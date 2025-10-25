Chhath Puja 2025 Geet: केलवा के पात पर उगे लन सुरुजमल.. इन टॉप 5 गीत के बिना है अधूरा है छठ व्रत

Chhath Puja Nahay Khay Niyam: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अधूरी रह जाएगी छठ पूजा
Chhath Puja 2025 Latest Songs: छठ पूजा को सफल बनाने के लिए आप गीतों को सुन सकते हैं. अगर आपके घर में छठ व्रत हो रहा है, तो आप घर के माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बनाने के लिए ये छठ गीत बजा सकते हैं. 'केलवा के पात पर', 'उग हे सुरुज देव' और 'मरबो रे सुगवा' जैसे गीतों के बिना छठ का पावन व्रत अधूरा है.
Chhath Puja Bhojpuri Songs: छठ पूजा, सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का चार दिवसीय महापर्व है. यह व्रत जितना अपनी कठिन तपस्या के लिए जाना जाता है, उतना ही यह अपने पारंपरिक और कर्णप्रिय लोक गीतों के लिए भी प्रसिद्ध है. माना जाता है कि इन पारंपरिक गीतों के बिना छठ का यह पावन व्रत अधूरा रह जाता है. अगर आप इस साल छठ पूजा का व्रत कर रहे हैं, तो यहां टॉप 5 छठ गीतों की सूची दी गई है, जिन्हें अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करके आप इस पर्व के माहौल को और भी भक्तिमय बना सकते हैं:
छठ पूजा के गीतों में 'केलवा के पात पर' का एक विशेष स्थान है. यह गीत व्रतियों और भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है. इस गीत में व्रती सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए केलवा (केले) के पत्तों पर सजाए गए प्रसाद का वर्णन करती हैं और छठी मैया की महिमा गाती हैं. इस गीत को सुनना घाट पर पर्व के माहौल को जीवंत कर देता है.
यह गीत छठ पर्व के दौरान सबसे अधिक गाए जाने वाले गीतों में से एक है. 'उग हे सुरुज देव' गीत में भक्त डूबते और उगते सूर्य से जल्दी दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं. यह गीत सूर्य देव के प्रति अटूट आस्था और व्रती के समर्पण को दर्शाता है. इसे सुनकर हर भक्त भावुक हो जाता है.
'मरबो रे सुगवा' एक मार्मिक और प्रसिद्ध गीत है, जो एक व्रती की भावना को व्यक्त करता है. इस गीत में व्रती अपनी पूजा में व्यवधान डालने वाले तोते (सुगवा) को चेतावनी देती है कि वह सूर्य देव के प्रसाद को जूठा न करे, वरना उसे दंड मिलेगा. यह गीत छठ पर्व की शुद्धता और पवित्रता को दर्शाता है.
यह गीत छठ पूजा के सबसे पारंपरिक गीतों में से एक है, जिसमें व्रती गंगा नदी के तट और घाट पर होने वाली छठ पूजा के भव्य दृश्य का वर्णन करती हैं. 'पटना के घाट पर' गीत छठ महापर्व की महत्ता और घाटों पर भक्तों की भीड़, उत्साह और पवित्र वातावरण को खूबसूरती से चित्रित करता है.
शारदा सिंहा का मशहूर यह गीत छठ पर्व के आध्यात्मिक माहौल को और गहरा करता है. अगर आपके घर छठ पूजा हो रहा है या फिर आप छठ व्रत पर कोई रील बनाने के लिए गाना सर्च कर रही हैं, तो यह गीत एकदम परफेक्ट ऑप्शन है.
इन पांच गीतों को अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करके, आप छठ पूजा के हर चरण- नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य- को भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कर सकते हैं.
