कॉकटेल 2 ओटीटी रिलीज: थिएटर के बाद इस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी शाहिद-कृति-रश्मिका की फिल्म, नोट करें तारीख

सिनेमाघरों में रिलीज हुई शाहिद कपूर रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की 'कॉकटेल 2'. थिएट्रिकल रन के बाद फिल्म कहां और कब स्ट्रीम होगी? जानें ओटीटी रिलीज से जुड़ी पूरी जानकारी यहां.

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कॉकटेल 2' आखिरकार 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. देशभर के दर्शक इस रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा को देखने के लिए उत्साहित हैं. फिल्म की थिएटर रिलीज के साथ ही दर्शकों में इसके ओटीटी रिलीज को लेकर भी काफी उत्सुकता है.

कहां और कब स्ट्रीम होगी 'कॉकटेल 2'?

जो दर्शक फिल्म को घर बैठे देखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है. आधिकारिक घोषणा के अनुसार, को 'कॉकटेल 2' अपने थिएट्रिकल रन को पूरा करने के बाद लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी. हालांकि, फिल्म के मेकर्स की तरफ से फिलहाल डिजिटल प्रीमियर की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि इसे थिएटर में रिलीज होने के कुछ हफ्तों बाद प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया जाएगा.

फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स

'कॉकटेल 2' को लेकर सोशल मीडिया और एक्स पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. जहां कुछ दर्शकों ने फिल्म की कहानी और कलाकारों की एक्टिंग की सराहना की है, वहीं कुछ इसे औसत बता रहे हैं. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी ठीक-ठाक प्रदर्शन किया था और देशभर में 1.20 लाख से ज्यादा टिकटें बिकी थीं.

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फिल्म की कहानी

'कॉकटेल 2' साल 2012 की सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' का स्पिरिचुअल सीक्वल है. होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी लव रंजन और तरुण जैन ने लिखी है. दिनेश विजान, लव रंजन और अंकुर गर्ग द्वारा निर्मित यह फिल्म एक मॉडर्न लव ट्रायंगल पर आधारित है.

फिलहाल, फिल्म सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. यह देखना दिलचस्प होगा कि दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का जादू दिखा पाती है.

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