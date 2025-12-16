FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

नीतीश के हिजाब कांड पर दंगल गर्ल ने JDU को किया 'चारों खाने चित'! जानें क्या कहा 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक सरकारी प्रोग्राम में एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाना जेडीयू के गले की हड्डी बन गया है. घटन का वीडियो वायरल है जिसपर पूर्व एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम ने प्रतिक्रिया दी है. जायरा ने इस घटना की निंदा करते हुए 'बिना शर्त माफी' की मांग की है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 16, 2025, 05:25 PM IST

नीतीश के हिजाब कांड पर दंगल गर्ल ने JDU को किया 'चारों खाने चित'! जानें क्या कहा 
बात बीते दिनों की है. पटना में एक सरकारी इवेंट में बिहार के मुख्यमंत्री ने जो किया, उसके बाद न केवल राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है. बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति नीतीश कुमार की वास्तविक सोच वही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने सरकारी कार्यक्रम में किया. नीतीश ने जिस तरह एक महिला के हिजाब को उतारने का प्रयास किया उसपर दंगल फेम पूर्व एक्टर ज़ायरा वसीम ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है. ज़ायरा ने इस घटना पर रिएक्शन देते हुए इसे 'गुस्सा दिलाने वाला' कहा है.

25 साल की ज़ायरा ने X पर कड़े शब्दों में एक नोट पोस्ट किया, जिसमें कुमार से माफ़ी मांगने की मांग की गई. ध्यान रहे कि 16 दिसंबर को एक सर्टिफिकेट बांटने की सेरेमनी के दौरान, नीतीश कुमार ने एक आयुष डॉक्टर को एक सर्टिफिकेट दिया और फिर उसे हिजाब हटाने का इशारा किया.

जब महिला ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, तो मुख्यमंत्री ने खुद हाथ बढ़ाकर उसका हिजाब नीचे खींच दिया, जिससे ऑडियंस के सामने उसका मुंह और ठुड्डी दिखने लगी. इस हरकत का वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गया, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा और पर्सनल बाउंड्री और धार्मिक रीति-रिवाजों के सम्मान के बारे में बातचीत शुरू हो गई.

इस वीडियो में 74 साल के जनता दल (यूनाइटेड) के चीफ डॉक्टर से बात करते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद कई तरफ से तुरंत विरोध शुरू हो गया है. दंगल एक्टर ने कहा, 'एक महिला की गरिमा और मर्यादा खिलौना नहीं हैं, जिनसे खेला जाए, खासकर पब्लिक स्टेज पर तो बिल्कुल नहीं.'

ज़ायरा वसीम, जिन्होंने 2019 में अपने धर्म के साथ टकराव का हवाला देते हुए एक्टिंग करियर छोड़ दिया था, उन पहले पब्लिक फिगर्स में से थीं जिन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी. सीक्रेट सुपरस्टार एक्ट्रेस, जिन्होंने पहले कहा था कि एक्टिंग 'उनके विश्वास और धर्म में दखल देती है', उन्होंने इस घटना को 'हदों का उल्लंघन' बताया.

X पर अपने ट्वीट में  जायरा ने लिख कि, 'एक महिला की गरिमा और इज़्ज़त खिलवाड़ करने की चीज़ें नहीं हैं. खासकर पब्लिक स्टेज पर तो बिल्कुल नहीं. एक मुस्लिम महिला होने के नाते, दूसरी महिला का नकाब इतनी लापरवाही से खींचे जाते हुए देखना, साथ में उस बेपरवाह मुस्कान के साथ, बहुत गुस्सा दिलाने वाला था.ताकत सीमाओं को तोड़ने की इजाज़त नहीं देती. @NitishKumar को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए,' 

गौरतलब है कि इस घटना पर राजनीतिक विरोधियों ने भी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार के कामों को 'बेशर्म' बताया. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने तो एक कदम आगे बढ़कर इस घटना के बाद मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर ही सवाल उठा दिया.

बहरहाल  इस घटना को लेकर नीतीश कुमार या उनके ऑफिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. बावजूद इसकेमामले में बिहार के साथ साथ देश भर में सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी हैं. 

