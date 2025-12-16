FacebookTwitterYoutubeInstagram
Border 2 Teaser OUT: पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने फिर लौटे तारा सिंह के बेटे, यहां देखें सनी पाजी के 'बॉर्डर 2' की झलक

Border 2 Teaser Release: विजय दिवस पर 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार टीजर जारी हुआ. इस देशभक्ति फ़िल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी 1971 युद्ध की जीत का जश्न मनाते हुए पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वापस लौट रहे हैं.

Pragya Bharti

Updated : Dec 16, 2025, 02:27 PM IST

Border 2 Teaser OUT: पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने फिर लौटे तारा सिंह के बेटे, यहां देखें सनी पाजी के 'बॉर्डर 2' की झलक
Border 2 Teaser Out: साल 2026 की मोस्ट अवेटेड और पहली बड़ी रिलीज में से एक 'बॉर्डर 2' का धमाकेदार टीजर आउट हो गया है. देशभक्ति पर आधारित यह फिल्म 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर जारी किया गया. इस ऐतिहासिक दिन पर टीजर रिलीज करके मेकर्स ने भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को राष्ट्रव्यापी श्रद्धांजलि दी है. फिल्म का टीजर बेहद दमदार है, जिसमें पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए एक बार फिर सनी देओल को युद्ध के मैदान में देखकर दर्शक उत्साहित हो गए हैं.

मुख्य कलाकार और प्रेरणा

'बॉर्डर 2' में सनी देओल (जो एक सिख किरदार में नजर आएंगे) , वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. दिलजीत दोसांझ का किरदार भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर और परमवीर चक्र विजेता निर्मल जीत सिंह सेखों पर आधारित बताया जा रहा है. वरुण धवन का किरदार भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह दहिया से प्रेरित है. टीजर रिलीज़ से पहले वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर फ़िल्म का नया पोस्टर भी साझा किया था, जिसमें चारों मुख्य कलाकार सेना की वर्दी में दिखाई दिए थे.

'बॉर्डर 2' कब रिलीज होगी?

यह फ़िल्म 1997 की ब्लॉकबस्टर फ़िल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी. जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित पहली फ़िल्म में भी सनी देओल मुख्य भूमिका में थे.'बॉर्डर 2' 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.
इसके साथ ही, यह अफवाह है कि मूल फ़िल्म के लोकप्रिय गीत 'संदेशे आते हैं' को 'बॉर्डर 2' में फिर से तैयार किया जाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नए संस्करण को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा अपनी आवाज़ देंगे, जबकि मिथुन इसका संगीत तैयार करेंगे.

