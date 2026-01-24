'बॉर्डर 2' देख गदगद हुए नील नितिन मुकेश: टीम को बधाई देते हुए कहा- "गर्व और सम्मान के साथ बनाई फिल्म"

FacebookTwitterYoutubeInstagram
T20 World Cup: ICC ने ऑफिशियली बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से किया बाहर, इस देश के नाम पर लगी मुहर

'भारत पर 25% टैरिफ लगाने के खिलाफ था यूरोप...', अमेरिका वित्त मंत्री स्‍कॉट बेसेंट का बड़ा दावा

'बॉर्डर 2' देखकर गदगद हुए नील नितिन मुकेश: टीम को बधाई देते हुए कहा- "गर्व और सम्मान के साथ बनाई फिल्म"

Winter Rain Diseases: वो 5 बीमारियां, जो ठंड में होने वाली बारिश से बढ़ती हैं, जानिए इनसे बचने के उपाय

Social Media Psychology: सोशल मीडिया पर नहीं पोस्ट करते खुद की फोटो? साइकोलॉजी बताती है क्या है इसका मतलब

'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

Border 2 Review By Neil Nitin Mukesh: 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाई हुई है. नील नितिन मुकेश ने 'बॉर्डर-2' फिल्म और फिल्म की पूरी स्टारकास्ट की खुलकर तारीफ की है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 24, 2026, 03:22 PM IST

Border 2 Review By Neil Nitin Mukesh: सनी देओल और मल्टीस्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और पहले ही दिन फिल्म ने 30 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म रिपब्लिक डे की सबसे बड़ी ओपनिंग करने से चूक गई, क्योंकि ये खिताब शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' के नाम है. इसी बीच अभिनेता नील नितिन मुकेश ने फिल्म और फिल्म की पूरी स्टारकास्ट की खुलकर तारीफ की है.

नील नितिन मुकेश ने की तारीफ

नील नितिन मुकेश ने फिल्म 'बॉर्डर-2' की खुलकर तारीफ की है और फिल्म को दिल छू लेने वाला बताया है. अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वे फिल्म की स्टारकास्ट के साथ दिख रहे हैं. अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, "क्या शानदार फिल्म है! क्या गजब की विरासत है जिसे गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाया गया है. फिल्म की निर्माता निधि दत्त को बहुत बधाई, जिन्होंने बॉर्डर-2 के साथ नया कीर्तिमान स्थापित किया है."

सनी देओल की परफॉर्मेंस को कहा- फिल्म में जान डाल दी

'बॉर्डर-2' को इतनी भव्यता, भावनाओं और गर्व के साथ पर्दे पर लाने के लिए कई लोगों ने मेहनत की है. सनी देओल की तारीफ कर उन्होंने कहा, "सर, आप हमेशा की तरह बेहतरीन फॉर्म में हैं. ज़बरदस्त शक्ति और ज़बरदस्त गंभीरता के साथ आपने फिल्म में जान डाल दी. वरुण धवन ने अपने अभिनय से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया. उनका दबदबा हर फ्रेम में देखने को मिला है."

दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की भी तारीफ

अभिनेता ने दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की भी तारीफ की, और सबसे ज्यादा वे फिल्म के गानों के फैन दिखे. फिल्म के सातों गानों को अभिनेता ने शानदार बताया. नील ने इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी बनाने का भार उठाने और उसे अपने अंदाज में पेश करने के लिए पूरी टीम की सराहना की है.

बॉर्डर जैसी है 'बॉर्डर-2'

बता दें कि 'बॉर्डर-2' में वही एलिमेंट और इमोशन डालने की कोशिश की गई है जो फिल्म 'बॉर्डर' में डाले गए थे. फिल्म के डायलॉग से लेकर गाने तक 1997 में आई फिल्म की याद दिलाते हैं. हालांकि, देखना होगा कि फिल्म कमाई के मामले में 'बॉर्डर' को पीछे छोड़ पाती है या नहीं. बॉर्डर ने 1997 में अपने बजट से तीन गुना ज्यादा कमाई की थी. इंडस्ट्री ट्रैकर वेबसाइट सेकनिल्क के मुताबिक फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपये था और फिल्म ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन 64.98 करोड़ रुपये का किया था, जबकि घरेलू स्तर पर भारत में 39.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर पाई थी.

