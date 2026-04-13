FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'हक मांगने की मिली सजा...सैलरी बढ़ाने को कहा तो हमें पीटा', नोएडा में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का यूं छलका दर्द

'हक मांगने की मिली सजा...सैलरी बढ़ाने को कहा तो हमें पीटा', नोएडा में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का यूं छलका दर्द

ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) का मतलब क्या है? ईरान ने गणित की भाषा में US को दी बड़ी धमकी

ΔO_BSOH&gt;0 ⇒ f(f(O))&gt;f(O) का मतलब क्या है? ईरान ने गणित की भाषा में US को दी बड़ी धमकी

Goodbye Asha Bhosle: आशा भोसले की विदाई में भावुक हुए सेलिब्रिटी, सचिन भी रोक नहीं पाए अपने आंसू, अंतिम दर्शन को उमड़े लोग

आशा भोसले की विदाई में भावुक हुए सेलिब्रिटी, सचिन भी रोक नहीं पाए अपने आंसू, अंतिम दर्शन को उमड़े लोग

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'जब तक मैं जिंदा हूं'... क्यों आशा भोसले ससुराल में कदम नहीं रख सकी थीं, पंचम दा की मां की चेतावनी ने बदली थी कहानी

'जब तक मैं जिंदा हूं'... क्यों आशा भोसले ससुराल में कदम नहीं रख सकी थीं, पंचम दा की मां की चेतावनी ने बदली थी कहानी

आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'

आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'

सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी

सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Goodbye Asha Bhosle: आशा भोसले की विदाई में भावुक हुए सेलिब्रिटी, सचिन भी रोक नहीं पाए अपने आंसू, अंतिम दर्शन को उमड़े लोग

एक आवाज जो घर का हिस्सा बन चुकी थी आज शांत हो चुकी है. देश के करोड़ों घरों में आशा भोसले की आवाज एक परिवार का हिस्सा थीं और आज ये खालीपन महसूस कर लोगों की आंखे नम हैं.मुंबई में आज आशा भोसले का अंतिम दर्शन को आईं नम आंखें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 13, 2026, 02:09 PM IST

Goodbye Asha Bhosle: आशा भोसले की विदाई में भावुक हुए सेलिब्रिटी, सचिन भी रोक नहीं पाए अपने आंसू, अंतिम दर्शन को उमड़े लोग

आशा भोसले की अंतिम विदाई रुला गई सबको

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत की महान पार्श्व गायिका Asha Bhosle के निधन ने सिर्फ संगीत जगत को नहीं, बल्कि आम लोगों की यादों को भी झकझोर दिया है. मुंबई में आज उनका अंतिम संस्कार होगा, जहां फिल्म इंडस्ट्री से लेकर आम प्रशंसक तक उन्हें विदाई देने पहुंच रहे हैं.

 सिर्फ गायिका नहीं, हर पीढ़ी की यादों की आवाज

आशा भोसले का सफर सात दशकों से भी ज्यादा लंबा रहा. लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ गानों की संख्या नहीं थी, बल्कि हर दौर के साथ खुद को बदलने की क्षमता थी. उन्होंने क्लासिकल से लेकर पॉप और कैबरे तक हर तरह के गाने गाए और हर बार अपनी अलग पहचान बनाई. आम लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि चाहे शादी हो, त्योहार हो या दिल टूटने का पल, कहीं न कहीं उनकी आवाज मौजूद रही. यही वजह है कि उनका जाना लोगों को निजी नुकसान जैसा महसूस हो रहा है.

अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब, सितारों से लेकर आम लोग पहुंचे

मुंबई में उनके घर के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी. बड़े-बड़े सितारे जैसे Sachin Tendulkar, Tabu और Asha Parekh उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. सचिन भी आपने आंसू रोक नहीं पाए. उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया और सफेद फूलों से सजाया गया, जो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने देश की सांस्कृतिक पहचान को कितना समृद्ध किया. यह सिर्फ एक सेलिब्रिटी का अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय भावनात्मक पल बन गया है.

आप सोच सकते हैं कि एक सिंगर के जाने से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है. लेकिन सच्चाई यह है कि संगीत हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है.जब कोई ऐसी आवाज चली जाती है, जो सालों से आपकी खुशियों और दुखों में साथ रही हो, तो यह एक भावनात्मक खालीपन छोड़ जाती है. यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जिन चीजों को हम सामान्य मान लेते हैं, वे असल में हमारी जिंदगी की गहराई से जुड़ी होती हैं.

एक छुपा पहलू जो कम लोग समझते हैं

आशा भोसले का करियर सिर्फ सफलता की कहानी नहीं था, बल्कि लगातार खुद को बदलने की कहानी था. उन्होंने हर नए दौर के संगीत को अपनाया, नए कलाकारों के साथ काम किया और कभी खुद को सीमित नहीं किया. आज के समय में, जहां करियर तेजी से बदलते हैं, यह सीख खास मायने रखती है. अगर आप अपने काम में टिके रहना चाहते हैं, तो बदलाव को अपनाना ही सबसे बड़ी ताकत है.

आखिरी सफर, लेकिन खत्म नहीं होगी आवाज

मुंबई के Shivaji Park में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. लेकिन उनकी आवाज और उनके गाने आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा जिंदा रहेंगे. आशा भोसले का जाना सिर्फ एक कलाकार की विदाई नहीं है, बल्कि एक ऐसे दौर का अंत है, जिसने भारतीय संगीत को पहचान दी. यह हमें यह भी सिखाता है कि असली विरासत वही होती है, जो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'जब तक मैं जिंदा हूं'... क्यों आशा भोसले ससुराल में कदम नहीं रख सकी थीं, पंचम दा की मां की चेतावनी ने बदली थी कहानी
'जब तक मैं जिंदा हूं'... क्यों आशा भोसले ससुराल में कदम नहीं रख सकी थीं, पंचम दा की मां की चेतावनी ने बदली थी कहानी
आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'
आशा भोसले का आखिरी गाना कौन सा है? जानें कितनी भाषाओं में गा सकती थीं 'Queen of Indipop'
सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी
सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी
सांप अपनी जीभ बार-बार क्यों निकालता है? जानें कैसे काम करता है इस खतरनाक जीव का GPS सिस्टम
सांप अपनी जीभ बार-बार क्यों निकालता है? जानें कैसे काम करता है इस खतरनाक जीव का GPS सिस्टम
हॉरर नहीं, फिर भी रोंगटे खड़े कर देगी 8.2 रेटिंग वाली ये फिल्म, 2 घंटा 42 मिनट तक स्क्रीन से नहीं हटेगी नज़र
हॉरर नहीं, फिर भी रोंगटे खड़े कर देगी 8.2 रेटिंग वाली ये फिल्म, 2 घंटा 42 मिनट तक स्क्रीन से नहीं हटेगी नज़र
MORE
Advertisement
धर्म
Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीया पर 100 साल बाद बनेगा दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों के लिए 5 राजयोग खोलेगा  ‘धन और किस्मत’ का दरवाज़ा
अक्षय तृतीया पर 100 साल बाद बनेगा दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों के लिए 5 राजयोग खोलेगा ‘धन और किस्मत’ का दरवाज़ा
Chandrama-Rahu Yuti: चंद्रमा और राहु इन 4 राशियों का मन करने आ रहे अशांत, आज से पैसा-रिश्ते और करियर सब लगेगा ग्रहण
चंद्रमा और राहु इन 4 राशियों का मन करने आ रहे अशांत, आज से पैसा-रिश्ते और करियर सब लगेगा ग्रहण
Numerology: मोबाइल नंबर में छिपा ये कोड बताएगा सक्सेस मिलेगी या लाइफ टाइम स्ट्रगल? ये एक नंबर तिजोरी करा देगा ओवरफ्लो 
मोबाइल नंबर में छिपा ये कोड बताएगा सक्सेस मिलेगी या लाइफ टाइम स्ट्रगल? ये एक नंबर तिजोरी करा देगा ओवरफ्लो
Numerology: इन 4 मूलांक की लड़कियों से शादी यानी ‘नो टेंशन इन लाइफ’, ससुराल में पैसा और तरक्की के खोलती हैं रास्ते   
इन 4 मूलांक की लड़कियों से शादी यानी ‘नो टेंशन इन लाइफ’, ससुराल में पैसा और तरक्की के खोलती हैं रास्ते
Horoscope 12 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Horoscope 12 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज रविवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
MORE
Advertisement