आपने भी देखी 'ची ची ची रे नानी..' वाली रील्स? जानिए किसने बनाया ये वायरल गाना, यहां सुनें पूरा

'ची ची ची रे नानी...' गाना सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है. इस ट्रेंडिंग रील्स वाले गाने को प्रड्यूसर सीताराम अग्रवाल ने बनाया और गाया है, जिसे आप यूट्यूब पर पूरा सुन सकते हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों 'ची ची ची रे नानी...' गाना जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक, हर जगह लोग इस गाने पर रील्स बना रहे हैं और यह गाना एक ट्रेंडिंग साउंड बन चुका है. इसकी सादगी और आकर्षक धुन ने इसे खास पहचान दिलाई है. यदि आपने भी ये रील्स देखी हैं और सोच रहे हैं कि यह गाना किसका है और आप इसे पूरा कहां सुन सकते हैं, तो यहां सारी जानकारी दी गई है.

किसने बनाया यह वायरल गाना?

इस गाने को प्रोड्यूसर सीताराम अग्रवाल ने लिखा है. 'ची ची ची रे नानी' के संगीतकार और गायक स्वर्गीय सत्य नारायण अधिकारी ने अपने संगीत और गायन से इस गाने को एक अनोखी पहचान दी है, जो युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गया है. सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह गाना उपलब्ध है.

क्यों वायरल हो रहा है ची ची ची रे सॉन्ग?

हालांकि सोशल मीडिया पर यह गाना 'ची ची ची रे नानी...' के नाम से मशहूर है, लेकिन इसका सही टाइटल अक्सर वायरल ट्रैक की तुलना में थोड़ा अलग होता है. यह गाना एक मराठी लोकगीत की तरह है, जिसे एक खास धुन दी गई है. यह गाना बिल्कुल देसी है. इस गाने की लोकप्रियता के पीछे मुख्य कारण इसकी दिलचस्प धुन और आसान बोल हैं. यह गाना लिप-सिंक और डांस रील्स बनाने के लिए एकदम सही है. कई क्रिएटर्स इसे अपनी कहानियों और दैनिक वीडियो के लिए एक आकर्षक बैकग्राउंड स्कोर के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं.

ची ची ची रे.. पूरा गाना कहां सुनें?

यदि आप इस वायरल गाने का केवल छोटा क्लिप नहीं, बल्कि पूरा गाना सुनना चाहते हैं, तो आप इसे यूट्यूब पर खोज सकते हैं. यह गाना मुख्य रूप से यूट्यूब चैनल या अन्य म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. आप इसे 'ची ची ची रे नानी' जैसे कीवर्ड्स का उपयोग करके खोज सकते हैं. यह गाना साबित करता है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती. एक क्षेत्रीय गाना होने के बावजूद, इसकी धुन ने पूरे देश के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.