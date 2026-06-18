FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
कंपनी ने नौकरी से निकाला तो किस्मत ने दिया जैकपॉट, ₹70 हजार से 1.58 लाख पहुंची सैलरी

कंपनी ने नौकरी से निकाला तो किस्मत ने दिया जैकपॉट, ₹70 हजार से 1.58 लाख पहुंची सैलरी

सैफ अली की फिल्म से 5x ज्यादा है Cocktail 2 का बजट, जानिए रश्मिका मंदाना-कृति सैनन और शाहिद कपूर को कितने करोड़ मिले?

सैफ अली की फिल्म से 5x ज्यादा है Cocktail 2 का बजट, जानिए रश्मिका मंदाना-कृति सैनन और शाहिद कपूर को कितने करोड़ मिले?

Gold Silver Price: सोने-चांदी के दामों में आई भारी गिरावट, जानिए इसकी वजह और आज के भाव

Gold Silver Price: सोने-चांदी के दामों में आई भारी गिरावट, जानिए इसकी वजह और आज के भाव

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन

भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

सैफ अली की फिल्म से 5x ज्यादा है Cocktail 2 का बजट, जानिए रश्मिका मंदाना-कृति सैनन और शाहिद कपूर को कितने करोड़ मिले?

'कॉकटेल 2' का बजट सैफ अली की फिल्म कॉकटेल से 5 गुना अधिक है. 150 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म में शाहिद, कृति और रश्मिका की फीस जानकर भी आपके होश उड़ जाएंगे.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jun 18, 2026, 01:10 PM IST

सैफ अली की फिल्म से 5x ज्यादा है Cocktail 2 का बजट, जानिए रश्मिका मंदाना-कृति सैनन और शाहिद कपूर को कितने करोड़ मिले?

Image Credit: AI, IMDb

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' ने दोस्ती और प्यार की नई परिभाषा पेश की थी. अब इसी दुनिया को नए सितारों के साथ बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. दरअसल, शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' अपनी रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है. हालांकि, फिल्म सिर्फ अपनी स्टारकास्ट ही नहीं, बल्कि अपने भारी-भरकम बजट के कारण भी चर्चा का विषय बनी हुई है. तो चलिए कॉकटेल 2 के स्टार कास्ट, उनकी फीस और फिल्म के बजट के बारे में आगे विस्तार से जानते हैं. 

कॉकटेल 2 का कितना बजट है?

sacnilk.com की रिपोर्ट्स के अनुसार, 'कॉकटेल 2' की कुल लैंडिंग कॉस्ट करीब 150 करोड़ रुपये बताई जा रही है. किसी रोमांटिक कॉमेडी जॉनर के लिए इतनी बड़ी रकम अपने आप में एक रिकॉर्ड है. मेकर्स ने इसे किसी बड़े एक्शन प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया है, जिसने फिल्म के स्केल को पूरी तरह बदल दिया है.

कॉकटेल 2 के प्रोडक्शन पर कितना खर्च हुआ?

फिल्म की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल मेकिंग (शूटिंग, सेट्स और तकनीकी पहलुओं) पर 95 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. मेकर्स ने फिल्म को एक शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जो फिल्म के ट्रेलर में भी साफ नजर आता है.

रश्मिका, कृति और शाहिद को कितनी मिली फीस?

इस फिल्म में तीन बड़े सितारे- शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना, एक साथ नजर आएंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो इन तीनों की भारी-भरकम फीस को मिलाकर करीब 35 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया था. इन सितारों की मौजूदगी ने फिल्म की स्टार वैल्यू को काफी बढ़ा दिया है.

प्रमोशन पर कितना खर्च?

आज के दौर में फिल्मों की पहुंच बढ़ाने के लिए मार्केटिंग सबसे जरूरी है. मेकर्स ने 'कॉकटेल 2' के प्रमोशन और सोशल मीडिया कैंपेन पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ताकि फिल्म हर दर्शक तक पहुंच सके.

रिलीज से पहले ही राहत

अच्छी खबर यह है कि फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही अपनी लागत का एक बड़ा हिस्सा रिकवर कर लिया है. नॉन-थिएट्रिकल डील्स और राइट्स के जरिए मेकर्स ने अपना वित्तीय जोखिम काफी कम कर लिया है.
अब सबकी निगाहें 19 जून को होने वाली फिल्म की रिलीज पर टिकी हैं. क्या 150 करोड़ का यह बड़ा दांव दर्शकों के दिलों को जीत पाएगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा. फिलहाल, 'कॉकटेल 2' बजट के मामले में बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान, विराट-रोहित की लिस्ट में शुभमन गिल की एंट्री
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज, विराट-गिल की लिस्ट में शामिल हुए ईशान किशन
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
भारत के टॉप 5 राज्य जहां हैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जानें किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 
पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें
PM Modi Slovakia Visit: स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
स्लोवाकिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, भेंट की नून-रोटी, जानें क्या है ये परंपरा
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement