'छी यार! ये क्या गा रहे हो', जब डायरेक्टर की ऐसी बात सुन स्टूडियो छोड़ भाग गए थे कुमार सानू, फिर भी सुपरहिट रहा गाना

Bollywood Music Trivia: कुमार सानू के गाने पर अनु मलिक ने कहा था 'छी यार, कितना बेसुरा है'. जानिए उस सुपरहिट गाने का दिलचस्प किस्सा, जब रिकॉर्डिंग के दौरान सिंगर और डायरेक्टर के बीच हुई तकरार.

90 के दशक की बात करें तो कुमार सानू का नाम संगीत की दुनिया के सबसे सफल गायकों में शुमार होता है. 'तुझे ना देखूं तो चैन' से लेकर 'ये दिल आशिकाना' तक, सानू दा की आवाज का जादू आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार संगीतकार अनु मलिक ने कुमार सानू की गायकी को 'बेसुरा' बता दिया था? यह वाकया सुनकर आज भी हर कोई हैरान रह जाता है.

जब डायरेक्टर अनु मलिक ने कहा 'बेसुरा'

यह किस्सा अजय देवगन और तब्बू की सुपरहिट फिल्म 'विजयपथ' के सदाबहार गाने 'राह में उनसे मुलाकात हो गई' की रिकॉर्डिंग के दौरान का है. कुमार सानू ने कपिल शर्मा के शो में इस घटना का खुलासा करते हुए बताया था कि जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, अनु मलिक बीच में ही बोल पड़े, "छी, छी सानू! ये क्या गा रहे हो? कितना बेसुरा है, सुर और ताल में कोई तालमेल नहीं है. पहले जाकर सीखकर आओ."

कुमार सानू को लगा गहरा धक्का

एक मंझे हुए कलाकार के लिए ऐसी टिप्पणी सुनना किसी बड़े झटके से कम नहीं था. कुमार सानू ने खुद को संभाला और अनु मलिक से आग्रह किया कि वह दोबारा कोशिश करना चाहते हैं. इसके बाद सानू दा ने पूरी एकाग्रता के साथ वह गाना पूरा रिकॉर्ड किया. गाना रिकॉर्ड होते ही अनु मलिक ने बिना एक शब्द कहे स्टूडियो से प्रस्थान किया, जिससे कुमार सानू और पूरी टीम हैरान रह गई.

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रात 11 बजे आया फोन और मिली तारीफ

कुमार सानू को लगा कि शायद गाना खराब हुआ है, इसलिए अनु मलिक गुस्से में चले गए. लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब रात के 11 बजे अनु मलिक का फोन आया. उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए कुमार सानू की जबरदस्त तारीफ की और कहा कि वह गाना सुनकर इतने दंग रह गए थे कि कुछ कह ही नहीं पाए.

आज 32 साल बाद भी 'राह में उनसे मुलाकात' गाना संगीत प्रेमियों की पहली पसंद बना हुआ है.

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