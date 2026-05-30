दूसरी शादी, अफेयर और विवाद.. पूजा भट्ट ने पिता के विवादित रिश्तों पर तोड़ी चुप्पी! कहा- "मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए था"

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Pooja Bhatt on Mahesh Bhatt Second Marriage: क्या एक रिश्ता सिर्फ इसलिए जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि समाज ऐसा चाहता है? या फिर सच कितना भी असहज हो, उसे स्वीकार कर लेना बेहतर होता है?
Pooja Bhatt on Mahesh Bhatt Second Marriage: बॉलीवुड के एक चर्चित फिल्ममेकर के निजी जीवन को लेकर उनकी बेटी का हालिया बयान इसी सवाल को फिर चर्चा में ले आया है. वर्षों पुराने रिश्तों और दूसरी शादी को लेकर बेटी ने जिस तरह खुलकर अपनी राय रखी, उसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. यह मामला सिर्फ एक फिल्मी परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की हकीकत से भी जुड़ता है जहां रिश्ते बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर कई अनकहे सच छिपे होते हैं.
फिल्मी दुनिया में रिश्तों और अफेयर्स की खबरें नई नहीं हैं. लेकिन इस बार चर्चा किसी नए विवाद की नहीं, बल्कि एक बेटी के नजरिए की हो रही है. अभिनेत्री पूजा भट्ट ने अपने पिता महेश भट्ट के निजी जीवन और दूसरी शादी को लेकर खुलकर बात की है. उनका मानना है कि किसी रिश्ते में झूठ और दिखावे के साथ रहने से बेहतर है कि इंसान अपनी भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार करे. उनके बयान ने रिश्तों को लेकर समाज की पारंपरिक सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच चल रही बहस को फिर से सामने ला दिया है.
महेश भट्ट का निजी जीवन लंबे समय से सुर्खियों का हिस्सा रहा है. उनकी पहली शादी किरण भट्ट से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे हैं. बाद में उन्होंने अभिनेत्री सोनी राजदान के साथ नया जीवन शुरू किया.
पूजा भट्ट ने हालिया बातचीत में कहा कि उनके पिता ने कभी दोहरी जिंदगी जीने की कोशिश नहीं की. उनके अनुसार, उन्होंने अपने फैसलों को छिपाने के बजाय खुलकर स्वीकार किया. यही वजह है कि वह इस पूरे मामले को केवल विवाद की नजर से नहीं देखतीं, बल्कि ईमानदारी के नजरिए से भी देखती हैं.
सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही हैं. कुछ लोग पूजा भट्ट की स्पष्ट सोच की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे रिश्तों और वैवाहिक मूल्यों के संदर्भ में अलग नजरिए से देख रहे हैं.
दरअसल, यह बहस सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है. आज भी कई लोग ऐसे रिश्तों में रहते हैं जो केवल सामाजिक दबाव या परिवार की छवि बनाए रखने के लिए चल रहे होते हैं. ऐसे में पूजा का बयान कई लोगों को रिश्तों में पारदर्शिता बनाम सामाजिक स्वीकृति के सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है.
पूजा भट्ट के बयान ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज सामाजिक स्वीकृति है या फिर सच को स्वीकार करने की हिम्मत. जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन यह चर्चा आने वाले दिनों में भी जारी रहने वाली है.
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