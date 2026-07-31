फाड़े पोस्टर, रोकी स्क्रीनिंग.. कर्नाटक में क्यों ठप पड़ी 'जन नायकन'? जानें कावेरी प्रोटेस्ट और थलपति विजय की फिल्म का पूरा विवाद

Why Jana Nayagan Cancelled in Karnatka Theatres: कर्नाटक में कावेरी जल विवाद के बीच थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को विरोध का सामना करना पड़ा है. प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर फाड़े और शोज भी रोक दिए. जानिए कावेरी जल विवाद और थलापति विजय की फिल्म से जुड़ा पूरा मामला.

Jana Nayagan Vs Cauvery Water Protests: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी और बहुचर्चित फिल्म 'जन नायकन' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म को केवल साउथ में ही नहीं, बल्कि देश के कोने-कोने से दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. लगभग हर दिन सिनेमाघरों में हाउसफुल चलने वाली थलापति की इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अपनी दमदार कहानी और अभिनय के दम पर फिल्म ने शुरुआती दिनों में ही बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. हालांकि, इतनी सफलता के बाद भी कर्नाटक में इस फिल्म को एक गंभीर विवाद और विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण सिनेमाघरों में इसकी स्क्रीनिंग तक रोकनी पड़ गई है. चलिए जानते हैं कि आखिर कावेरी जल विवाद के प्रदर्शनकारी जन नायगन फिल्म की स्क्रीनिंग को क्यों बैन कर रहे हैं और पूरा मामला क्या है.

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क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद सिनेमा से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़ा हुआ है. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWRC) के एक आदेश के बाद से कर्नाटक में तनाव बढ़ गया है. दरअसल, पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को लगातार 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक कावेरी नदी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था, लेकिन स्थानीय किसान और कन्नड़ कार्यकर्ता इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं. गौरतलब है कि थलपति विजय तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उनकी फिल्म को भी विरोध का निशाना बना लिया.

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कर्नाटक में क्यों रोकी गई 'जन नायकन' की स्क्रीनिंग?

कर्नाटक के मांड्या जिले में उग्र प्रदर्शनकारियों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने 'गुरुश्री सिनेमा' समेत कई थिएटरों का घेराव किया. इनके चपेट में वे सभी सिनेमाघर आ गए, जहां फिल्म 'जन नायकन' की स्क्रीनिंग चल रही थी. इस दौरान, विरोध प्रदर्शन इतना उग्र था कि थिएटर प्रबंधन को सुरक्षा और हालात को देखते हुए फिल्म के शोज बीच में ही रोकने पड़े. विवाद इतने पर नहीं थमा. थिएटर्स के आसपास मौजूद प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के पोस्टर तक फाड़ डाले. प्रोटेस्टर्स ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि सरकार किसी भी दबाव में आकर तमिलनाडु के पक्ष में कावेरी का पानी न छोड़े.

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अब तक बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा 'जन नायकन' का प्रदर्शन?

एक तरफ जहां कर्नाटक में राजनीतिक विरोध के चलते फिल्म को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं देश के बाकी हिस्सों में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले दिन ही करीब 42.7 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया था. इसके बाद वीकेंड और शुरुआती हफ्तों में भी इसकी रफ्तार मजबूत बनी रही. सैक्निल्क की रिपोर्ट के अनुसार, पहले रविवार को जन नायकन ने भारत में 32 करोड़ रुयये का कुल कलेक्शन किया था. 7 दिनों के भीतर इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यदि कावेरी विरोध के स्वर शांत हुए, तो यह फिल्म जल्द ही 200 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है.

