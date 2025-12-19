FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

हैदराबाद- 40 नक्लसियों ने किया आत्मसमर्पण, डीजीपी की मौजूदगी में सरेंडर किए हथियार | छत्तीसगढ़ के कांकेर से बड़ी खबर, ईसाई व्यक्ति को कब्र से निकाला, अफसरों की मौजूदगी में शव को निकाला, दो महीने में शव निकालने की तीसरी घटना, ग्रामीणों ने चर्च को आग के हवाले किया | MP: सतना में 4 बच्चों के एचआईवी पॉजिटिव मिलने के बाद सरकार का एक्शन, ब्लड बैंक प्रभारी सस्पेंड

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Crime News: दो पतियों के छोड़कर तीसरे के साथ लिव इन में रही पत्नी, 8 दिन बाद अब बोरे में मिली लाश, जानें पूरा मामला

Crime News: दो पतियों के छोड़कर तीसरे के साथ लिव इन में रही पत्नी, 8 दिन बाद अब बोरे में मिली लाश, जानें पूरा मामला

Akshay Kumar करेंगे Wheel of Fortune को होस्ट, Sony TV पर धमाल मचाने लौट रहें 'खतरों के खिलाड़ी'

Akshay Kumar करेंगे Wheel of Fortune को होस्ट, Sony TV पर धमाल मचाने लौट रहें 'खतरों के खिलाड़ी'

Movie Review: Netflix पर मर्डर मिस्ट्री का मास्टरक्लास है ‘रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स', हर राज़ के पीछे है एक नया सस्पेंस

Netflix पर मर्डर मिस्ट्री का मास्टरक्लास है ‘रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स', हर राज़ के पीछे है एक नया सस्पेंस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की

बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की

Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार 

Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार

कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक

कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Border 2 Cast Salary: भारी-भरकम फीस लेकर Sunny Deol फिर बनेंगे फौजी, जानें दिलजीत और वरुण धवन ने कितनी वसूली रकम

'बॉर्डर 2' के लिए सनी देओल को सबसे अधिक फीस मिल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने करीब 50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं, वहीं वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ को भी करोड़ों मिले हैं. इसी के साथ आइए हम आपको बॉर्डर 2 की स्टार कास्ट की फीस बताते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 19, 2025, 01:37 PM IST

Border 2 Cast Salary: भारी-भरकम फीस लेकर Sunny Deol फिर बनेंगे फौजी, जानें दिलजीत और वरुण धवन ने कितनी वसूली रकम
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर फिल्म के सीक्वल 'बॉर्डर 2' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. फिल्म की स्टारकास्ट के साथ-साथ अब उनके पारिश्रमिक को लेकर भी बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं. 'गदर 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी देओल का कद और कीमत दोनों बॉलीवुड में काफी बढ़ गए हैं.

सनी देओल 

फिल्म की जान कहे जाने वाले सनी देओल इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे मोटी फीस वसूल रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सनी देओल ने इस फिल्म के लिए करीब 50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. यह रकम इस बात का सबूत है कि फिल्म की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

वरुण धवन की सैलरी

फिल्म में युवा ऊर्जा भरने के लिए वरुण धवन को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है. चर्चा है कि वरुण धवन को इस वॉर फिल्म के लिए 15 से 20 करोड़ रुपये के बीच भुगतान किया जा रहा है. वरुण इस फिल्म में एक जांबाज फौजी के किरदार में नजर आएंगे.

दिलजीत दोसांझ का जलवा

अपनी गायकी और अभिनय से ग्लोबल स्टार बन चुके दिलजीत दोसांझ भी 'बॉर्डर 2' की टुकड़ी का हिस्सा हैं. खबरों की मानें तो उन्हें इस फिल्म के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की फीस दी गई है. दिलजीत की मौजूदगी फिल्म को पंजाब और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा फायदा पहुंचा सकती है.

अहान शेट्टी और अन्य कलाकार

सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी भी इस सीक्वल में नजर आएंगे. हालांकि उनकी फीस के सटीक आंकड़ों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बड़े बैनर की फिल्म से जुड़ना उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा.

फिल्म का विशाल बजट

सितारों की इन भारी-भरकम फीस के अलावा, फिल्म के मेकिंग और वीएफएक्स पर भी पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है. जेपी दत्ता और भूषण कुमार इस फिल्म को विश्व स्तर की वॉर फिल्म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं.
'बॉर्डर 2' अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर, यानी 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

पनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार 
Business Minded: बिजनेस माइंडेड लोगों की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, खूब बढ़ाते हैं अपना कारोबार
कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक
कौन है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी? जिस पर ED ने कसा सिकंजा, 6.5 करोड़ की लेंबोर्गिनी के है मालिक
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन
8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन
MORE
Advertisement
धर्म
Mahabharata Story: महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा
महाभारत में क्यों दी जाती है कर्ण की दोस्ती की मिसाल, श्रीकृष्ण ने भी की उनकी मित्रता की प्रशंसा
Numerology: कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक
Rashifal 18 December 2025: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा हैं इसकी मिसाल
Kharmas 2025: खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य
खरमास में ये उपाय दूर कर देंगे तंगी और परेशानी, आकर्षित होगा सुख सौभाग्य
MORE
Advertisement