B.Tech-MBA के बाद लाखों का पैकेज छोड़ बनीं 'रॉकस्टार', जानिए कौन हैं आमिर खान के शो से मशहूर होने वाली ये हसीना?

इस सिंगर ने बीटेक-एमबीए की डिग्री और लाखों का कॉर्पोरेट पैकेज छोड़कर संगीत को चुना. पढ़िए बेबाक सिंगर सोना महापात्रा के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से 'रॉकस्टार' बनने तक के शानदार और प्रेरणादायक सफर की कहानी.

बॉलीवुड की मशहूर और बेबाक गायिका सोना महापात्रा आज अपना 50वां जन्मदिन मना रही हैं. संगीत जगत में सोना अपनी दमदार आवाज के साथ-साथ अपने निडर व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं. क्या आप जानते हैं कि संगीत में अपना नाम कमाने से पहले, वह एक सफल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थीं? आइए, जानते हैं उनके इस दिलचस्प सफर के बारे में.

इंजीनियरिंग से गायकी तक का सफर

सोना महापात्रा सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर ही नहीं, बल्कि पढ़ाई में भी काफी मेधावी रही हैं. उन्होंने भुवनेश्वर से बीटेक की डिग्री हासिल की और उसके बाद पुणे के प्रतिष्ठित कॉलेज से एमबीए पूरा किया. अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों में काम किया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बेहतरीन करियर बनाया. लाखों का पैकेज और स्थिरता होने के बावजूद उनका मन हमेशा संगीत में रमा था.

संगीत के लिए छोड़ी लाखों पैकेज वाली कॉर्पोरेट जॉब

संगीत के प्रति अपने जुनून को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी को अलविदा कह दिया. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों के जरिए की थी. साल 2007 में आया उनका पहला म्यूजिक एल्बम ‘सोना’ लोगों को बेहद पसंद आया, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिली.

आमिर खान के शो से मिली लोकप्रियता

सोना महापात्रा को घर-घर में पहचान आमिर खान के मशहूर टीवी शो ‘सत्यमेव जयते’ से मिली. उनके गानों में फोक म्यूजिक और आधुनिक संगीत का बेहतरीन मिश्रण होता है. उन्होंने अपने पति और मशहूर संगीतकार राम संपत के साथ मिलकर स्वतंत्र संगीत को बढ़ावा देने के लिए भी अहम योगदान दिया है.

बेबाक अंदाज है उनकी पहचान

सोना महापात्रा अपनी गायकी के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखने के लिए भी जानी जाती हैं. वह कभी भी सच बोलने से पीछे नहीं हटतीं. विवादों के बावजूद अपनी बात पर कायम रहने का उनका यही अंदाज उन्हें अन्य सितारों से अलग बनाता है.

अपने 50वें जन्मदिन के खास अवसर पर, उनके फैंस उन्हें ढेरों बधाई दे रहे हैं और उनके आने वाले नए प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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