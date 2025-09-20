कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone, 8 घंटे की शिफ्ट या 5 स्टार ट्रीटमेंट? जानिए क्या रही वजह
एंटरटेनमेंट
दीपिका पादुकोण अब Kalki 2898 AD के सीक्वल का हिस्सा नहीं रहीं. इससे पहले एक्ट्रेस Spirit से भी बाहर हो गई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 'कल्कि 2898 एडी' के लिए उन्होंने 25 प्रतिशत की हाइक का डिमांड किया था. तो चलिए इस लेख में जानते हैं कि आखिर दीपिका इस फिल्म से बाहर कब और क्यों हुईं.
फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. फिल्म का निर्माण करने वाले प्रोडक्शन हाउस वैजयंती मूवीज ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. यह फिल्म कथित तौर पर 2027 में रिलीज होने वाली थी और इसके दूसरे भाग के कुछ हिस्सों की शूटिंग भी हो चुकी थी, लेकिन अब इसकी मुख्य अभिनेत्री इस प्रोजेक्ट से अलग हो गई हैं.
मेकर्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वे दीपिका के साथ 'किसी निर्णय पर नहीं आ सके'. उन्होंने जोर देकर कहा कि 'कल्कि 2898 एडी' जैसी बड़ी फिल्म के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है. यह खबर दीपिका के प्रशंसकों के लिए निश्चित रूप से चौंकाने वाली है.
वैजयंती मूवीज के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर यह जानकारी साझा की गई है कि "यह आधिकारिक रूप से घोषित किया जाता है कि दीपिका पादुकोण #कल्कि2898एडी के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमने अलग होने का फैसला किया है. पहली फिल्म बनाने की लंबी यात्रा के बावजूद, हम साझेदारी स्थापित नहीं कर पाए और कल्कि 2898 एडी जैसी फिल्म इसके लिए कमिटमेंट और उससे भी अधिक की मांग करती है. हम उनकी भविष्य की परियोजनाओं के लिए शुभकामनाएं देते हैं."
मेकर्स ने हालांकि दीपिका के बाहर होने का स्पष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन इंडस्ट्री में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि दीपिका ने इस फिल्म के लिए भी 'स्पिरिट' (Spirit) फिल्म की तरह ही 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी, जो मेकर्स को स्वीकार नहीं थी. इसके अलावा, 'पिंकविला' की रिपोर्ट के अनुसार, अभिनेत्री कथित तौर पर 5 स्टार ट्रीटमेंट चाहती थीं. इसके अलावा, उन्होंने अपनी फीस में 25% की बढ़ोतरी और अपने साथ 25 लोगों की टीम रखने की मांग भी की थी. यह सब डिमांड न माने जाने की वजह से ही, वह अब कल्कि 2898 एडी का हिस्सा नहीं हैं. फिलहाल, इन अटकलों पर अभिनेत्री की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
