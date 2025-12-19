Border 2 Cast Salary: भारी-भरकम फीस लेकर Sunny Deol फिर बनेंगे फौजी, जानें दिलजीत और वरुण धवन ने कितनी वसूली रकम

'बॉर्डर 2' के लिए सनी देओल को सबसे अधिक फीस मिल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने करीब 50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं, वहीं वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ को भी करोड़ों मिले हैं. इसी के साथ आइए हम आपको बॉर्डर 2 की स्टार कास्ट की फीस बताते हैं.

भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर फिल्म के सीक्वल 'बॉर्डर 2' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. फिल्म की स्टारकास्ट के साथ-साथ अब उनके पारिश्रमिक को लेकर भी बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं. 'गदर 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी देओल का कद और कीमत दोनों बॉलीवुड में काफी बढ़ गए हैं.

सनी देओल

फिल्म की जान कहे जाने वाले सनी देओल इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे मोटी फीस वसूल रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सनी देओल ने इस फिल्म के लिए करीब 50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. यह रकम इस बात का सबूत है कि फिल्म की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है.

वरुण धवन की सैलरी

फिल्म में युवा ऊर्जा भरने के लिए वरुण धवन को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है. चर्चा है कि वरुण धवन को इस वॉर फिल्म के लिए 15 से 20 करोड़ रुपये के बीच भुगतान किया जा रहा है. वरुण इस फिल्म में एक जांबाज फौजी के किरदार में नजर आएंगे.

दिलजीत दोसांझ का जलवा

अपनी गायकी और अभिनय से ग्लोबल स्टार बन चुके दिलजीत दोसांझ भी 'बॉर्डर 2' की टुकड़ी का हिस्सा हैं. खबरों की मानें तो उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की फीस दी गई है. दिलजीत की मौजूदगी फिल्म को पंजाब और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा फायदा पहुंचा सकती है.

अहान शेट्टी और अन्य कलाकार

सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी भी इस सीक्वल में नजर आएंगे. हालांकि उनकी फीस के सटीक आंकड़ों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बड़े बैनर की फिल्म से जुड़ना उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा.

फिल्म का विशाल बजट

सितारों की इन भारी-भरकम फीस के अलावा, फिल्म के मेकिंग और वीएफएक्स पर भी पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है. जेपी दत्ता और भूषण कुमार इस फिल्म को विश्व स्तर की वॉर फिल्म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.

'बॉर्डर 2' अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर, यानी 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

