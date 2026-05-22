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Movie Review: अनन्या पांडे और लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल' रूमानियत का वो कड़वा सच है, जिसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं

क्या प्यार सिर्फ खूबसूरत एहसास होता है, या कभी-कभी वही इंसान आपको भीतर से तोड़ भी देता है? ‘चाँद मेरा दिल’ इसी कड़वी सच्चाई को बेहद ईमानदारी से स्क्रीन पर उतारती है. अनन्या पांडे और लक्ष्य की यह फिल्म आधुनिक रिश्तों, मानसिक दबाव और टूटते आत्मसम्मान की कहानी है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 22, 2026, 09:00 AM IST

Movie Review: अनन्या पांडे और लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल' रूमानियत का वो कड़वा सच है, जिसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं

'Chaand Mera Dil

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फिल्म: चांद मेरा दिल

निर्देशक: विवेक सोनी

मुख्य कलाकार: लक्ष्य, अनन्या पांडे, और सहयोगी स्टार्स

रेटिंग: ⭐️⭐️⭐️⭐️ (4/5)

सिनेमा का एक बुनियादी नियम है—वह या तो आपको आपकी हकीकत से दूर ले जाता है, या फिर आपको उसी हकीकत के ऐसे मलबे के सामने खड़ा कर देता है जहाँ से आप आंखें नहीं चुरा सकते. निर्देशक विवेक सोनी की नई सिनेमाई बानगी 'चाँद मेरा दिल' दूसरी श्रेणी की फिल्म है. यह फिल्म उस चिर-परिचित और घिसे-पिटे 'हैपिली एवर आफ्टर' वाले स्क्रीनप्ले पर एक करारा प्रहार है, जिसके सहारे हिंदी सिनेमा दशकों से दर्शकों को छलता आ रहा है. विवेक सोनी ने यहाँ प्यार के नाम पर कोई मखमली चादर नहीं बिछाई है, बल्कि उन्होंने समकालीन दौर की युवा जनरेशन के उन जख्मों को कुरेदने का रिस्क लिया है, जिन्हें समाज अक्सर 'सिर्फ एक फेज' कहकर खारिज कर देता है.

यह कोई सजी-धजी, चॉकलेट बॉक्स वाली रोमांटिक कहानी नहीं है. यह आज के दौर के लड़कों और लड़कियों के बीच की अनकही कड़वाहट, उनके अवचेतन में छिपे पुराने ट्रॉमा (आघात) और परिस्थितियों के थपेड़ों से टूटते आत्मसम्मान का एक बेहद क्रूर और सच्चा दस्तावेज है.

जब हकीकत के रफ पन्नों पर लिखी जाए प्रेम कहानी: क्या है इसका प्लॉट?
फिल्म की शुरुआत बेहद परिचित अंदाज में होती है. हमारे सामने आरव (लक्ष्य) और चांदनी (अनन्या पांडे) हैं—दो युवा, जिनकी उम्र महज 21 साल है. यह वो दौर होता है जहाँ प्यार में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ एक अजीब सा सुरूर और पूरी दुनिया को जीत लेने का एक नादान भ्रम होता है. कॉलेज के दिनों का उनका यह रोमांस हर उस एलिमेंट से लैस है जिसे देखकर दिल खुश हो जाए; विद्रोह, आधी रात की बातें और यह अटूट यकीन कि उनकी मोहब्बत ही उनकी किस्मत है. लेकिन विवेक सोनी की कहानी का असली सिंड्रोम तब शुरू होता है जब इन दोनों किरदारों को कॉलेज के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से निकालकर व्यावहारिक दुनिया के बेरहम थियेटर में धकेल दिया जाता है.

नौकरी न मिलने का फ्रस्ट्रेशन और करियर का अंतहीन संघर्ष आरव के भीतर के मासूम आशिक को धीरे-धीरे लील जाता है. वह एक ऐसे घुटन भरे और चिड़चिड़े पुरुष में तब्दील होने लगता है, जो चाहकर भी अपनी नाकामियों का बोझ नहीं उठा पा रहा.

दूसरी तरफ चांदनी की त्रासदी और गहरी है. उसका बैकग्राउंड सामान्य नहीं है; वह डोमेस्टिक वायलेंस (घरेलू हिंसा) की गवाह रही है, जिसका असर उसकी मानसिक बुनावट पर इस कदर हावी है कि वह चाहकर भी असुरक्षा के भाव से उबर नहीं पाती. जब ये दो डैमेज्ड पर्सनैलिटीज आपस में टकराती हैं, तो उनका प्यार जूनून से होता हुआ एक ऐसे साइकोलॉजिकल और इमोशनल बर्नआउट में बदल जाता है जहाँ दोनों एक-दूसरे को केवल चोट पहुँचा रहे होते हैं. डायरेक्टर ने जिस बेबाकी से इस रिश्ते की बदसूरती और उसके खोखलेपन को कैमरे के जरिए कैप्चर किया है, वो काबिले-तारीफ है.

परफॉर्मेंस एनालिसिस: अनन्या का चौंकाने वाला अभिनय और लक्ष्य का संजीदा ठहराव
इस फिल्म का सबसे मजबूत स्तंभ इसकी कास्टिंग है. लक्ष्य ने आरव के किरदार में जो मैच्योरिटी दिखाई है, वह लाजवाब है. वह चिल्लाकर या लाउड होकर अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाते; बल्कि उनके चेहरे का तनाव, उनकी झुकी हुई कंधे और उनकी खामोश आँखें एक असफल होते युवक की पूरी दास्तान बयान कर देती हैं. लक्ष्य ने साबित किया है कि अभिनय में बोलना जितना जरूरी है, सही जगह पर चुप रहना उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है.

वहीं दूसरी तरफ, अनन्या पांडे ने चांदनी के रूप में जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, उसकी कल्पना शायद उनके सबसे बड़े आलोचकों ने भी नहीं की होगी. उन्होंने एक ऐसी लड़की के दर्द को जिया है जो अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी है, लेकिन बाहर अपनी डिग्निटी बनाए रखने की कोशिश कर रही है. अनन्या के रोने वाले या ब्रेकडाउन सीन्स में कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, बल्कि एक अजीब सी रीयलिस्टिक सिसकी है जो सीधे दर्शकों को बेचैन करती है. लक्ष्य और अनन्या की जोड़ी स्क्रीन पर एक ऐसी डार्क, इंटेंस और दम घोंटने वाली केमिस्ट्री पैदा करती है जो इस प्रेम कहानी को एक कल्ट और थ्रिलर जैसा फ्लेवर देती है.

क्रॉफ्टिंग और साउंडस्केप: संवादों की धार और संगीत का मर्म
फिल्म की पटकथा और संवाद इतने सधे हुए हैं कि वे कहीं भी मेलोड्रामैटिक नहीं लगते. आज की जनरेशन जिस तरह बात करती है, जिस तरह अपने जज्बात जाहिर करती है, संवादों में उसी टोन को बरकरार रखा गया है. विवेक सोनी का डायरेक्शन और उनका विजन इतना साफ है कि वे दर्शकों को कभी भी कहानी से डिटैच होने का मौका नहीं देते.

तकनीकी मोर्चे पर, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और इसका म्यूजिक कहानी की गति को एक नया आयाम देता है. फिल्म के उत्तरार्ध में श्रेया घोषाल की आवाज का इस्तेमाल किसी थेरेपी की तरह काम करता है. क्लाइमेक्स के समय जब उनकी आवाज में टाइटल ट्रैक गूंजता है, तो वो दर्शकों के दिल को पूरी तरह से सुन्न कर देता है. संगीत यहाँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि किरदारों के अवसाद और उनकी बेबसी को मापने का एक पैमाना बन जाता है.

कमियां जो अखरती हैं
हालांकि, 'चाँद मेरा दिल' हर वर्ग के दर्शकों के लिए नहीं है. फिल्म का मिजाज शुरुआत से ही काफी भारी और इमोशनली ड्रेनिंग है, जो कुछ लोगों को डिप्रेसिंग लग सकता है. सेकेंड हाफ में स्क्रीनप्ले की पेसिंग थोड़ी धीमी हो जाती है और कुछ सीन दोहराव जैसे लगते हैं. संपादन के स्तर पर यदि 10 से 12 मिनट की कैंची और चलाई जाती, तो यह सिनेमाई अनुभव और भी अधिक तीखा और मारक हो सकता था.

क्रिटिक वर्डिक्ट
अगर आप थिएटर में सिर्फ मनोरंजन और दिमाग को रिलैक्स करने के लिए जाते हैं, तो शायद यह फिल्म आपके लिए नहीं है. लेकिन अगर आप एक ऐसा सिनेमा देखना चाहते हैं जो जिंदगी के कड़वे और व्यावहारिक सच को बिना किसी फिल्टर के आपके सामने रख दे, तो 'चाँद मेरा दिल' एक मास्टरपीस है. यह फिल्म इस बात का गवाह है कि कभी-कभी जिंदगी के हालात प्यार से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और दो लोग एक-दूसरे को चाहकर भी साथ नहीं रह पाते. लक्ष्य और अनन्या पांडे के इस बेहतरीन अभिनय प्रयोग को सिनेमाई इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा. इसे मिस करना एक भूल होगी.

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