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रोमांस, इमोशन्स और एंटरटेनमेंट का बेहतरीन मिश्रण है ‘कॉकटेल 2’, शाहिद-कृति और रश्मिका की लव केमिस्ट्री जीत लेती है दिल

फिल्म कॉकटेल 2 एक ताज़गीभरी रोमांटिक ड्रामा है, जो प्यार, दोस्ती, दिल टूटने के दर्द और आत्म-खोज की यात्रा को बेहद खूबसूरती से पेश करती है. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के शानदार अभिनय से सजी यह फिल्म दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखने में सफल रहती है.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 19, 2026, 11:03 AM IST

रोमांस, इमोशन्स और एंटरटेनमेंट का बेहतरीन मिश्रण है ‘कॉकटेल 2’, शाहिद-कृति और रश्मिका की लव केमिस्ट्री जीत लेती है दिल

Image Credit: AI, Social Media

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अगर आप रोमांस, दोस्ती और भावनाओं के ताने-बाने से बुनी फिल्में पसंद करते हैं, तो ‘कॉकटेल 2’ आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की केमिस्ट्री, आकर्षक संगीत और रिश्तों की उलझनों को दर्शाती कहानी इस फिल्म को एक मनोरंजक और भावनात्मक सिनेमाई अनुभव बनाने की कोशिश करती है.

फिल्म: कॉकटेल 2
जॉनर: रोमांटिक ड्रामा / कॉमेडी-ड्रामा
निर्देशक: होमी अदजानिया
प्रोडक्शन: मैडॉक फिल्म्स, लव फिल्म्स
मुख्य कलाकार: शाहिद कपूर, कृति सेनन, रश्मिका मंदाना
संगीत: फिल्म का साउंडट्रैक रोमांटिक और पार्टी ट्रैक्स का संतुलित मिश्रण पेश करता है.
रेटिंग: ⭐⭐⭐⭐☆ (4/5)

फिल्म कॉकटेल 2 एक ताज़गीभरी रोमांटिक ड्रामा है, जो प्यार, दोस्ती, दिल टूटने के दर्द और आत्म-खोज की यात्रा को बेहद खूबसूरती से पेश करती है. शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना के शानदार अभिनय से सजी यह फिल्म दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखने में सफल रहती है.
कहानी तीन ऐसे लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी ज़िंदगियां अप्रत्याशित परिस्थितियों में एक-दूसरे से जुड़ जाती हैं. इसके बाद रिश्तों, भावनाओं और कठिन फैसलों से भरी एक दिलचस्प यात्रा शुरू होती है. फिल्म अपने पहले भाग की आत्मा और आकर्षण को बरकरार रखते हुए एक नई और आधुनिक पहचान बनाने में भी सफल रहती है.

शाहिद कपूर का शानदार किरदार

शाहिद कपूर एक बार फिर साबित करते हैं कि वह अपनी पीढ़ी के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं. उन्होंने अपने किरदार में गहराई, आकर्षण और भावनात्मक संवेदनशीलता का शानदार संतुलन पेश किया है. कृति सेनन को ऐसा किरदार मिला है, जिसमें वह अपनी ग्लैमरस और भावनात्मक दोनों पक्षों को प्रभावशाली ढंग से दिखाती हैं. वहीं रश्मिका मंदाना भी अपनी सहज अदाकारी से फिल्म में ताजगी और गर्मजोशी लेकर आती हैं. तीनों कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है.

डायरेक्टर ने कोई कसर नहीं छोड़ी

निर्देशक होमी अदजानिया ने भावनात्मक दृश्यों को बेहद परिपक्वता के साथ प्रस्तुत किया है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि फिल्म कहीं भी अपनी मनोरंजक पकड़ न खोए. स्क्रीनप्ले लगातार रोचक बना रहता है और रोमांस, हास्य तथा ड्रामा के बीच बेहतरीन संतुलन स्थापित करता है. संवाद स्वाभाविक और सहज लगते हैं, जिससे किरदारों और उनकी भावनाओं से जुड़ाव और भी मजबूत हो जाता है.

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अच्छे-अच्छे गानों का कलेक्शन

फिल्म का संगीत भी इसकी बड़ी ताकत है. गाने बेहद खूबसूरती से तैयार किए गए हैं और कहानी में स्वाभाविक रूप से पिरोए गए हैं. दिल को छू लेने वाली धुनों से लेकर जोशीले पार्टी ट्रैक्स तक, फिल्म का संगीत सिनेमाई अनुभव को और भी बेहतर बनाता है. कॉकटेल 2 बेहद आकर्षक फिल्म है. खूबसूरत लोकेशंस, स्टाइलिश सिनेमैटोग्राफी और शानदार प्रोडक्शन डिज़ाइन फिल्म को एक समृद्ध और आधुनिक लुक देते हैं. हर फ्रेम बेहद सलीकेदार और देखने में मनमोहक लगता है.

कैसी है कॉकटेल 2 की कहानी?

कुल मिलाकर, कॉकटेल 2 एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक एंटरटेनर है, जो दमदार अभिनय, यादगार संगीत और भावनात्मक रूप से संतोषजनक कहानी का शानदार मेल पेश करती है. यह फिल्म प्यार, दोस्ती और आधुनिक रिश्तों की जटिलताओं का खूबसूरत उत्सव है. अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं, जिनमें भावनाएं और मनोरंजन दोनों भरपूर मात्रा में हों, तो कॉकटेल 2 निश्चित रूप से देखने लायक है. एक प्रभावशाली और लंबे समय तक याद रहने वाली फिल्म, जो हर मायने में दिल को छू जाती है. 
दिनेश विजन के मैडॉक फिल्म्स और लव फिल्म्स के बैनर तले बनी कॉकटेल 2 आधुनिक रिश्तों का एक संवेदनशील और वास्तविक आईना है, जो हमें याद दिलाती है कि प्यार पूर्णता पाने का नाम नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और उन फैसलों को स्वीकार करने का नाम है जिनके साथ हम जीना चुनते हैं. हम इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हैं.

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