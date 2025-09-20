Add DNA as a Preferred Source
कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone, 8 घंटे की शिफ्ट या 5 स्टार ट्रीटमेंट? जानिए क्या रही वजह

Delhi News: दिल्ली में स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, DPS द्वारका समेत कई कैंपस खाली कराए गए

कौन हैं बलिया के IRS आशुतोष पांडेय? जिनका पैर छूने लगे Amitabh Bachchan, KBC 17 में दिखा गजब का नजारा!

Suya Grahan Sutak Time: कल 21 सितंबर को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, जान लें ग्रहण का सटिक समय और सूतककाल क्या होगा 

US: H-1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, आवेदन की फीस में भी बदलाव

जुबिन गर्ग अपनी पत्नी के लिए कितनी संपत्ति छोड़ गए, कहां-कहां से होती थी सिंगर की मोटी कमाई?

नसों के दर्द और सूजन को दूर करेगा अश्वगंधा, मिट जाएगा कमजोरी का नामोनिशान, ऐसे करें सेवन

Mental Health: मेंटल स्ट्रेस से इमोशनल डिप्रेशन तक का शरीर पर क्या होता है असर, तनाव बढ़ने के ये संकेत पहचान लें 

सबरीमाला मंदिर में 4 किलो सोने की घपलेबाजी, केरल HC ने दिए जांच के आदेश

DUSU चुनाव प्रचार में लग्जरी कारों के इस्तेमाल पर अध्यक्ष आर्यन मान और अन्य को दिल्ली हाईकोर्ट की नोटिस  

एंटरटेनमेंट

कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone, 8 घंटे की शिफ्ट या 5 स्टार ट्रीटमेंट? जानिए क्या रही वजह

दीपिका पादुकोण अब Kalki 2898 AD के सीक्वल का हिस्सा नहीं रहीं. इससे पहले एक्ट्रेस Spirit से भी बाहर हो गई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 'कल्कि 2898 एडी' के लिए उन्होंने 25 प्रतिशत की हाइक का डिमांड किया था. तो चलिए इस लेख में जानते हैं कि आखिर दीपिका इस फिल्म से बाहर कब और क्यों हुईं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 20, 2025, 09:10 AM IST

कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone, 8 घंटे की शिफ्ट या 5 स्टार ट्रीटमेंट? जानिए क्या रही वजह
फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. फिल्म का निर्माण करने वाले प्रोडक्शन हाउस वैजयंती मूवीज ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. यह फिल्म कथित तौर पर 2027 में रिलीज होने वाली थी और इसके दूसरे भाग के कुछ हिस्सों की शूटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन अब इसकी मुख्य अभिनेत्री इस प्रोजेक्ट से अलग हो गई हैं.
मेकर्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वे दीपिका के साथ 'किसी निर्णय पर नहीं आ सके'. उन्होंने जोर देकर कहा कि 'कल्कि 2898 एडी' जैसी बड़ी फिल्म के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है. यह खबर दीपिका के प्रशंसकों के लिए निश्चित रूप से चौंकाने वाली है.

वैजयंती मूवीज का आधिकारिक बयान

वैजयंती मूवीज के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर यह जानकारी साझा की गई है कि "यह आधिकारिक रूप से घोषित किया जाता है कि दीपिका पादुकोण #कल्कि2898एडी के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है. पहली फिल्म बनाने की लंबी यात्रा के बावजूद, हम साझेदारी स्थापित नहीं कर पाए और कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्म इसके लिए कमिटमेंट और उससे भी अधिक की मांग करती है. हम उनकी भविष्य की परियोजनाओं के लिए शुभकामनाएं देते हैं."

यह भी पढ़ें- KBC 17: 'देख नहीं पाती, लेकिन बताते हैं कि आप टॉल और…' दृष्टिबाधित IAS कंटेस्टेंट की बात सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन

दीपिका के कल्कि2898एडी के सीक्वल से बाहर होने के पीछे क्या है असली वजह?

मेकर्स ने हालांकि दीपिका के बाहर होने का स्पष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन इंडस्ट्री में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि दीपिका ने इस फिल्म के लिए भी 'स्पिरिट' (Spirit) फिल्म की तरह ही 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी, जो मेकर्स को स्वीकार नहीं थी. इसके अलावा, 'पिंकविला' की रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेत्री कथित तौर पर 5 स्टार ट्रीटमेंट चाहती थीं. इसके अलावा, उन्होंने अपनी फीस में 25% की बढ़ोतरी और अपने साथ 25 लोगों की टीम रखने की मांग भी की थी. यह सब डिमांड न माने जाने की वजह से ही, वह अब कल्कि 2898 एडी का हिस्सा नहीं हैं. फिलहाल, इन अटकलों पर अभिनेत्री की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

