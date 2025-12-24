De De Pyaar De 2 OTT Release: ओटीटी पर धमाल मचाएगी अजय देवगन और रकुलप्रीत की लव स्टोरी, जानें कहां देख सकते हैं आप

De De Pyaar De 2 OTT Release Date: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक-कॉमेडी 'दे दे प्यार दे 2' जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी. फिल्म जनवरी 2026 में स्ट्रीम होने की संभावना है.

साल 2019 की सुपरहिट फिल्म 'दे दे प्यार दे' के बाद, इसके सीक्वल 'दे दे प्यार दे 2' ने एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन किया है. फिल्म 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब यह अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार है.

किस प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?

ताजा मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार, 'दे दे प्यार दे 2' के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं. फिल्म के निर्माता लव रंजन और टी-सीरीज ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ एक बड़ी डील फाइनल की है, जिसके तहत फिल्म थिएटर रिलीज के लगभग 8 हफ्ते बाद ऑनलाइन उपलब्ध होगी.

कब शुरू होगी स्ट्रीमिंग?

हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन चर्चा है कि यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी. मेकर्स इसे नए साल के तोहफे के रूप में जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में पेश करने की योजना बना रहे हैं.

क्या है इस बार की कहानी?

पिछली फिल्म में जहां आशीष (अजय देवगन) अपनी गर्लफ्रेंड आयशा (रकुल प्रीत) को अपनी पूर्व पत्नी और बच्चों से मिलवाने ले गया था, वहीं इस सीक्वल में पासा पलट गया है. इस बार आयशा, आशीष को अपने माता-पिता से मिलवाने चंडीगढ़ ले जाती है.

कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आयशा के पिता (आर माधवन) को पता चलता है कि उनकी बेटी का प्रेमी उनकी अपनी उम्र का है. 'प्यार बनाम परिवार' की यह जंग कॉमेडी और इमोशन्स का तड़का लगाती है.

बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक शुरुआत की थी. लगभग 150 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ से अधिक का कारोबार किया है. अब मेकर्स को उम्मीद है कि ओटीटी पर इसे और भी बड़ा दर्शक वर्ग मिलेगा.

