FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिहार के बेगूसराय में रैली के दौरान राहुल गांधी, बोले- बिहार का युवा आज परेशान है, बिहार के पास उद्योग के लिए जमीन नहीं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
आपने भी देखी 'ची ची ची रे नानी..' वाली रील्स? जानिए किसने बनाया ये वायरल गाना, यहां सुनें पूरा

आपने भी देखी 'ची ची ची रे नानी..' वाली रील्स? जानिए किसने बनाया ये वायरल गाना, यहां सुनें पूरा

गरीबी को ठेंगा दिखा पहले क्रैक किया IIT और फिर UPSC, जानें IAS M Sivaguru Prabhakaran की सक्सेस स्टोरी

गरीबी को ठेंगा दिखा पहले क्रैक किया IIT और फिर UPSC, जानें IAS M Sivaguru Prabhakaran की सक्सेस स्टोरी

Numerology: शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन इन आदतों के चलते खाते हैं मात

शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन इन आदतों के चलते खाते हैं मात

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
फलों के ऊपर Stickers क्यों लगे होते हैं? स्टिकर पर लिखे हर कोड का क्या है मतलब, जानें

फलों के ऊपर Stickers क्यों लगे होते हैं? स्टिकर पर लिखे हर कोड का क्या है मतलब, जानें

पुरुषों के लिए जन्नत माना गया है ये देश, लड़को के एक से ज्यादा रिलेशन रखने पर लड़कियों को नहीं होती कोई दिक्कत

पुरुषों के लिए जन्नत माना गया है ये देश, लड़को के एक से ज्यादा रिलेशन रखने पर लड़कियों को नहीं होती कोई दिक्कत

Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई

Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

आपने भी देखी 'ची ची ची रे नानी..' वाली रील्स? जानिए किसने बनाया ये वायरल गाना, यहां सुनें पूरा

'ची ची ची रे नानी...' गाना सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है. इस ट्रेंडिंग रील्स वाले गाने को प्रड्यूसर सीताराम अग्रवाल ने बनाया और गाया है, जिसे आप यूट्यूब पर पूरा सुन सकते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 02, 2025, 01:19 PM IST

आपने भी देखी 'ची ची ची रे नानी..' वाली रील्स? जानिए किसने बनाया ये वायरल गाना, यहां सुनें पूरा
Add DNA as a Preferred Source

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों 'ची ची ची रे नानी...' गाना जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक, हर जगह लोग इस गाने पर रील्स बना रहे हैं और यह गाना एक ट्रेंडिंग साउंड बन चुका है. इसकी सादगी और आकर्षक धुन ने इसे खास पहचान दिलाई है. यदि आपने भी ये रील्स देखी हैं और सोच रहे हैं कि यह गाना किसका है और आप इसे पूरा कहां सुन सकते हैं, तो यहां सारी जानकारी दी गई है.

किसने बनाया यह वायरल गाना?

इस गाने को प्रोड्यूसर सीताराम अग्रवाल ने लिखा है. 'ची ची ची रे नानी' के संगीतकार और गायक स्वर्गीय सत्य नारायण अधिकारी ने अपने संगीत और गायन से इस गाने को एक अनोखी पहचान दी है, जो युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गया है. सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह गाना उपलब्ध है.

क्यों वायरल हो रहा है ची ची ची रे सॉन्ग?

हालांकि सोशल मीडिया पर यह गाना 'ची ची ची रे नानी...' के नाम से मशहूर है, लेकिन इसका सही टाइटल अक्सर वायरल ट्रैक की तुलना में थोड़ा अलग होता है. यह गाना एक मराठी लोकगीत की तरह है, जिसे एक खास धुन दी गई है. यह गाना बिल्कुल देसी है. इस गाने की लोकप्रियता के पीछे मुख्य कारण इसकी दिलचस्प धुन और आसान बोल हैं. यह गाना लिप-सिंक और डांस रील्स बनाने के लिए एकदम सही है. कई क्रिएटर्स इसे अपनी कहानियों और दैनिक वीडियो के लिए एक आकर्षक बैकग्राउंड स्कोर के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं.

ची ची ची रे.. पूरा गाना कहां सुनें?

यदि आप इस वायरल गाने का केवल छोटा क्लिप नहीं, बल्कि पूरा गाना सुनना चाहते हैं, तो आप इसे यूट्यूब पर खोज सकते हैं. यह गाना मुख्य रूप से यूट्यूब चैनल या अन्य म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. आप इसे 'ची ची ची रे नानी' जैसे कीवर्ड्स का उपयोग करके खोज सकते हैं. यह गाना साबित करता है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती. एक क्षेत्रीय गाना होने के बावजूद, इसकी धुन ने पूरे देश के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
आपने भी देखी 'ची ची ची रे नानी..' वाली रील्स? जानिए किसने बनाया ये वायरल गाना, यहां सुनें पूरा
आपने भी देखी 'ची ची ची रे नानी..' वाली रील्स? जानिए किसने बनाया ये वायरल गाना, यहां सुनें पूरा
गरीबी को ठेंगा दिखा पहले क्रैक किया IIT और फिर UPSC, जानें IAS M Sivaguru Prabhakaran की सक्सेस स्टोरी
गरीबी को ठेंगा दिखा पहले क्रैक किया IIT और फिर UPSC, जानें IAS M Sivaguru Prabhakaran की सक्सेस स्टोरी
Numerology: शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन इन आदतों के चलते खाते हैं मात
शाहरुख जैसे किंग खान बन सकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, लेकिन इन आदतों के चलते खाते हैं मात
IGNOU Admit Card 2025: इग्नू कब जारी करेगा दिसंबर परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड?
IGNOU Admit Card 2025: इग्नू कब जारी करेगा दिसंबर परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड?
CV रमन ने IISc में दाखिला देने से किया था इनकार, कैसे अपने हक के लिए लड़कर भारत की पहली महिला PhD बनीं कमला सोहोनी?
CV रमन ने IISc में दाखिला देने से किया था इनकार, कैसे अपने हक के लिए लड़कर भारत की पहली महिला PhD बनीं कमला सोहोनी?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
फलों के ऊपर Stickers क्यों लगे होते हैं? स्टिकर पर लिखे हर कोड का क्या है मतलब, जानें
फलों के ऊपर Stickers क्यों लगे होते हैं? स्टिकर पर लिखे हर कोड का क्या है मतलब, जानें
पुरुषों के लिए जन्नत माना गया है ये देश, लड़को के एक से ज्यादा रिलेशन रखने पर लड़कियों को नहीं होती कोई दिक्कत
पुरुषों के लिए जन्नत माना गया है ये देश, लड़को के एक से ज्यादा रिलेशन रखने पर लड़कियों को नहीं होती कोई दिक्कत
Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई
Oracle की मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़ शुरू किया Falooda Shop तो लोगों ने कहा पागल, आज कर रहे करोड़ों में कमाई
हाई ब्लड प्रेशर डिफ्यूज़र की तरह काम करते हैं ये फूड्स, ठंड नहीं बढ़ने देंगे नसों में तनाव और हार्ट अटैक का खतरा
हाई ब्लड प्रेशर डिफ्यूज़र की तरह काम करते हैं ये फूड्स, ठंड नहीं बढ़ने देंगे नसों में तनाव और हार्ट अटैक का खतरा
भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार
भारत के 5 सबसे अमीर शेफ कौन हैं? जानें किस नंबर पर आते हैं संजीव कपूर और रणवीर बरार
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE