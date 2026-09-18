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'हनुमान अंश' ने किया बड़ा उलटफेर, जो पुष्पा 2-बाहुबली 2 और धुरंधर 2 न कर सकीं; वो 2 करोड़ की फिल्म ने कर दिखाया

महज 2 करोड़ रुपये में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा उलटफेर करते हुए 42वें दिन 6.25 करोड़ कमाए और कमाई के मामले में 'पुष्पा 2' व 'बाहुबली 2' जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया.

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Pragya Bharti

Updated : Sep 18, 2026, 02:00 PM IST

'हनुमान अंश' ने किया बड़ा उलटफेर, जो पुष्पा 2-बाहुबली 2 और धुरंधर 2 न कर सकीं; वो 2 करोड़ की फिल्म ने कर दिखाया

Image Credit: IMDb

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भारतीय सिनेमा के इतिहास में साल 2026 कई चौंकाने वाले आंकड़ों और रिकॉर्ड्स के नाम रहा है. इस बीच, बेहद छोटे बजट में बनकर तैयार हुई फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर वो करिश्मा कर दिखाया है, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी. सिनेमाघरों में अपनी सफलता के 42 दिन पूरे कर चुकी यह फिल्म अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी स्लीपर हिट साबित हो रही है. बिना किसी भारी-भरकम स्टारकास्ट के केवल मजबूत कंटेंट के दम पर इस फिल्म ने बड़े-बड़े दिग्गजों के होश उड़ा दिए हैं.

शुरुआती संघर्ष से लेकर ऐतिहासिक आंकड़ों तक का सफर

यह फिल्म जब रिलीज हुई थी, तब इसका शुरुआती बजट मात्र 2 करोड़ रुपये था और पहले दो हफ्तों तक इसका कलेक्शन बेहद सामान्य रहा था. लेकिन जैसे-जैसे दर्शकों के बीच इसकी चर्चा बढ़ी, सिनेमाघरों में भीड़ जुटती चली गई. आलम यह है कि छह हफ्ते यानी 42 दिन बीत जाने के बाद भी यह फिल्म वीकडेज में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट्स के अनुसार, रिलीज के 42वें दिन इस फिल्म ने 9,160 स्क्रीन्स पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 6.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

फिल्म का कुल कमाई का आंकड़ा

'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि इसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है.

नेट कलेक्शन: फिल्म ने भारत में अब तक लगभग 243.38 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है.
ग्रॉस कलेक्शन: इसका कुल घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 287.40 करोड़ रुपये पहुंच चुका है.
ओवरसीज और वर्ल्डवाइड: विदेशों से करीब 21.75 करोड़ रुपये कमाने के बाद, फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 309.15 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुका है.

तोड़ दिया 'पुष्पा 2', 'बाहुबली 2' और 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड

इस फिल्म ने सबसे बड़ा उलटफेर अपने 42वें दिन की कमाई के मामले में किया है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, रिलीज के 42वें दिन 'पुष्पा 2' ने 1.15 करोड़, 'धुरंधर 2' ने 1.19 करोड़ और 'बाहुबली 2' ने मात्र 45 लाख रुपये कमाए थे. यदि इन तीनों बड़ी फिल्मों के उस दिन के कलेक्शन को मिला दिया जाए, तो कुल योग 2.79 करोड़ रुपये होता है. इसके मुकाबले अकेले 'हनुमान अंश' ने 42वें दिन 6.25 करोड़ रुपये बटोरकर इन तमाम मेगा-बजट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया.


 

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