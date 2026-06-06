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'भाभी जी घर पर हैं' की एक्ट्रेस के झूठे सेक्शुअल हैरेसमेंट केस पर भड़का विवाद, जानिए क्यों फंसी अंगूरी

'Bhabhi Ji Ghar Par Hain' Ex-Angoori controversy: 'भाभी जी घर पर हैं' की चर्चित एक्ट्रेस के एक कबूलनामे ने टीवी इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी है. झूठे सेक्शुअल हैरेसमेंट केस की बात स्वीकार करने के बाद विवाद फिर गरमा गया. अब एक्ट्रेस ने आलोचकों पर पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 06, 2026, 06:22 AM IST

'भाभी जी घर पर हैं' की एक्ट्रेस के झूठे सेक्शुअल हैरेसमेंट केस पर भड़का विवाद, जानिए क्यों फंसी अंगूरी

झूठे सेक्शुअल हैरेसमेंट केस के कबूलनामे के बाद 'भाभी जी घर पर हैं' की एक्ट्रेस पर बढ़ा विवाद (फोटो सोशल मीडिया)

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टीवी इंडस्ट्री में एक पुराना मामला फिर सुर्खियों में है. वजह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि उस बयान के बाद शुरू हुई नई बहस है. जब 'भाभी जी घर पर हैं' की पूर्व स्टार शिल्पा शिंदे ने हाल ही में स्वीकार किया कि 2016 में लगाया गया सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप झूठा था, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह खुलासा वर्षों पुराने विवाद को फिर से जिंदा कर देगा.

अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है. अभिनेत्री हिना खान की प्रतिक्रिया के बाद शिल्पा शिंदे ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर तीखा पलटवार किया है. दोनों के बयानों ने टीवी इंडस्ट्री में जवाबी हमलों का नया दौर शुरू कर दिया है.

एक पुराने केस ने फिर क्यों पकड़ ली रफ्तार?

शिल्पा शिंदे ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में खुलासा किया था कि उन्होंने 2016 में 'भाभी जी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर जो सेक्शुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज कराया था, वह आरोप वास्तविक नहीं था. उनके मुताबिक, उस समय परिस्थितियां ऐसी थीं कि उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था.

यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने इसे कानून के दुरुपयोग से जोड़कर देखा, जबकि कुछ लोगों ने इसे उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में समझने की कोशिश की. यही वजह है कि मामला मनोरंजन जगत से निकलकर एक बड़े सामाजिक सवाल में बदल गया.

 

हिना खान की प्रतिक्रिया ने बढ़ाई गर्मी

शिल्पा के खुलासे के बाद अभिनेत्री हिना खान ने बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि किसी महिला कलाकार द्वारा यह स्वीकार करना कि उसके आरोप झूठे थे, बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक है.

हिना ने सवाल उठाया कि यदि कोई व्यक्ति पहले झूठे आरोप लगाने की बात स्वीकार करता है और बाद में फिर वही आरोप लगाए तो ऐसे मामलों में सिस्टम की विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ेगा. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच बहस तेज हो गई.

शिल्पा का वीडियो और तीखा पलटवार

विवाद बढ़ने के बीच शिल्पा शिंदे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया. वीडियो में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका जवाब हिना खान की टिप्पणी पर था.

वीडियो में शिल्पा ने कहा कि लोग उनके नाम का इस्तेमाल करके चर्चा बटोरना बंद करें. उन्होंने यह भी कहा कि पुराने मामलों को बार-बार उखाड़ने की जरूरत नहीं है. शिल्पा ने दावा किया कि उस समय भी उनके पास कुछ सबूत थे और यदि उन्हें मजबूर किया गया तो वे आगे भी कई बातें सार्वजनिक कर सकती हैं. अपने बयान में उन्होंने यह भी कहा कि सच बोलने से उन्हें डर नहीं लगता और वे अपने फैसले की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं.

विवाद से बड़ा सवाल: ऐसे मामलों का असर किस पर पड़ता है?

यह पूरा विवाद सिर्फ दो अभिनेत्रियों के बीच बयानबाजी भर नहीं है. इसके पीछे एक बड़ा सामाजिक पहलू भी है. जब किसी चर्चित व्यक्ति द्वारा झूठे आरोपों की बात स्वीकार की जाती है, तो इसका असर उन वास्तविक पीड़ितों पर भी पड़ सकता है जो न्याय के लिए आगे आते हैं.

दूसरी तरफ, यह बहस भी सामने आती है कि कई बार कानूनी लड़ाइयों के पीछे परिस्थितियां कितनी जटिल हो सकती हैं. यही कारण है कि यह मामला सिर्फ मनोरंजन जगत की खबर नहीं रह जाता, बल्कि न्याय व्यवस्था और सार्वजनिक विश्वास से जुड़े सवाल भी खड़े करता है.

2016 से 2026 तक: कैसे आगे बढ़ा यह मामला?

जब शिल्पा शिंदे ने 2016 में शो छोड़ा था, तब उन्होंने प्रोड्यूसर संजय कोहली पर गंभीर आरोप लगाए थे और FIR भी दर्ज कराई थी. बाद में 2018 में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था.

कई साल तक यह मामला लगभग शांत रहा, लेकिन हालिया पॉडकास्ट में शिल्पा द्वारा किए गए खुलासे ने एक बार फिर पूरे विवाद को चर्चा के केंद्र में ला दिया. अब हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच शुरू हुई बयानबाजी ने इस पुराने मामले को नई सुर्खियां दे दी हैं.

आगे क्या?

फिलहाल दोनों अभिनेत्रियों के बीच बयानबाजी जारी है और सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सबक यही है कि सार्वजनिक मंच पर दिए गए बयान वर्षों बाद भी नई बहस को जन्म दे सकते हैं और उनके प्रभाव मनोरंजन जगत से कहीं आगे तक पहुंच सकते हैं.

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