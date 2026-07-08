Dada First Look Out: क्रिकेट के 'दादा' बनकर छाए राजकुमार राव, जानें कब रिलीज होगी सौरव गांगुली की बायोपिक?

Dada First Look Out: सौरव गांगुली के जन्मदिन पर उनकी बायोपिक 'दादा' का फर्स्ट लुक आउट हुआ. राजकुमार राव निभाएंगे दादा का किरदार. जानिए फिल्म कब होगी रिलीज और क्या है खास अपडेट.

भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल और आक्रामक कप्तानों में से एक, सौरव गांगुली आज 8 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास अवसर पर फैंस को एक बड़ा तोहफा मिला है. लंबे समय से चर्चा में रही सौरव गांगुली की बायोपिक 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है. फिल्म में अभिनेता राजकुमार राव 'दादा' की भूमिका में नजर आएंगे.

लॉर्ड्स का वह ऐतिहासिक पल

पोस्टर में लॉर्ड्स के मैदान का वह आईकॉनिक दृश्य कैद है, जिसने भारतीय क्रिकेट इतिहास को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. इसमें सौरव गांगुली का वही अंदाज है, जब 2002 की नेटवेस्ट सीरीज फाइनल में जीत के बाद उन्होंने बालकनी में अपनी टी-शर्ट लहराई थी. यह पोस्टर फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहा है.

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कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म के मेकर्स ने पोस्टर के साथ ही रिलीज डेट की भी आधिकारिक घोषणा कर दी है. 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' 14 मई 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. फैंस अब बेसब्री से इस स्पोर्ट्स ड्रामा के बड़े पर्दे पर आने का इंतजार कर रहे हैं.

कौन हैं फिल्म के मेकर्स?

'दादा' का निर्देशन प्रख्यात फिल्म निर्माता विक्रमादित्य मोटवानी ने किया है. फिल्म को लव रंजन और अंकुर गर्ग द्वारा निर्मित किया गया है. इसे टी-सीरीज (भूषण कुमार, गुलशन कुमार) और डीबीएल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और यह लव फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है.

एमएस धोनी, कपिल देव और मोहम्मद अजरूद्दीन की बायोपिक की सफलता के बाद, अब सौरव गांगुली की यह कहानी देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या यह दर्शकों और बॉक्स ऑफिस पर उतनी ही बड़ी छाप छोड़ पाती है या नहीं.

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