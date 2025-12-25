Christmas Celebrations in Bollywood: कार्तिक आर्यन से लेकर 'नसीब अपना-अपना' की चंदा तक, सेलेब्स ने ऐसे मनाया क्रिसमस

Christmas Celebrations in Bollywood: बॉलीवुड में क्रिसमस का जश्न जोर पर है. कार्तिक आर्यन ने अपना त्योहार मनाया, वहीं फिल्म 'नसीब अपना अपना' की 'चंदा' ने भी अपनी उपस्थिति से प्रशंसकों को चौंकाया.

Christmas Celebrations in Bollywood: दिसंबर की ठंड और क्रिसमस की रौनक ने बॉलीवुड गलियारों को पूरी तरह से सराबोर कर दिया है. सांता क्लॉज की टोपी, जगमगाते क्रिसमस ट्री और ढेर सारे उपहारों के साथ फिल्मी सितारों ने अपने प्रशंसकों को सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी हैं. इस बार का जश्न कार्तिक आर्यन की मस्ती और एक पुरानी यादों के संगम के कारण चर्चा में है.

कार्तिक आर्यन का क्रिसमस

बॉलीवुड के 'शहजादा' कार्तिक आर्यन ने अपने घर पर एक शानदार क्रिसमस पार्टी रखी. उन्होंने सांता कैप पहनकर अपने पालतू डॉग 'कटोरी' के साथ बेहद प्यारी तस्वीरें साझा कीं. कार्तिक ने अपने फैंस को विश करते हुए लिखा कि यह साल उनके लिए 'धुरंधर' जैसी सफलताओं के कारण बेहद खास रहा है. उनकी तस्वीरों को इंटरनेट पर लाखों लाइक्स मिल रहे हैं.

'नसीब अपना अपना' की 'चंदा' का सरप्राइज

इस साल के जश्न में सबसे ज्यादा चर्चा अभिनेत्री राधिका की रही, जिन्हें दुनिया 80 के दशक की सुपरहिट फिल्म 'नसीब अपना अपना' की 'चंदा' के रूप में जानती है. लंबे समय बाद उनकी सादगी भरी झलक देखने को मिली. उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया. उनके इस 'चंदा' वाले अवतार ने फैंस को इमोशनल कर दिया.

क्रिसमस पर कपूर खानदान का पारंपरिक लंच

बॉलीवुड में क्रिसमस का जिक्र हो और कपूर परिवार का सालाना 'क्रिसमस लंच' न हो, ऐसा मुमकिन नहीं है. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और करीना कपूर खानदान के अन्य सदस्यों के साथ पृथ्वीराज कपूर की विरासत को आगे बढ़ाते नजर आए. यहां का खाना और पारिवारिक मिलन हमेशा की तरह आकर्षण का केंद्र रहा.

विक्की-कैटरीना और कियारा-सिद्धार्थ का रोमांस

नई पीढ़ी के पावर कपल्स ने भी इस मौके को खास बनाया. विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने घर को बेहद खूबसूरती से सजाया और एक प्राइवेट डिनर होस्ट किया. वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपनी रोमांटिक वेकेशन की तस्वीरें साझा कर फैंस का दिन बना दिया.

क्रिसमस पर फिल्म प्रमोशन का तड़का

यह साल का आखिरी बड़ा त्योहार है, इसलिए कई सितारों ने अपनी आने वाली फिल्मों के पोस्टर और टीजर रिलीज कर फैंस को 'क्रिसमस गिफ्ट' दिया. 'धुरंधर' जैसी फिल्मों की टीम ने अपनी सफलता का जश्न इसी दिन के साथ जोड़ा.

क्रिसमस के मौके पर केवल पार्टी ही नहीं, बल्कि कई सितारों ने नेक काम भी किए. सारा अली खान और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स ने एनजीओ के बच्चों के साथ समय बिताया और सांता बनकर उपहार बांटे. सितारों ने भाईचारे और शांति का संदेश फैलाया.

