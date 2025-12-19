FacebookTwitterYoutubeInstagram
बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को 'गार्ड ऑफ ऑनर' देने पर सवाल? सैल्यूट करने वाले SP को किया गया जवाब तलब

बांग्लादेश में फिर से भड़की हिंसा, उस्मान हादी की मौत के बाद सुलग रहा पूरा देश, आवामी ली का दफ्तर फूंफा

'बॉर्डर 2' में सजेगा फीमेल स्टार्स का मेला, सनी देओल के साथ नजर आएंगी ये 4 हसीनाएं

हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत

8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन

Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे

एंटरटेनमेंट

'बॉर्डर 2' में सजेगा फीमेल स्टार्स का मेला, सनी देओल के साथ नजर आएंगी ये 4 हसीनाएं

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' में चार अभिनेत्रियों की एंट्री हुई है. वहीं इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी नजर आएंगे.

Pragya Bharti

Updated : Dec 19, 2025, 08:59 AM IST

भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतीक्षित वॉर फिल्म 'बॉर्डर 2' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म के पुरुष स्टारकास्ट सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी होंगे. इसके ऐलान के बाद अब उन चार अभिनेत्रियों के नाम भी सामने आ गए हैं, जो इस ऐतिहासिक युद्ध गाथा में ग्लैमर और भावनाओं का तड़का लगाएंगी.

मोना सिंह (Mona Singh)

'बॉर्डर 2' की मुख्य महिला कलाकारों में मोना सिंह का नाम सबसे ऊपर है. फिल्म के टीज़र में उन्हें सनी देओल के साथ स्क्रीन साझा करते हुए देखा गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोना सिंह इस फिल्म में सनी देओल के साथ मुख्य भूमिका (Lead Role) निभा रही हैं. टीज़र में उनकी उपस्थिति ने इस बात के संकेत दिए हैं कि उनका किरदार कहानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है.

सोनम बाजवा (Sonam Bajwa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonam Bajwa (@sonambajwa)

पंजाबी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री सोनम बाजवा भी इस वॉर फिल्म का हिस्सा बनी हैं. वह बड़े पर्दे पर दिलजीत दोसांझ के अपोजिट नज़र आएंगी. सोनम की हालिया रिलीज की बात करें तो उन्हें हर्षवर्धन राणे के साथ फिल्म 'एक दीवाने की दीवानगी' में देखा गया था. इसके अलावा, वह 'हाउसफुल 5' और 'बागी 4' जैसे बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में भी अपनी छाप छोड़ चुकी हैं.

अन्या सिंह (Anya Singh)

वेब सीरीज़ 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अन्या सिंह इस मेगा-बजट फिल्म में एक भावुक भूमिका निभाएंगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह फिल्म में अहान शेट्टी की पत्नी के किरदार में दिखाई देंगी. अन्या को इससे पहले 'स्त्री 2', 'खो गए हम कहाँ' और ओटीटी शो 'जी करदा' व 'नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड' में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए सराहा जा चुका है.

मेधा राणा (Medha Rana)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Medha Rana (@medhaarana)

मेधा बॉर्डर 2 से डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. आपको बता दें कि फिल्म में वह वरुण धवन के साथ नज़र आएंगी. मेधा राणा एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और इंस्टाग्राम पर अपने स्टाइलिश लुक से आए दिन लोगों का दिल जीतती नज़र आती हैं.

फिल्म के बारे में कुछ खास बातें:

निर्देशन: फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं.
निर्माण: इसे भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं.
रिलीज डेट: 'बॉर्डर 2' अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर, यानी 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
8वां वेतन आयोग 1 साल लेट हुआ तो कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा? जानिए पूरा कैलकुलेशन
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली
