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300 करोड़ बजट, 6700 करोड़ की कमाई! इस हॉरर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, डरावनी इतनी की थर्रा उठेगी रुह

Highest Grossing Horror Film: क्या आपने दुनिया की सबसे डरावनी हॉरर फिल्म देखी है? 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 6700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 20, 2026, 12:48 PM IST

300 करोड़ बजट, 6700 करोड़ की कमाई! इस हॉरर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, डरावनी इतनी की थर्रा उठेगी रुह

Image Credit: IMDb

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दुनिया में हॉरर फिल्मों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो न केवल डर का पर्याय बन जाती हैं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ देती हैं. एक ऐसी ही फिल्म 'इट' (It) है, जिसने न केवल दर्शकों के रोंगटे खड़े किए, बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म का खिताब भी अपने नाम किया.

20 गुना से भी ज्यादा की कमाई

साल 2017 में रिलीज हुई सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म 'इट' ने पूरी दुनिया में दहशत और कमाई दोनों के मामले में तहलका मचा दिया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का निर्माण लगभग 334 करोड़ रुपये (35 मिलियन डॉलर) के बजट में हुआ था. दर्शकों को डराने की क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6,783 करोड़ रुपये (719 मिलियन डॉलर) से अधिक का कारोबार किया. यह आंकड़ा फिल्म के कुल बजट का लगभग 20 गुना से भी अधिक है.

इस उपन्यास से ली गई थी फिल्म की कहानी

IT movie story

यह फिल्म महान लेखक स्टीफन किंग के 1986 में आए प्रसिद्ध उपन्यास का रूपांतरण है. एंडी मुशिएटी द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने हॉरर जॉनर को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. फिल्म की लोकप्रियता का आलम यह था कि इसके पहले पार्ट की अपार सफलता के बाद 2019 में इसका दूसरा भाग भी रिलीज किया गया, जिसे भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला.

ये भी पढ़ें- रूह को झकझोर देंगी OTT पर मौजूद ये 5 डरावनी फिल्में, खौफ ऐसा कि असल में सुनाई देगी चीखें

रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म की कहानी

'इट' की कहानी 'डेरी' नाम के एक काल्पनिक शहर की है, जहां 'लूजर्स क्लब' नाम के सात बच्चों का एक समूह रहता है. यह कहानी एक ऐसी शैतानी ताकत के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हर 27 साल में जागती है. यह राक्षस 'पेनीवाइज़ द डांसिंग क्लाउन' का रूप धारण कर बच्चों को अपना शिकार बनाता है. सबसे डरावनी बात यह है कि यह शैतानी शक्ति अपने शिकार के मन में छिपे सबसे गहरे डर का रूप ले लेती है.

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