बंगाल के लोग TMC के कुशासन से परेशान, बंगाल में महाजंगलराज से छुटकारा पाना-PM | कोडीन भईया पर चले बुलडोजर, सरकार कुछ छिपा रही- अखिलेश

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

ये है बॉलीवुड का सबसे महंगा गाना, 105 बार हुआ था एडिट; सिंगर के भी छूट गए थे पसीने

Most Expensive Song in Bollywood: 'जब प्यार किया तो डरना क्या' के बोल 105 बार बदले गए. इको इफेक्ट के लिए लता मंगेशकर ने इसे बाथरूम में गाया, जो उस दौर का सबसे महंगा और भव्य गाना था.

Pragya Bharti

Updated : Dec 20, 2025, 12:50 PM IST

ये है बॉलीवुड का सबसे महंगा गाना, 105 बार हुआ था एडिट; सिंगर के भी छूट गए थे पसीने
Most Expensive Song in Bollywood: भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में हैं जो सदियों तक अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हैं. ऐसी ही एक फिल्म है साल 1960 में आई 'मुगल-ए-आजम'. इस फिल्म का गाना 'जब प्यार किया तो डरना क्या' आज भी प्रेम और विद्रोह का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसकी मेकिंग की कहानी किसी फिल्म से कम रोमांचक नहीं है.

105 बार लिखे गए बोल

इस गीत के संगीतकार नौशाद अली और गीतकार शकील बदायुनी पूर्णतावादी (Perfectionists) थे. खबरों के अनुसार, इस गाने के अंतिम बोलों को मंजूरी देने से पहले उसे 105 बार लिखा और संशोधित किया गया था. नौशाद चाहते थे कि शब्द ऐसे हों जो सम्राट अकबर के सामने एक नर्तकी के साहस और प्रेम की गरिमा को पूरी तरह से व्यक्त करें.

बाथरूम में क्यों हुई रिकॉर्डिंग?

आज के समय में साउंड मिक्सिंग और 'इको' इफेक्ट पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन 1960 के दौर में ऐसी तकनीक मौजूद नहीं थी. नौशाद गाने में एक स्वाभाविक गूंज चाहते थे. इस प्रभाव को पाने के लिए उन्होंने महान गायिका लता मंगेशकर से स्टूडियो के बाथरूम (वॉशरूम) में खड़े होकर गाना गवाया. यह अनोखा प्रयोग सफल रहा और वह गूँज आज भी श्रोताओं के रोंगटे खड़े कर देती है.

करोड़ों का सेट: 'शीश महल'

यह अपने समय का सबसे महंगा गाना था. इसे शूट करने के लिए मुंबई के मोहन स्टूडियो में 'शीश महल' का भव्य सेट बनाया गया था. उस समय इस एक गाने पर लगभग ₹15 लाख (आज के करीब ₹55 करोड़) खर्च हुए थे. सेट पर हजारों बेल्जियम कांच के टुकड़े लगाए गए थे. जब शूटिंग शुरू हुई, तो लाइट कांच से टकराकर कैमरामैन के लिए समस्या पैदा कर रही थी. अंततः सिनेमैटोग्राफर आर.डी. माथुर ने विशेष लेंस और एंगल का उपयोग कर इसे संभव बनाया.

एक अमर विरासत

निर्देशक के. आसिफ की जिद और कलाकारों की मेहनत का ही नतीजा था कि यह गाना भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित गीत बन गया. मधुबाला के नृत्य और लता जी की आवाज़ ने मिलकर इसे एक ऐसी कलाकृति बना दिया जिसे आज भी मास्टरक्लास माना जाता है.

