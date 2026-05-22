कौन है वो इकलौता Bollywood Actor? जिसके काले कोट को कोर्ट ने किया था बैन; हैरान कर देगी ये वजह

Why This Actors Black Coat was Banned: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता के काले कोट पर बैन लगाया गया था. आखिर क्यों अदालत को उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर काला कोट न पहनने का निर्देश देना पड़ा, चलिए इस बारे में जान लेते हैं.

Bollywood Legendary Actor Ban From Wearing Black Coat: भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत कम ऐसे सितारे हुए हैं, जिनका प्रभाव सिर्फ पर्दे तक सीमित न रहकर समाज और कानून व्यवस्था का हिस्सा बन गया हो. ऐसे ही एक सदाबहार अभिनेता थे, जिनकी लोकप्रियता का एक किस्सा बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है. दरअसल, उनके काले कोट पर अदालत ने बैन लगा दी थी. इसकी वजह भी बहुत हैरान करने वाली है. चलिए हम आपको पूरा किस्सा बताते हैं.

आखिर क्यों एक्टर के कोट पर कोर्ट ने लगाई बैन?

50 और 60 के दशक के ये एक्टर युवाओं के लिए फैशन आइकन थे. उनकी सफेद शर्ट और काले कोट का स्टाइल इतना प्रभावशाली था कि उसे कॉपी करने के लिए युवाओं में होड़ मच जाती थी. उनकी दीवानगी का आलम यह था कि जब भी ये एक्टर काला कोट पहनकर सार्वजनिक समारोहों में निकलते, तो भारी भीड़ जमा हो जाती थी. सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता था और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए छतों और छज्जों पर चढ़ जाते थे.

इस भीड़ को अनियंत्रित होते देख और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए, अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा. यह बॉलीवुड का एकमात्र ऐसा वाकया है, जब किसी अभिनेता को उनके लोकप्रिय 'काले कोट' के लुक को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर न पहनने की हिदायत दी गई थी.

कौन थे वो एक्टर?

हम जिस दिग्गज कलाकार की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि देव आनंद साहब थे. उनका करियर लगभग 65 वर्षों तक फैला रहा. वे अपने आखिरी समय तक सिनेमा के प्रति समर्पित रहे और 2011 में इस दुनिया को अलविदा कहा. उनका 'नवाबिया' अंदाज, सिर हिलाकर बात करने का तरीका और उनका वह खास फैशन सेंस आज भी लाखों प्रशंसकों के दिलों में जिंदा है.

करियर की बुलंदी और 'जिद्दी' का जादू

देव आनंद ने अपने करियर की शुरुआत 1946 में की थी, लेकिन 1948 में आई फिल्म 'जिद्दी' ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने 'गाइड', 'जॉनी मेरा नाम' और 'ज्वेल थीफ' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं, जिन्होंने उन्हें न केवल एक बेहतरीन अभिनेता बनाया, बल्कि एक स्टाइलिश स्टार के रूप में भी स्थापित किया.

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