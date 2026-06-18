सैफ अली की फिल्म से 5x ज्यादा है Cocktail 2 का बजट, जानिए रश्मिका मंदाना-कृति सैनन और शाहिद कपूर को कितने करोड़ मिले?

'कॉकटेल 2' का बजट सैफ अली की फिल्म कॉकटेल से 5 गुना अधिक है. 150 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म में शाहिद, कृति और रश्मिका की फीस जानकर भी आपके होश उड़ जाएंगे.

साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' ने दोस्ती और प्यार की नई परिभाषा पेश की थी. अब इसी दुनिया को नए सितारों के साथ बड़े पर्दे पर लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. दरअसल, शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर 'कॉकटेल 2' अपनी रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है. हालांकि, फिल्म सिर्फ अपनी स्टारकास्ट ही नहीं, बल्कि अपने भारी-भरकम बजट के कारण भी चर्चा का विषय बनी हुई है. तो चलिए कॉकटेल 2 के स्टार कास्ट, उनकी फीस और फिल्म के बजट के बारे में आगे विस्तार से जानते हैं.

कॉकटेल 2 का कितना बजट है?

sacnilk.com की रिपोर्ट्स के अनुसार, 'कॉकटेल 2' की कुल लैंडिंग कॉस्ट करीब 150 करोड़ रुपये बताई जा रही है. किसी रोमांटिक कॉमेडी जॉनर के लिए इतनी बड़ी रकम अपने आप में एक रिकॉर्ड है. मेकर्स ने इसे किसी बड़े एक्शन प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया है, जिसने फिल्म के स्केल को पूरी तरह बदल दिया है.

कॉकटेल 2 के प्रोडक्शन पर कितना खर्च हुआ?

फिल्म की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल मेकिंग (शूटिंग, सेट्स और तकनीकी पहलुओं) पर 95 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. मेकर्स ने फिल्म को एक शानदार विजुअल एक्सपीरियंस देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जो फिल्म के ट्रेलर में भी साफ नजर आता है.

रश्मिका, कृति और शाहिद को कितनी मिली फीस?

इस फिल्म में तीन बड़े सितारे- शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना, एक साथ नजर आएंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो इन तीनों की भारी-भरकम फीस को मिलाकर करीब 35 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया था. इन सितारों की मौजूदगी ने फिल्म की स्टार वैल्यू को काफी बढ़ा दिया है.

प्रमोशन पर कितना खर्च?

आज के दौर में फिल्मों की पहुंच बढ़ाने के लिए मार्केटिंग सबसे जरूरी है. मेकर्स ने 'कॉकटेल 2' के प्रमोशन और सोशल मीडिया कैंपेन पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ताकि फिल्म हर दर्शक तक पहुंच सके.

रिलीज से पहले ही राहत

अच्छी खबर यह है कि फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही अपनी लागत का एक बड़ा हिस्सा रिकवर कर लिया है. नॉन-थिएट्रिकल डील्स और राइट्स के जरिए मेकर्स ने अपना वित्तीय जोखिम काफी कम कर लिया है.

अब सबकी निगाहें 19 जून को होने वाली फिल्म की रिलीज पर टिकी हैं. क्या 150 करोड़ का यह बड़ा दांव दर्शकों के दिलों को जीत पाएगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा. फिलहाल, 'कॉकटेल 2' बजट के मामले में बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है.

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