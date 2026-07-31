FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
SCO का अगला शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में, क्या पीएम मोदी जाएंगे? जानिए क्या है शंघाई सहयोग संगठन

SCO का अगला शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में, क्या पीएम मोदी जाएंगे? जानिए क्या है शंघाई सहयोग संगठन

अंटार्कटिका की बर्फ से बुझेगी सऊदी अरब की प्यास? 1977 में बना वो प्लान जो कभी हकीकत नहीं बन पाया

अंटार्कटिका की बर्फ से बुझेगी सऊदी अरब की प्यास? 1977 में बना वो प्लान जो कभी हकीकत नहीं बन पाया

सीएम डॉ. मोहन बदलने जा रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा, कई एक्सपर्ट एक साथ करेंगे मंथन, जानें क्या-क्या होगा यात्री परिवहन विजन समिट-2026 में

सीएम डॉ. मोहन बदलने जा रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा, कई एक्सपर्ट एक साथ करेंगे मंथन, जानें क्या-क्या होगा यात्री परिवहन विजन समिट-2026 में

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल

हिंदी न्यूज़एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

फाड़े पोस्टर, रोकी स्क्रीनिंग.. कर्नाटक में क्यों ठप पड़ी 'जन नायकन'? जानें कावेरी प्रोटेस्ट और थलपति विजय की फिल्म का पूरा विवाद

Why Jana Nayagan Cancelled in Karnatka Theatres: कर्नाटक में कावेरी जल विवाद के बीच थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को विरोध का सामना करना पड़ा है. प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर फाड़े और शोज भी रोक दिए. जानिए कावेरी जल विवाद और थलापति विजय की फिल्म से जुड़ा पूरा मामला.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jul 31, 2026, 06:08 PM IST

फाड़े पोस्टर, रोकी स्क्रीनिंग.. कर्नाटक में क्यों ठप पड़ी 'जन नायकन'? जानें कावेरी प्रोटेस्ट और थलपति विजय की फिल्म का पूरा विवाद

Image Credit: AI, Social Media

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Jana Nayagan Vs Cauvery Water Protests: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी और बहुचर्चित फिल्म 'जन नायकन' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म को केवल साउथ में ही नहीं, बल्कि देश के कोने-कोने से दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है. लगभग हर दिन सिनेमाघरों में हाउसफुल चलने वाली थलापति की इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. अपनी दमदार कहानी और अभिनय के दम पर फिल्म ने शुरुआती दिनों में ही बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं. हालांकि, इतनी सफलता के बाद भी कर्नाटक में इस फिल्म को एक गंभीर विवाद और विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण सिनेमाघरों में इसकी स्क्रीनिंग तक रोकनी पड़ गई है. चलिए जानते हैं कि आखिर कावेरी जल विवाद के प्रदर्शनकारी जन नायगन फिल्म की स्क्रीनिंग को क्यों बैन कर रहे हैं और पूरा मामला क्या है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद सिनेमा से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़ा हुआ है. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWRC) के एक आदेश के बाद से कर्नाटक में तनाव बढ़ गया है. दरअसल, पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को लगातार 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक कावेरी नदी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया था, लेकिन स्थानीय किसान और कन्नड़ कार्यकर्ता इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं. गौरतलब है कि थलपति विजय तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उनकी फिल्म को भी विरोध का निशाना बना लिया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay (@actorvijay)

ये भी पढ़ें- 325 करोड़ फीस! शाहरुख-रजनीकांत को पछाड़ ये सुपरस्टार बना भारत का सबसे महंगा एक्टर

कर्नाटक में क्यों रोकी गई 'जन नायकन' की स्क्रीनिंग?

कर्नाटक के मांड्या जिले में उग्र प्रदर्शनकारियों और कन्नड़ कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने 'गुरुश्री सिनेमा' समेत कई थिएटरों का घेराव किया. इनके चपेट में वे सभी सिनेमाघर आ गए, जहां फिल्म 'जन नायकन' की स्क्रीनिंग चल रही थी. इस दौरान, विरोध प्रदर्शन इतना उग्र था कि थिएटर प्रबंधन को सुरक्षा और हालात को देखते हुए फिल्म के शोज बीच में ही रोकने पड़े. विवाद इतने पर नहीं थमा. थिएटर्स के आसपास मौजूद प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के पोस्टर तक फाड़ डाले.  प्रोटेस्टर्स ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि सरकार किसी भी दबाव में आकर तमिलनाडु के पक्ष में कावेरी का पानी न छोड़े.

ये भी पढ़ें- Thalapathy Vijay का असली नाम क्या है? जानें कैसा है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री का परिवार, क्या करते हैं उनके माता-पिता

अब तक बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा 'जन नायकन' का प्रदर्शन?

एक तरफ जहां कर्नाटक में राजनीतिक विरोध के चलते फिल्म को बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं देश के बाकी हिस्सों में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले दिन ही करीब 42.7 करोड़ रुपये का शानदार नेट कलेक्शन किया था. इसके बाद वीकेंड और शुरुआती हफ्तों में भी इसकी रफ्तार मजबूत बनी रही. सैक्निल्क की रिपोर्ट के अनुसार, पहले रविवार को जन नायकन ने भारत में 32 करोड़ रुयये का कुल कलेक्शन किया था. 7 दिनों के भीतर इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यदि कावेरी विरोध के स्वर शांत हुए, तो यह फिल्म जल्द ही 200 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
IND vs SL Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम शामिल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
Army Internship: 75,000 रुपये स्टाइपेंड...सेना का ये खास प्लान किनके लिए, ट्रेनिंग के बाद नौकरी भी मिलेगी? जानें प्रोग्राम की पूरी डिटेल
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
कितने एजुकेटेड हैं IIT मद्रास के डायरेक्टर जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट? जानें V Kamakoti के पास हैं कितनी डिग्रियां
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
एक Test सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement