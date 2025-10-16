न कपूर न बच्चन! ये है बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली; जिसके पास है 10,000 करोड़ की संपत्ति

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bollywood Richest Family: बॉलीवुड की सबसे अमीर फ़ैमिली न कपूर है और न ही बच्चन. इनके अलावा, इंडस्ट्री का एक परिवार ऐसा है, जिसकी कुल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपये है. आइए उस परिवारे के बारे में जानते हैं.

Pragya Bharti

Updated : Oct 16, 2025, 03:05 PM IST

Bollywood Richest Family: बॉलीवुड की दुनिया सिर्फ ग्लैमर, स्टारडम और अभिनय का नहीं है, बल्कि यह दौलत और शोहरत का भी एक बड़ा खेल है. यहां हर कलाकार अपनी मेहनत और लोकप्रियता से करोड़ों कमाता है. लेकिन जब बात आती है बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली की, तो अकसर लोगों के दिमाग में बरसों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे कपूर, बच्चन या चोपड़ा परिवार का नाम आता है. हालांकि, सच्चाई यह है कि संपत्ति के मामले में इनमें से कोई भी परिवार इस रेस में शीर्ष पर नहीं है.

बॉलीवुड की असली मनी पॉवर

बॉलीवुड की असली मनी पॉवर कुमार फैमिली यानी टी-सीरीज़ के मालिकों के पास है. गुलशन कुमार द्वारा स्थापित इस कंपनी ने न सिर्फ संगीत की दुनिया में बादशाहत कायम की, बल्कि फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी अरबों की कमाई की. आज टी-सीरीज़ फैमिली की कुल संपत्ति लगभग 10,000 करोड़ रुपये है, जिसने इंडस्ट्री के बाकी सभी बड़े खानदानों को पीछे छोड़ दिया है. टी-सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार आज बॉलीवुड के सबसे अमीर प्रोड्यूसर माने जाते हैं. वह वर्तमान में टी-सीरीज़ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो अपने अंकल कृष्ण कुमार के साथ मिलकर इस विशाल कंपनी को संभालते हैं.

गुलशन कुमार से हुई थी शुरुआत

T series bollywood richest family.

टी-सीरीज़ की शुरुआत साल 1983 में गुलशन कुमार ने की थी. उस दौर में जब म्यूज़िक कैसेट्स का चलन नया था, गुलशन कुमार ने अपने बिज़नेस दिमाग से सस्ते और सुलभ म्यूज़िक को घर-घर तक पहुंचाया. फिल्म ‘कयामत से कयामत तक’ के गानों ने कंपनी को शुरुआती पहचान दिलाई. इसके बाद आई ‘आशिकी’, जिसका संगीत रिकॉर्ड तोड़ हिट हुआ और टी-सीरीज़ भारत की सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी बन गई. आज यही कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल भी है, जो डिजिटल दुनिया पर भी राज कर रहा है.

म्यूज़िक के अलावा फिल्मों में भी बादशाहत

टी-सीरीज़ ने अब फिल्म प्रोडक्शन में भी बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की है. हाल की सुपरहिट फिल्में जैसे ‘भूल भुलैया 2’ और ‘तू झूठी मैं मक्कार’ इसी कंपनी के बैनर तले बनीं. आने वाली बड़ी रिलीज़ में भी ‘भूल भुलैया 3’ और ‘मेट्रो... इन दिनों’ जैसी फिल्में शामिल हैं. भूषण कुमार ने अपने पिता की विरासत को सफलतापूर्वक कई गुना आगे बढ़ाया है.

बॉलीवुड के अन्य बड़े परिवारों की दौलत

टी-सीरीज़ के 10,000 करोड़ के साम्राज्य के बाद, दूसरे बड़े परिवारों की संपत्ति के आंकड़े में चोपड़ा परिवार यानी याशराज फिल्म का मालिक आता है. आपको बता दें कि आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी की संपत्ति करीब 8,000 करोड़ रु है. वहीं, तीसरे नंबर पर अमिताभ बच्चन का परिवार आता है, जिसकी संपत्ति करीब 4,500 करोड़ रु है. बात अगर कपूर परिवार की करें तो जिसमें करीना कपूर, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे स्टार्स शामिल हैं, उनकी कुल नेट वर्थ करीब 2,000 करोड़ रु बताई जाती है.
 

