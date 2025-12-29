'बॉर्डर 2' के लिए तैयार है 'संदेशे आते हैं' का नया वर्जन, 28 दिनों के बाद जानें कब आएगी सैनिकों की चिट्ठी

Border 2 Iconinc Song Release: 'बॉर्डर 2' का प्रतिष्ठित गीत 'संदेशे आते हैं' अब 'घर कब आओगे' के नाम से जल्द ही BSF की मौजूदगी में भव्य रूप से लॉन्च किया जाएगा.

Border 2 Iconinc Song Release: भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार युद्ध फिल्म 'बॉर्डर' (1997) का सीक्वल 'बॉर्डर 2' इन दिनों चर्चाओं में है. फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है कि इसका सदाबहार देशभक्ति गीत 'संदेशे आते हैं' एक नए कलेवर में वापसी कर रहा है. इस बार इस गाने का शीर्षक 'घर कब आओगे' रखा गया है.

​लोंगेवाला में होगा भव्य आयोजन

फिल्म के मेकर्स ने इस गाने की लॉन्चिंग के लिए एक बेहद खास और ऐतिहासिक स्थान को चुना है. यह गाना 2 जनवरी, 2026 को राजस्थान के लोंगेवाला में रिलीज किया जाएगा. लोंगेवाला वही स्थान है जो 1971 के भारत-पाक युद्ध की वीरता का गवाह रहा है. इस खास मौके पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान भी मौजूद रहेंगे, जो इस इवेंट को और भी गौरवमयी बनाएंगे. कार्यक्रम का आयोजन तनोट माता मंदिर और बाबलियां जैसे महत्वपूर्ण स्थलों के करीब किया जाएगा.

​गाने की खासियत

सेंसर बोर्ड द्वारा इस गाने को बिना किसी कट के पास कर दिया गया है. गाने की कुल अवधि 3 मिनट 23 सेकंड है. हालांकि यह पुराने गाने का रीक्रिएटेड वर्जन है, लेकिन मेकर्स का कहना है कि इसकी मूल आत्मा और भावनाओं से कोई समझौता नहीं किया गया है. नया शीर्षक 'घर कब आओगे' सैनिकों के इंतजार और उनके परिवारों के इमोशन्स को और अधिक गहराई से बयां करेगा.

​फिल्म की स्टार कास्ट और रिलीज डेट

अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही 'बॉर्डर 2' में सनी देओल एक बार फिर अपने पराक्रम से पर्दे पर आग लगाने को तैयार हैं. उनके साथ इस बार वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म में महिला कलाकारों के रूप में मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा सैनिकों की पत्नियों का किरदार निभाएंगी.

​यह फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फैंस इस फिल्म और इसके संगीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

