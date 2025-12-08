क्या The Great Indian Kapil Show Season 4 में दिखेंगे Virat Kohli? आ गया है बड़ा अपडेट

एंटरटेनमेंट
कपिल शर्मा ने #AskKapil सेशन के दौरान फैंस के कुछ सवालों के जवाब दिए, फैंस ने शो में विराट कोहली को बुलाने की बात की जिसपर कपिल ने भी अपनी सहमति जताई.
क्या भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली, कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो में अगले मेहमान होंगे? दरअसल ये वो सवाल था जिसे एक फैन ने कपिल से क्रिकेटर को अपने शो में बुलाने को लेकर पूछा। कपिल ने भी इस सवाल का पॉजिटिव जवाब दिया.
#AskKapil सेशन के दौरान, एक फैन ने लिखा, 'विराट कोहली को आप अपने शो में कब इनवाइट कर रहे हो या आपकी इस बारे में उनसे बात हुई या नहीं?' इस पर कपिल ने जवाब दिया, 'कभी मिला तो ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा उनसे.'
कपिल के जवाब के बाद, फैंस ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो होस्ट से और इंडियन क्रिकेटरों को भी बुलाने की रिक्वेस्ट की. एक यूज़र ने तो धोनी और सचिन तेंदुलकर को भी शो में बुलाने को लेकर भी अपने मन की बात की.
Kabhi mila to zaroor request karunga unse https://t.co/zsXHXhViLp— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) December 8, 2025
बात वर्क फ्रंट की हो तो कपिल शर्मा अगली बार किस किस को प्यार करूं 2 में नज़र आएंगे, जो 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. फिल्म में कपिल के साथ मनजोत सिंह, आयशा खान, हीरा वरीना, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, त्रिप्ति डिमरी और विपिन शर्मा मुख्य भूमिका में हैं.
गौरतलब है कि कपिल शर्मा ने अपने बिज़ी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर फैंस के सवालों का जवाब दिया. जब एक यूज़र ने पूछा, 'सर आपके शो का नया सीज़न कब आ रहा है,' तो कपिल ने जवाब दिया, 'यह 20 दिसंबर को @NetflixIndia पर शुरू हो रहा है.'
It’s starting on 20th December on @NetflixIndia https://t.co/IiK3GC9SRQ— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) December 8, 2025
कब रिलीज़ होगा द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीज़न 4 ?
द ग्रेट इंडियन कपिल शो का सीज़न 4 20 दिसंबर, 2025 को प्रीमियर होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले एपिसोड में नवजोत सिंह सिद्धू और हरभजन सिंह गेस्ट के तौर पर अपनी पत्नियों के साथ आएंगे. उनके अलावा, रेगुलर कास्ट; कपिल, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, अर्चना पूरन सिंह और राजीव ठाकुर भी शो में वापस आएंगे.