में कहा कि, "हर चीज सिर्फ इंस्टाग्राम और पैप्स के लिए नहीं होती." इस स्पष्टीकरण से यह साफ हो गया है कि दोनों के बीच कोई तकरार नहीं है और उनकी दोस्ती सोशल मीडिया फॉलोअर्स से परे है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Benjamin Netanyahu ने ईरान की जनता को दिया भरोसा, 'आपके दुख में शामिल हैं'
Benjamin Netanyahu ने ईरान की जनता को दिया भरोसा, 'आपके दुख में शामिल हैं'
इन 5 राशियों को मिलता है सबसे ज्यादा धोखा, जल्दी भरोसा करना पड़ता है भारी
इन 5 राशियों को मिलता है सबसे ज्यादा धोखा, जल्दी भरोसा करना पड़ता है भारी
knee Surgery: कब घुटने की सर्जरी होती है जरूरी, जान लें टखनों के रिप्लेसमेंट का सही समय क्या है?
कब घुटने की सर्जरी होती है जरूरी, जान लें टखनों के रिप्लेसमेंट का सही समय क्या है?
सोने से पहले इस मसाले का सेवन सेहत के लिए है बेहद फायदेमंद, रोजाना खाने से दूर होंगी कई समस्याएं
सोने से पहले इस मसाले का सेवन सेहत के लिए है बेहद फायदेमंद, रोजाना खाने से दूर होंगी कई समस्याएं
UP News: 'आपके घर में यहां छुपा है पुराना खजाना' तांत्रिक ने झांसा देकर खुदवा डाला घर, बाद में जो हुआ वो हैरान कर देगा
UP News: 'आपके घर में यहां छुपा है पुराना खजाना' तांत्रिक ने झांसा देकर खुदवा डाला घर, बाद में जो हुआ वो हैरान कर देगा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs WI 1st Test Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या रनों की होगी बारिश? जानें कैसी है अहमदाबाद की पिच
IND vs WI 1st Test Pitch Report: स्पिनर्स का चलेगा जादू या रनों की होगी बारिश? जानें कैसी है अहमदाबाद की पिच
31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति
31 की उम्र, ₹21,190 करोड़ की दौलत – चेन्नई का यह लड़का बना भारत का सबसे युवा अरबपति
बढ़ती उम्र के साथ कम कर देना चाहिए इन 6 फलों का सेवन, छिन लेते हैं पैरों की ताकत
बढ़ती उम्र के साथ कम कर देना चाहिए इन 6 फलों का सेवन, छिन लेते हैं पैरों की ताकत
दिमागी चाल से होता है ऑनलाइन फ्रॉड, समझदार लोग भी बन जाते हैं शिकार, जानें इससे बचने का तरीका
दिमागी चाल से होता है ऑनलाइन फ्रॉड, समझदार लोग भी बन जाते हैं शिकार, जानें इससे बचने का तरीका
Amazon sale में फटा-फट खरीद लें 1000 से भी कम के ये बेहतरीन Diwali Gifts, जिसे देंगे करेगा तारीफ
Amazon sale में फटा-फट खरीद लें 1000 से भी कम के ये बेहतरीन Diwali Gifts, जिसे देंगे करेगा तारीफ
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE