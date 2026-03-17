Border 2 OTT Release: 489Cr की धुरंधर कमाई के बाद ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'बॉर्डर 2', जानें कब और कहां देखें सनी पाजी की दहाड़

सनी देओल की मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बॉर्डर 2' की ओटीटी रिलीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सिनेमाघरों में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद यह फिल्म अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाने के लिए तैयार है. चलिए जानते हैं कि इस मूवी को कब और किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा.

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' ने 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है. सनी पाजी की इस फिल्म ने 489 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी. जे.पी. दत्ता की 1997 की कल्ट क्लासिक 'बॉर्डर' के इस सीक्वल ने दर्शकों की पुरानी यादें ताजा कर दीं और साल 2026 की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

कब और कहां होगी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग?

सिनेमाघरों में शानदार दो महीने पूरे करने के बाद, 'बॉर्डर 2' अब 20 मार्च 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म के डिजिटल राइट्स दिग्गज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Netflix (नेटफ्लिक्स) ने सुरक्षित किए हैं. हालांकि मेकर्स की ओर से औपचारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 20 मार्च से यह फिल्म ऑनलाइन उपलब्ध होगी.

वरुण धवन और दिलजीत का जलवा

फिल्म में सनी देओल ने एक बार फिर अपने पावरफुल अंदाज से समां बांधा है, लेकिन इस बार युवा सितारों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं.

वरुण धवन: उन्होंने मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाया है, जिसकी दर्शकों ने खूब सराहना की.

दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी: इन दोनों सितारों ने भी अपनी दमदार एक्टिंग से फिल्म में जान फूंकी है.

महिला कलाकार: मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा ने भी फिल्म की कहानी को मजबूती प्रदान की है.

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