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धुरंधर 2 में दाऊद का किरदार निभाते वक्‍त कैसे 'जिंदा लाश' की तरह बन गए थे दानिश इकबाल

फिल्म धुरंधर का सबसे खतरनाक किरदार बड़े साहब भले ही बिस्तर पर लेटे फिल्म में नजर आया हो, लेकिन इस किरदार के लिए इस एक्टर ने 12 घंटे भूख बर्दाश्त कर बिना हिले-डुले चेहरे पर भारी मास्क लगाकर बैठा था. इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कुछ Danish Iqbal ने सहा, चलिए जानें.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 24, 2026, 02:29 PM IST

धुरंधर 2 में दाऊद का किरदार निभाते वक्‍त कैसे 'जिंदा लाश' की तरह बन गए थे दानिश इकबाल

 Danish Iqbal Dhurandhar 2 prosthetic transformation. Photo: Social Media

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फिल्मों में किरदार निभाना सिर्फ डायलॉग बोलने तक सीमित नहीं होता, कई बार इसके पीछे ऐसी मेहनत छिपी होती है जो दर्शकों को नजर ही नहीं आती. Dhurandhar The Revenge में ‘बड़े साहब’ का किरदार निभाने वाले Danish Iqbal की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक रोल के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल डाला और इस रूप को रियल दाऊद का रूप देने के लिए तपस्या भी की. 

12 घंटे की तैयारी: एक किरदार के लिए पूरा दिन कुर्बान

फिल्म में ‘बड़े साहब’ का किरदार निभाना आसान नहीं था. इस भूमिका के लिए दानिश इकबाल को हर दिन करीब 12 घंटे तक मेकअप चेयर पर बैठना पड़ता था. प्रोस्थेटिक मेकअप लगाने में ही 9 से 10 घंटे लग जाते थे, जबकि इसे हटाने में 3 से 4 घंटे और खर्च होते थे. इस तरह एक किरदार के लिए उन्हें दिन के लगभग 16 घंटे सिर्फ मेकअप और तैयारी में देने पड़ते थे. यह सिर्फ एक लुक तैयार करना नहीं था, बल्कि उस किरदार को पूरी तरह जीने की प्रक्रिया थी.

जब अभिनय बन गया शारीरिक परीक्षा

दानिश के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ लंबा मेकअप नहीं था, बल्कि उस दौरान खुद को स्थिर रखना भी था. उन्होंने बताया कि भारी प्रोस्थेटिक्स के कारण वे न तो ठीक से खा सकते थे और न ही आसानी से हिल-डुल सकते थे. कई सीन ऐसे थे, जहां उन्हें लंबे डायलॉग बोलने थे, लेकिन चेहरे पर मोटे मेकअप और कृत्रिम परतों के साथ यह काम और भी मुश्किल हो जाता था. उन्होंने इस अनुभव को एक तरह की “सहनशक्ति की परीक्षा” बताया.

‘दुल्हन जैसा एहसास’ और सेट का माहौल

दिलचस्प बात यह है कि दानिश ने इस लंबे मेकअप प्रोसेस को एक अनोखे अंदाज में बयां किया. उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई दुल्हन तैयार हो रही हो, जो घंटों तक सजी-धजी बैठी रहती है. हालांकि, इस चुनौती के बीच सेट का माहौल उनके लिए राहत भरा था. निर्देशक और टीम ने ऐसा माहौल बनाया, जिससे यह कठिन प्रक्रिया भी उन्हें बोझ नहीं लगी, बल्कि उन्होंने इसे एंजॉय किया.

किरदार में ढलने के लिए आवाज़ और हावभाव में बदलाव

फिल्म में ‘बड़े साहब’ यानी Dawood Ibrahim से प्रेरित किरदार को एक बीमार और कमजोर इंसान के रूप में दिखाया गया है, जो धीरे-धीरे जहर के असर से मौत की ओर बढ़ रहा है. इस भूमिका के लिए दानिश को न सिर्फ लुक बदलना पड़ा, बल्कि अपनी आवाज़, बोलने का अंदाज और बॉडी लैंग्वेज भी पूरी तरह बदलनी पड़ी. यह उनके अभिनय की गहराई को दर्शाता है.

फिल्म से पहले और बाद की चर्चा: क्यों खास है ये रोल?

जब फिल्म का ऐलान हुआ था, तब ‘बड़े साहब’ के किरदार को लेकर कई अटकलें थीं कि इसे बड़े स्टार्स निभाएंगे. लेकिन जब यह साफ हुआ कि दानिश इकबाल इस रोल में हैं, तो यह उनके करियर का बड़ा मोड़ बन गया. Ranveer Singh, Sanjay Dutt और R Madhavan जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करते हुए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. यह फिल्म एक अंडरकवर एजेंट की कहानी को आगे बढ़ाती है, जिसमें अपराध, राजनीति और व्यक्तिगत संघर्ष का मिश्रण दिखाया गया है.

 पर्दे के पीछे की मेहनत को समझना जरूरी

इस कहानी का एक अलग पहलू यह भी है कि दर्शक अक्सर सिर्फ अंतिम परिणाम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं. दानिश इकबाल का यह अनुभव दिखाता है कि एक किरदार को जीवंत करने के लिए कलाकार किस हद तक जाते हैं. आज के दौर में जहां VFX और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहां इस तरह का प्रोस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन पारंपरिक अभिनय की गहराई को भी सामने लाता है. 

समर्पण ही बनाता है किरदार को यादगार

दानिश इकबाल की यह यात्रा सिर्फ एक रोल निभाने की कहानी नहीं, बल्कि समर्पण, धैर्य और मेहनत का उदाहरण है. यह हमें याद दिलाती है कि फिल्मों में दिखने वाला हर किरदार सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि घंटों की मेहनत और त्याग का नतीजा होता है. और शायद यही वजह है कि कुछ किरदार पर्दे से उतरकर लोगों के दिलों में बस जाते हैं.

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