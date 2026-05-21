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Cockroach Janata Party के जाल में फंसे बॉलीवुड स्टार्स, 12M फॉलोअर्स की लिस्ट में ये नामचीन सितारे शामिल; देखें कौन-कौन

Celebs Follow Cockroach Janta Party: 'कॉकरोच जनता पार्टी' सोशल मीडिया पर उभरा एक तीखा और मजेदार व्यंग्य (सटायर) ट्रेंड है, जिसके अनूठे घोषणापत्र और मीम्स के दीवाने अनुराग कश्यप सहित करोड़ों लोग हो चुके हैं.

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Pragya Bharti

Updated : May 21, 2026, 06:56 PM IST

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Celebs Follow Cockroach Janta Party: डिजिटल दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, यह कहना मुश्किल है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नई 'राजनीतिक पार्टी' की चर्चा हर तरफ हो रही है, जिसका नाम है ‘कॉकरोच जनता पार्टी’. अगर आप सोच रहे हैं कि यह देश का कोई नया राजनीतिक दल है, तो आप गलत हैं. दरअसल, यह इंटरनेट पर शुरू हुआ एक अनोखा सटायर (व्यंग्य) और मीम ट्रेंड है, जो इतनी तेजी से लोकप्रिय हुआ है कि आम जनता से लेकर बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हस्तियां भी इसकी मुरीद हो गई हैं.

किन बॉलीवुड सितारों ने किया कॉकरोच जनता पार्टी पेज को फॉलो?

इस डिजिटल ट्रेंड और इसके इंस्टाग्राम पेज की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके फॉलोअर्स की संख्या 12.7 मिलियन (करीब 1.27 करोड़) को पार कर चुकी है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर अनुराग कश्यप, मशहूर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, कोंकणा सेन शर्मा, ईशा गुप्ता और अली गोनी जैसी हस्तियां इस पेज को फॉलो कर रही हैं. इनके अलावा उर्फी जावेद, उमर रियाज, हिमांशी खुराना, स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा और मशहूर यूट्यूबर पूरव झा भी इस मजेदार ट्रेंड का खुलकर लुत्फ उठा रहे हैं.

कॉकरोच जनता पार्टी की कैसे हुई शुरुआत?

इस अनोखे पेज की शुरुआत के पीछे एक तीखा सामाजिक और राजनीतिक तंज छिपा है. दरअसल, कुछ समय पहले एक अदालती मामले की सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को लेकर एक टिप्पणी सामने आई थी. इसी टिप्पणी को आधार बनाकर अभिजीत डिपके नाम के शख्स ने युवाओं के हक की बात उठाने और मौजूदा व्यवस्था पर कटाक्ष करने के लिए एक फनी अंदाज में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की नींव रख दी, जो देखते ही देखते देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन मूवमेंट बन गया.

आलसी युवाओं का अनोखा और मजेदार घोषणापत्र 

CJP का मेनिफेस्टो इस समय इंटरनेट पर सबसे ज्यादा शेयर किया जाने वाला कंटेंट बन चुका है. यह काल्पनिक पार्टी खुद को आधिकारिक तौर पर ‘सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी (आलसी)’ घोषित करती है. इसके पोस्ट्स में आज के युवाओं की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी सुस्ती और करियर के तनाव को राजनीति से जोड़कर इतने मजाकिया ढंग से परोसा जाता है कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते.

सिस्टम और दलबदलू नेताओं पर करारा प्रहार

भले ही यह पेज मनोरंजन के लिए बनाया गया हो, लेकिन इसके घोषणापत्र में व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ बेहद गंभीर और कड़े सुझाव भी दिए गए हैं. उदाहरण के लिए—
रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को राज्यसभा की सीट न दी जाए.
संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें 50 फीसदी आरक्षण मिले.
अपनी सहूलियत के लिए बार-बार दल बदलने वाले राजनेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने का कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए.

Gen-Z युवाओं के बीच मचा रहा है धूम

आज की युवा पीढ़ी (Gen-Z) के लिए यह पेज एक नया अड्डा बन गया है. इंस्टाग्राम रील्स और मीम्स के जरिए युवा खुद को इस काल्पनिक पार्टी का ‘राष्ट्रीय अध्यक्ष’, ‘महासचिव’ या ‘मुख्य प्रवक्ता’ घोषित कर मजेदार वीडियो बना रहे हैं. कुल मिलाकर, 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने यह साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया के दौर में गंभीर से गंभीर बात को भी हल्के-फुल्के और व्यंग्यात्मक तरीके से करोड़ों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है.

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