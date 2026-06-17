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Cocktail 2 के लिए रश्मिका-कृति को मिली 15-15 करोड़ फीस, जानें दोनों अभिनेत्रियों की नेटवर्थ में कितना है फर्क?

Cocktail 2 Star cast Fees: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' में रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की एंट्री से बज हाई है. जानें दोनों हसीनाओं को मिली फीस और उनकी कुल संपत्ति का पूरा गणित.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 17, 2026, 12:18 PM IST

Cocktail 2 के लिए रश्मिका-कृति को मिली 15-15 करोड़ फीस, जानें दोनों अभिनेत्रियों की नेटवर्थ में कितना है फर्क?

Image Credit: Social Media, AI

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Kriti Sanon Vs Rashmika Mandanna Net Worth: बॉक्स ऑफिस पर इस समय शाहिद कपूर की आगामी फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है. 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को बेहद पसंद आया है. इस बार फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट पूरी तरह से नई है. फिल्म में शाहिद कपूर के अपोजिट बॉलीवुड की दो बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्रियां- रश्मिका मंदाना और कृति सेनन नजर आने वाली हैं. चर्चा है कि दोनों ही एक्ट्रेसेस को इस फिल्म के लिए लगभग 15-15 करोड़ रुपये की भारी-भरकम फीस दी गई है. ऐसे में फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि रश्मिका और कृति में से कौन ज्यादा अमीर है?

रश्मिका मंदाना का जलवा और उनकी कुल संपत्ति

'नेशनल क्रश' के नाम से मशहूर रश्मिका मंदाना 'कॉकटेल 2' में एक बिल्कुल नए और अनोखे अवतार में नजर आने वाली हैं. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लगातार बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा रहने के कारण रश्मिका की फीस में भारी बढ़ोतरी हुई है. अगर उनकी कुल संपत्ति की बात करें, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका मंदाना लगभग 66 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. उनके पास कई बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट और आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स की लंबी कतार है.

नेशनल अवॉर्ड विनर कृति सेनन की नेटवर्थ

फिल्म की दूसरी लीड एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. नेशनल अवॉर्ड जीत चुकीं कृति हमेशा से ही मेकर्स की पहली पसंद रही हैं. 'कॉकटेल 2' के लिए उन्हें भी रश्मिका के बराबर ही तगड़ी रकम मिली है. कमाई के मामले में कृति काफी आगे हैं; रिपोर्ट्स के अनुसार कृति सेनन की कुल नेटवर्थ (Net Worth) 82 से 100 करोड़ रुपये के बीच आंकी जाती है.

ये भी पढ़ें- Rashmika Mandanna से लेकर Tripti Dimri तक, इन 6 फिल्मी हसीनाओं को मिला National Crush of India का टैग

रश्मिका और कृति में कौन है ज्यादा अमीर?

अगर दोनों अभिनेत्रियों की कुल संपत्ति की तुलना की जाए, तो कृति सेनन अमीरी के मामले में रश्मिका मंदाना से आगे निकल जाती हैं. रश्मिका जहां 66 करोड़ की संपत्ति के साथ इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, वहीं कृति 82 से 100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ इस रेस में आगे हैं. हालांकि, दोनों ही अभिनेत्रियां अपनी दमदार एक्टिंग और स्टार पावर के दम पर 'कॉकटेल 2' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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