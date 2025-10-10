‘मुझे नहीं लगता ये मांग बेतुकी है’- Deepika Padukone ने 8 घंटे की शिफ्ट की मांग पर तोड़ी चुप्पी

Deepika Padukone on 8 Hour Shift Controversy: दीपिका पादुकोण ने 8 घंटे की शिफ्ट के विवाद पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि कई पुरुष सुपरस्टार सालों से यही मांग कर रहे हैं पर विवाद नहीं हुआ, जबकि उन्हें विरोध झेलना पड़ा. उन्होंने इंडस्ट्री को अव्यवस्थित बताया और नई व्यवस्था लाने की बात कही.

Deepika Padukone on 8 Hour Shift Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी 8 घंटे की शिफ्ट की मांग को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी मांग की वजह से उन्हें कथित तौर पर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' और नाग अश्विन की 'कल्कि 2' से बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद यह विवाद और भी गरमा गया. अब दीपिका ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और बताया है कि कैसे यह नियम सालों से पुरुष सुपरस्टार्स के लिए लागू है, लेकिन उनकी मांग पर बवाल मचाया जा रहा है.

8 घंटे की शिफ्ट विवाद पर दीपिका ने तोड़ी चुप्पी

मीडिया की एक इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण ने इस 8 घंटे की शिफ्ट विवाद पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अपने इस मांग और फैसले की वजह से विवादों और विरोध का सामना करना पड़ा. उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ कुछ मेल सुपरस्टार सालों से 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग पर कभी कोई विवाद या विरोध नहीं हुआ.

दीपिका ने कहा- "यह दबाव डालने जैसा है..."

इंटरव्यू में दीपिका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर यह मांग एक महिला द्वारा की जाती है, तो इसे 'दबाव डालने जैसा' या 'समस्या पैदा करने जैसा' समझा जाता है.

दीपिका ने कहा, "यह बात किसी से छुपी नहीं है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई मेल सुपरस्टार सालों से 8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं. इसके अलावा, ये सुपरस्टार सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक ही 8 घंटे काम करते हैं. वीकेंड पर ये स्टार्स काम भी नहीं करते हैं, लेकिन बात कभी सुर्खियों में नहीं आई."

दीपिका पादुकोण ने इंडस्ट्री के बारे में क्या कहा?

दीपिका पादुकोण ने इस पूरे मामले में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. दीपिका ने कहा कि भले ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री कहा जाता है, लेकिन उन लोगों ने कभी भी यहां पर एक इंडस्ट्री की तरह काम नहीं किया है. यह एक बहुत ही अव्यवस्थित इंडस्ट्री है. दीपिका ने आगे कहा कि उनका मानना ​​है कि अब समय आ गया है कि इंडस्ट्री के कामों में कोई नई व्यवस्था लाई जाए ताकि सभी कलाकारों और क्रू मेंबर्स के लिए काम का माहौल बेहतर हो सके.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.