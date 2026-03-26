2017 की वो एक बड़ी भूल, जिसने खत्म किया Govinda का करियर, जानें कैसे एक फिल्म ने 'हीरो नंबर 1' को बना दिया जीरो

हीरो नंबर 1 से मशहूर एक्टर गोविंदा की एक गलती ने उन्हें बॉलीवुड से बाहर कर दिया. उनका सुपरस्टारडम अब केवल यादों में सिमट गया है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था.

90 के दशक में जिस अभिनेता के नाम से सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें लगती थीं, आज वह बड़े पर्दे से लगभग गायब हैं. गोविंदा, जिन्हें कभी खान और कपूर सितारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था, पिछले 9 वर्षों में बॉक्स ऑफिस की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं. उनके करियर का ग्राफ किसी फिल्मी पटकथा की तरह है, जहां शिखर पर पहुंचने के बाद एक गलत मोड़ ने सब कुछ बदल दिया.

2014-15 में गलत फैसलों की शुरुआत

गोविंदा के करियर में गिरावट का टर्निंग पॉइंट 2014 के आसपास आया. उन्होंने 'किल दिल' और 'हैप्पी एंडिंग' जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिन्हें दर्शकों ने सराहा भी. लेकिन गोविंदा के भीतर का 'सोलो लीड हीरो' शांत नहीं था. वह चरित्र अभिनेता बनकर खुश नहीं थे और यहीं से उनके पतन की नींव पड़ी.

2017 की सबसे बड़ी गलती बनी वजह

साल 2017 में गोविंदा ने खुद को दोबारा लॉन्च करने के लिए 'आ गया हीरो' फिल्म बनाई. उन्होंने इसे खुद प्रोड्यूस और प्रमोट किया, लेकिन वह यह भूल गए कि 2017 का दर्शक बदल चुका था. वही 90 के दशक का पुराना फॉर्मूला, भड़कीले कपड़े और आउटडेटेड एक्शन सीन दर्शकों को रास नहीं आए. यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और इसके साथ ही मुख्य अभिनेता के तौर पर गोविंदा के करियर पर लगभग विराम लग गया.

वक्त के साथ न ढलने का खामियाजा

जहाँ उनके समकालीन अभिनेता जैसे अनिल कपूर और संजय दत्त अपनी उम्र के हिसाब से दमदार और मैच्योर भूमिकाएं चुन रहे थे, वहीं गोविंदा 50 की उम्र पार करने के बाद भी 25 साल के लड़के वाले रोल करने पर अड़े रहे. कई बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिए क्योंकि वे सोलो लीड नहीं थे. इसके अलावा, सेट पर देरी से आने की उनकी पुरानी आदतों ने बड़े निर्देशकों को उनसे दूर कर दिया.

अपनों से दूरी और विवाद

2007 में 'पार्टनर' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद उम्मीद थी कि सलमान खान और गोविंदा की जोड़ी कमाल करेगी, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण यह साथ टूट गया. इसके बाद डेविड धवन और अपने भतीजे कृष्णा अभिषेक के साथ हुए सार्वजनिक विवादों ने उनकी छवि एक एंटरटेनर से बदलकर विवादित कलाकार की बना दी.

क्या अब भी कमबैक कर सकते हैं गोविंदा?

आज के दौर का सिनेमा स्क्रिप्ट और रियलिटी पर आधारित है. 9 साल के लंबे इंतजार के बाद भी फैंस उन्हें देखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए गोविंदा को अपनी पुरानी 'हीरो' वाली इमेज छोड़नी होगी. यदि वे अमिताभ बच्चन की तरह 'गुलाबो सिताबो' या 'पा' जैसे चुनौतीपूर्ण कैरेक्टर रोल अपनाते हैं, तो शायद बॉलीवुड में उनकी दूसरी और दमदार पारी की शुरुआत हो सकती है.

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