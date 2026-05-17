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भारत की इस महिला डायरेक्टर ने कान्स में बढ़ाया देश का मान, ‘तेरा मेरा नाता’ के प्रीमियर ने खींची दुनिया की नजर

79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारतीय सिनेमा और संस्कृति की खास झलक देखने को मिली. गुजरात की डायरेक्टर-प्रोड्यूसर चंदा पटेल ने रेड कार्पेट पर अपनी दमदार पहचान दर्ज कराते हुए स्टैंडर्ड का ध्यान खींचा. उनकी फिल्म तेरा मेरा नाता के ग्लोबल प्रीमियर ने भारतीय रीजनल सिनेमा को भी नई पहचान दिलाई.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 17, 2026, 07:23 AM IST

भारत की इस महिला डायरेक्टर ने कान्स में बढ़ाया देश का मान, ‘तेरा मेरा नाता’ के प्रीमियर ने खींची दुनिया की नजर

Director-producer Chanda Patel brought honor to nation at 79th Cannes Film Festival

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फ्रांस में चल रहे 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में इस बार सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि भारतीय भावनाओं और संस्कृति की भी चमक दिखाई दी. गुजरात की डायरेक्टर-प्रोड्यूसर Chanda Patel ने रेड कार्पेट पर अपनी दमदार मौजूदगी से ऐसा प्रभाव छोड़ा कि इंटरनेशनल फिल्म जगत की नजरें उन पर टिक गईं. खास बात यह रही कि उनकी फिल्म Tera Mera Nata का ग्लोबल प्रीमियर भी इसी मंच पर हुआ, जिसने भारतीय रीजनल सिनेमा को नई पहचान देने का काम किया.

कान्स के रेड कार्पेट पर क्यों खास रही चंदा पटेल की मौजूदगी

कान्स फिल्म फेस्टिवल में हर साल दुनिया भर से बड़े फिल्ममेकर और सितारे पहुंचते हैं, लेकिन इस बार चंदा पटेल की एंट्री अलग नजर आई. आइवरी और पेस्टल टोन वाले डिजाइनर आउटफिट में उनका लुक भारतीय शिल्प और आधुनिक फैशन का खूबसूरत मिश्रण लग रहा था. लंबे फ्लोइंग ट्रेल, हैंड एम्ब्रॉयडरी और मिनिमल ज्वेलरी ने उनके व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बना दिया.

उनकी मौजूदगी सिर्फ फैशन तक सीमित नहीं रही. यह उस बदलते भारतीय सिनेमा की तस्वीर भी थी, जहां अब रीजनल कहानियां सीधे ग्लोबल मंच तक पहुंच रही हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी उनके लुक और फिल्म दोनों को लेकर चर्चा तेज हो गई.

‘तेरा मेरा नाता’ ने क्यों खींचा इंटरनेशनल ऑडियंस का ध्यान

आज दुनिया सिर्फ बड़े बजट और एक्शन फिल्मों को नहीं, बल्कि भावनात्मक और संस्कृति से जुड़ी कहानियों को भी पसंद कर रही है. Tera Mera Nata की कहानी रिश्तों, भावनाओं और भारतीय पारिवारिक मूल्यों के इर्द-गिर्द घूमती बताई जा रही है. यही वजह है कि फिल्म के प्रीमियर के दौरान विदेशी मेहमानों और फिल्म समीक्षकों ने इसमें खास दिलचस्पी दिखाई.

फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जानकार मानते हैं कि ओटीटी और ग्लोबल फेस्टिवल्स के दौर में अब भाषा सबसे बड़ी दीवार नहीं रही. अच्छी कहानी किसी भी देश के दर्शक तक पहुंच सकती है. ऐसे में चंदा पटेल की यह सफलता छोटे शहरों और रीजनल फिल्ममेकर्स के लिए भी प्रेरणा बन सकती है.

रीजनल सिनेमा के लिए क्यों बड़ा संकेत है यह सफलता

कुछ साल पहले तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ज्यादातर बड़े बॉलीवुड बैनर ही नजर आते थे. लेकिन अब गुजराती, मराठी, मलयालम और अन्य रीजनल इंडस्ट्री की फिल्में भी वैश्विक पहचान बना रही हैं. यह बदलाव सिर्फ सिनेमा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और लोकल कहानियों के लिए भी बड़ा अवसर है.

एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इंटरनेशनल मंच पर पहुंचने के बाद ऐसी फिल्मों के लिए विदेशी निवेश, ओटीटी डील और अंतरराष्ट्रीय वितरण के रास्ते भी खुल जाते हैं. यानी यह उपलब्धि केवल प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए आर्थिक अवसर भी पैदा करती है.

भारतीय संस्कृति और फैशन का भी दिखा ग्लोबल असर

कान्स जैसे मंच पर अक्सर पश्चिमी फैशन का दबदबा रहता है, लेकिन चंदा पटेल का लुक भारतीय कला की खूबसूरती को सामने लाने वाला रहा. उनके आउटफिट में ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी और मॉडर्न सिलुएट का संतुलन दिखाई दिया. यही कारण है कि कई फैशन ब्लॉग्स और सोशल मीडिया पेजों ने भी उनके स्टाइल को चर्चा का विषय बनाया.

यह ट्रेंड इस बात का संकेत है कि अब दुनिया भारतीय टेक्सटाइल, डिजाइन और संस्कृति को सिर्फ पारंपरिक नजर से नहीं, बल्कि ग्लोबल फैशन स्टेटमेंट के रूप में भी देखने लगी है.

कान्स से लौटेगा सिर्फ ग्लैमर नहीं, नया आत्मविश्वास भी

अपने अनुभव साझा करते हुए Chanda Patel ने कहा कि कान्स जैसे प्रतिष्ठित मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए भावुक और गर्व का क्षण है. उनकी यह उपलब्धि सिर्फ एक फिल्म या एक रेड कार्पेट अपीयरेंस तक सीमित नहीं है. यह उन भारतीय महिलाओं और युवा फिल्ममेकर्स के लिए भी संदेश है, जो छोटे स्तर से शुरुआत करके बड़े सपने देख रहे हैं.

आज भारतीय सिनेमा दुनिया के सामने सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, भावनाएं और असली कहानियां भी पेश कर रहा है. और शायद यही वजह है कि कान्स जैसे मंच पर अब भारत की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देने लगी है.

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